Câmpulung Film2Fest, o sărbătoare a cinefililor

În ultimul weekend al verii, câmpulungenii au avut parte de a doua ediţie a Filmfest, manifestare pe care o dorim cât mai longevivă.

Deja cu experienţă, organizatorii au realizat o ediţie impecabilă. Pornind de la ineditul locaţiilor, până la programul atractiv şi divers, şi, nu în ultimul rând, ţinuta şi atitudinea echipei „de contact”. A fost un deliciu să fim întâmpinaţi de un buchet de tineri eleganţi, politicoşi, informaţi, mereu cu zâmbetul pe buze.

Şi am avut parte de oaspeţi de mare calitate. Chiar riscând o (scuzabilă) impoliteţe, o punem în „capul listei” pe Irina Margareta Nistor, vocea care ne-a ţinut de atâtea ori treji (la propriu şi la figurat) în anii ’80, poate cei mai grei din „Iepoca de aur”!…

Joi, săptămâna trecută, în cartierul Bodea, am vizionat în aer liber (6°C), documentarul-artistic „Chuck Norris vs Comunism”. Mai palpitant decât chiar filmele în cauză, a reconstituit fidel atmosfera sumbră a acelor ani, când „filmele video”, vizionate în grup (şi în frig!), cu riscuri, erau singura „supapă” a defulării colective. Şi am mai aflat, cei care nu ştiam, că a existat o veritabilă reţea de trafic şi distribuţie a casetelor miraculoase, iar Irina Margareta, vocea familiară tuturor (uneori ne întrebam dacă nu mai există şi alţi traducători?!) era doar o „rotiţă”, ce-i drept esenţială, din mecanismul condus aproape „diabolic” de enigmaticul personaj Zamfir (absolut real, de altfel!).

Deschiderea, la Biserica Catolică, a însemnat o întâlnire cu filmul mut – „Voiaj către lună” de G. Melies şi „Generalul” de şi cu Buster Keaton, cu superbul acompaniament la orgă al lui Alexandru Catău.

La Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” s-a desfăşurat „duplexul” franco-american. Anul trecut am vizionat filme din India şi Danemarca, iar la anul vom avea parte de o supersurpriză!

Scurtmetrajele, care au dat mereu impresia că am vizionat lungmetraje… concentrate, au fost însoţite şi de prezenţa a doi producători – Jamie Sisley (SUA) şi Mathieu Le Lay (Franţa). Au fost 10 „pachete” de câte două filme. Merită citate integral, dar vom menţiona (aleatoriu!) „Zborul berzelor” sau „Iubirile timpurii” (secţiunea franceză) şi „Părinţii mirelui” sau „Visând la Baltimore” (secţiunea americană). Tot la „Dragoş Vodă” am vizionat „400 de lovituri” de F. Truffaut (1949) şi „Midnight in Paris” (2011).

La Cinema „Luceafărul” am vizionat ineditul „Teatru la cinema” cu Daniel Popa şi Cosmina Moroşan, dar şi (din „poziţia culcat” – proiecţii pe tavan!) „West Empire” de M. Le Lay.

La templul evreiesc „Havre Gah” am vizionat cam sumbrul documentar „Humn”.

A fost şi secţiune „Anima”, cu „Viaţa mea de dovlecel” şi „Happy Feet 2” pe Dealul Bodea.

Închiderea, tot pe Bodea, a fost cu „Planeta Petrila”, amintindu-ne dureros şi de vremurile trecute (şi uitate) ale mineritului din Bucovina.

„Sesiunile de dialog” cu Irina Margareta Nistor, J. Sisley şi M. Le Lay, în Parcul dendrologic de la L.D.V. au fost superbe ocazii (unice!) de dialoguri cu şi despre cinema şi viaţă!…

A existat şi un minifestival al tinerilor cineaşti locali, sub sigla Câmpuscurt, cu mici şi extrem de reuşite „filmuleţe” din stricta actualitate şi ambianţă câmpulungeană.

Şi, nu în ultimul rând, pe 25 august, în grădina Muzeului Lemnului, organizatorii au oferit un superb „Red carpet party”, cu rafinament şi eleganţă de… Hollywood!

O sărbătoare de inimă şi suflet acest Cinefest 2. Aşteptăm activ şi ediţia 20!