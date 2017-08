O lucrare inspirată, limpede (fără aspecte generatoare de ambiguitate), sugestivă şi o alegere corectă. În ce priveşte selecţia (din 13 propuneri), argumentul cel mai la îndemână ar fi că a întrunit majoritatea voturilor atât din partea juriului de specialitate, cât şi cele ale publicului. Fără a consulta manualul de identitate vizuală, în care, desigur, se prezintă de-a fir a păr respectivul iconotext, în toate elementele sale, vizuale şi textuale, plus sensurile clare şi sugestiile posibile ale acestora, „Hora”, logoul care va reprezenta Centenarul Marii Uniri de la 1918 şi al Războiului pentru Întregirea Neamului, are mesaj – „România”; nici n-ar fi putut fi altul… –, are culorile naţionale înscrise în numărul anilor sărbătoriţi, într-un desen ce conţine, alăturate, comunicând unul cu celălalt, trecând din unu(l) spre mai departe, conceptele de continuitate şi/spre (horă românească în) infinit. Iar sloganul – „Sărbătorim împreună” – constituie totodată şi o constatare (evident, idealizantă, spre… infinit), şi o invitaţie. Bunăoară, o altă propunere, „România reunită”, venea cu un desen confuz şi un mesaj ce poate fi apreciat drept discutabil, plus cel al sloganului, cu aspect limitativ: „Împreună (doar – n.n.) pentru următorii 100 de ani”. Iar altă lucrare, cu titlu insuficient susţinut, „Legământul”, avea ca prim element o reproducere stilizată, re-abstractizantă a „Sărutului” brâncuşian, propunând o riscantă translare de sens, de la erotismul originalului, la unire naţională/statală(?).