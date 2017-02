Cinci weekenduri de Serbări ale Zăpezii la Vatra Dornei

Iubitorii sporturilor de iarnă, dar şi cei dornici de a vedea un spectacol de calitate au petrecut recentul weekend în staţiunea Vatra Dornei, cel de-al patrulea weekend al ediţiei a XXXIII-a a Serbărilor Zăpezii. An de an, numărul participanţilor a crescut considerabil, anul acesta gradul de ocupare în ultimele două weekenduri fiind de 100%, iar în timpul săptămânii de peste 90%. Anul acesta, prin includerea de noi activităţi, prin implicarea alături de Primărie şi Consiliul Local a grupului de tineri voluntari „Vatra Dornei Tineret” în organizarea evenimentului şi atragerea sectorului privat, calitatea Serbărilor Zăpezii a crescut, „distracţie” fiind cuvântul de ordine al manifestărilor. Pe parcursul a cinci săptămâni consecutive, turiştii şi iubitorii sporturilor de iarnă au avut parte de spectacole, concursuri şi alte activităţi atractive. Evenimentul are mai multe componente: sportivă, culturală, culinară şi cea de spectacole, ultimele două desfăşurate în parcul municipal, în imediata apropiere a izvorului Sentinela şi a Cazinoului.

La această ediţie, turiştii au putut asista la un nou concept, pe lângă sporturile de iarnă practicate pe pârtii, concursurile de schi şi sanie pentru fete şi băieţi, împărţite pe grupe de vârste şi nivel de pregătire, amenajarea unui spaţiu de sărituri pentru cei mai buni rideri, la Dorna Winter Fest au fost invitate să concerteze nume cunoscute sau mai puţin cunoscute la posturile de radio sau tv, care au susţinut show-uri de neuitat. În cele cinci weekenduri în care au loc Serbările Zăpezii, pe afiş s-au aflat Şuie Paparude, Skizzo Skillz, ROA, Golan, AlterEgo, Atristband, atmosfera fiind întreţinută de mai mulţi DJ locali şi din ţară.

Din program nu au lipsit petrecerile, dar şi focurile de artificii. De asemenea, turiştii au putut cumpăra produse tradiţionale din carne, lapte, murături şi dulceţuri, miere de albine, băuturi tradiţionale (afinată, zmeurată şi murată), produse de artizanat (fiind prezenţi meşteşugari cu ţesături, podoabe, oale din lut, picturi, podoabe sau păpuşi din pânză).

Cei care au ajuns în weekendul recent încheiat la Vatra Dornei au putut schia în condiţii foarte bune pe pârtiile Parc şi Veveriţa şi în condiţii acceptabile pe pârtia Telescaun, unde ploaia de săptămâna trecută a afectat un pic stratul de zăpadă.

Pentru cei care nu practică sporturile de iarnă, staţiunea a venit cu alte atracţii turistice. Muzeul Etnografic al Bucovinei prezintă tradiţiile ţărăneşti din Bazinul Dornelor şi ocupaţiile specifice din zona Dornei, iar Muzeul Vânătorii şi al Ştiinţelor Naturale a stârnit curiozitatea vizitatorilor prin bogăţia floristică, faunistică şi cea cinegetică a Bazinului Dornelor, fiind prezentate unele dintre cele mai importante trofee de vânătoare obţinute în România. Tot pentru cei care nu şi-au găsit un loc pe pârtie, atelierele de încondeiat ouă din Ciocăneşti au fost o alternativă. Şi complexurile hoteliere care deţin piscine sau centre SPA au venit cu oferte avantajoase, principiul fiind „după un weekend petrecut la noi te poţi întoarce pentru un sejur”.

Atmosferă specifică la Dorna Winter Fest

Dorna Winter Fest este un concept care a permis dornenilor şi turiştilor să se întâlnească ziua la activităţi culturale, sportive, cei mici să afle poveştile celor mai îndrăgite personaje în Orăşelul Copiilor, pe pârtii la schi, sanie, tubing, snowboard, etc. Iar seara s-au întâlnit la un vin fiert, la un ceai, la un cartof copt, la degustat produse tradiţionale specifice Bucovinei, la spectacole de muzică pop, dance, rock sau populară. Dorna Winter Fest a fost inaugurat pe 10 decembrie, în faţa izvorului Sentinela, şi se va finaliza pe 28 februarie, participanţii având parte de multe surprize, concursuri cu premii etc. „Anul acesta ne-am concentrat pe spectacole la scenă, animaţie şi concursuri sportive pe cele trei pârtii de schi. Timp de cinci săptămâni am derulat spectacole specifice iernii, pentru că ne-am dorit foarte mult ca acel turist care vine în Vatra Dornei să îşi completeze activităţile sportive şi cu agrement muzical şi cultural. Pentru că Ţara Dornelor este un izvor de etnografie, zilele de duminică au fost dedicate folclorului” ne-a spus Violeta Codorean, directoarea Casei de Cultură Vatra Dornei.

S-a ales spaţiul din spatele Cazinoului pentru că dornenii şi-au dorit ca aici să fie frumos aşa cum a fost odată, demult, în spatele celei mai frumoase clădiri a oraşului, care de aproape 30 de ani aşteaptă sa redevină ce a fost.

Cei mai buni tăietori de lemne cu joagărul din Bucovina

Cei mai energici petrecăreţi de la Serbările Zăpezii au urcat pe scenă sâmbătă seara, pentru a-şi demonstra măiestria în tăierea buştenilor de brad, într-un concurs devenit tradiţional la această manifestare. „Tăietorul de lemne suprem” al ediţiei 2017 a Serbărilor Zăpezii a fost declarat – după o luptă foarte strânsă şi o departajare de trei secunde – echipajul format din fraţii Ionel şi Petrică din Panaci. Pe lângă premiul primit de la prezentatorul Doru Bighiu, bucata de lemn debitată în finala competiţiei („o amintire care să vă aducă aminte de această ediţie a concursului şi să vă stimuleze pentru ediţia viitoare”), cei doi au primit şi premii consistente oferite de sponsori. Deşi au fost susţinuţi de o galerie numeroasă, Cristi şi Laurenţiu din Vatra Dornei s-au clasat pe locul II, cu toate că în semifinală erau favoriţi, iar fraţii Marian si Robert Gavril din Poiana Negri au ocupat locul III. În pauza dintre finala mică şi finala mare, Andrei şi Sorin, doi tineri care au participat la preselecţia de la „Românii au talent” de anul trecut şi care speră ca în 2017 să ajungă măcar într-o fază superioară a competiţiei, au prezentat un moment de bitbox.

Vatra Dornei a avut de câştigat renunţând la spectacole cu artişti consacraţi

Vineri seara, Michael Star şi ROA au întreţinut atmosfera preţ de câteva ore în cadrul discotecii în aer liber organizate în faţa Izvorului Sentinela.

ROA (Rise Of Artificial) a apărut în toamna lui 2010 şi, în scurt timp, odată cu lansarea primului single intitulat „Ne place”, care a atins maximul de difuzări în airplay-ul românesc şi s-a clasat pe locul I în fruntea celor mai difuzate cântece la radio, cei doi membri, Bogdan Popoiag (UNU’) şi Cezar Stănciulescu (Junkyard) au devenit preferaţii publicului. Din mai 2011, celor doi li s-a adăugat Cristi Negriuc, care se ocupă de sintetizatoarele de sunet, tobe şi de chitară.

Spectacolul de sâmbătă a fost deschis tot de DJ-ul dornean Michael Star, atmosfera de party fiind continuată de Electric Brother. DJ-ul bucureştean a făcut cunoscut dornenilor atât proiectul muzical cu care a demarat în 2003, dar a adus şi câteva piese de pe albumul realizat în premieră pentru România într-un nou sistem Dolby Surround, lansat anul trecut şi cunoscut fanilor din cluburile din Bucureşti unde mixează.

Skizzo Skillz a fost rapperul care a schimbat stilul muzical al serii, fanii cântându-i melodiile cunoscute. Seara s-a încheiat cu dans pe zăpadă alături de DJ Vasile şi cu un superb foc de artificii.

„De atâţia ani de când deschid programul la Serbările Zăpezii mă simt gazda serbărilor, deschizător de serbări aşa cum la concursurile de schi şi sanie este un deschizător de pârtie. Weekendul acesta avem parte de multă zăpadă, de soare, chiar este excepţional. S-au făcut lucruri minunate în parc, Dorna Winter Fest a fost un concept de succes, în lunile decembrie şi ianuarie s-au întâmplat lucruri minunate pe scena din parcul din Vatra Dornei. La toate acestea se adaugă patru weekenduri minunate de serbări şi mai urmează unul plin de distracţie şi surprize. Pârtiile arată impecabil, cu puţin efort, pe lângă schiat te poţi şi bronza, este o perioadă excepţională la Vatra Dornei.

Muzica oferită celor care vin seară de seară a fost primită bine. Este greu de spus ce mai preferă tinerii. Line-up-ul pentru Serbările Zăpezii de anul acesta este diferit faţă de anii trecuţi. Vin trupe un pic mai grele, nu mai vorbim de artişti pe care îi auzim în fiecare zi la radio sau îi vedem la televizor. S-au schimbat lucrurile un pic, mie îmi place şi, chiar dacă la început aveam reţineri, au primit bine acest stil de muzică şi turiştii, şi dornenii. Dacă ne uităm la alte serbări ale zăpezii şi alte activităţi organizate în alte staţiuni montane, ei merg pe reţeta clasică şi aproape de succes, ei merg la sigur şi aduc nişte artişti difuzaţi în fiecare zi la radio. În momentul în care rişti, aşa cum au făcut cei de la Vatra Dornei în acest an, poţi să câştigi sau să pierzi. Iar din câte am văzut, Vatra Dornei a câştigat, din fericire” ne-a spus Michael Star.

Duminică, pe scenă au urcat Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, Laura Erhan, Orchestra „Mugurelul” din Dorohoi, Ansamblul „Margineanca” din Botoşani, Mădălina Candrea, Alexandru Brădăţan şi Ansamblul „Dorna Dorului”.

Satul adus în oraş, cu ajutorul fotografiei

Seria manifestărilor recente a fost deschisă vineri după-amiază în Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău” cu vernisajul expoziţiei de fotografie „Pe urmele descălecătului”, a artiştilor fotografi Sorin Tănase şi Ovidiu Stefeligă. Publicul şi-a bucurat ochii şi sufletul cu imagini de poveste din Maramureş şi Bucovina, marea majoritate peisaje de iarnă.

„Această expoziţie de fotografie este un eveniment cultural deosebit, aşa cum îl sugerează şi titlul. Cei doi artişti, dorneanul Sorin Tănase şi Ovidiu Ştefeligă din Câmpulung Moldovenesc, ne-au adus pe simezele «Salonului Alb» 40 de lucrări care surprind imagini şi poveşti frumoase din Maramureş şi Bucovina. Este o expoziţie interesantă care prezintă lumea satului văzută de ochiul fotografului prin obiectiv şi care poate fi vizitată până la începutul lunii martie” ne-a spus Violeta Codorean, directorul Casei de Cultură Vatra Dornei.

Ultimul weekend al Serbărilor Zăpezii începe pe 17 februarie

Pentru ultimul weekend, 17 – 19 februarie, organizatorii au anunţat spectacole cu Moonlight Breakfast, vineri, 17 februarie, cu Golan, sâmbătă, şi un maraton folcloric cu Ionela Niţuca, Lenuţa Candrea, Cosmin Pişta, Pamfil Roată, Marius Zgâianu şi ansamblurile „Străjerii Bucovinei”, „Doruleţul” Tulcea, duminică, 19 februarie, începând cu ora 15. Pe 17 şi 18 februarie, pe pârtia Veveriţa se va desfăşura ediţia a II-a a Cupei „Dorna Medical” la schi alpin, valoarea totală a premiilor fiind de 15.000 de lei.