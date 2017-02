Gardienii forestieri suceveni, creştere a vitezei de reacţie la doborârile abuzive de arbori

> „Intensificarea controalelor şi eficientizarea lor au dus la scăderea volumului de masă lemnoasă constatată ca fiind tăiată ilegal” declară Mihai Găşpărel, şeful Gărzii Forestiere > În ultimii 6 ani, cel mai mare volum de tăieri ilegale s-a înregistrat în 2012, respectiv 7.709 mc, iar cel mai mic în 2014, adică 2.27 mc

În 2016, din fondul forestier din judeţul Suceava s-au tăiat ilegal 3.166 metri cubi de arbori, faţă de anul 2015, când doborâţi au fost 6.419 mc, înregistrându-se o diminuare de 51% a tăierilor ilegale.

Mihai Găşpărel, şeful Gărzii Forestiere, a precizat ieri, într-o conferinţă de presă, că este vorba doar despre faptele depistate, lăsând de înţeles că volumul tăierilor ar putea fi mai mare, doar că autorii nu sunt întotdeauna descoperiţi. Găşpărel spune că, în urma constatărilor făcute, instituţia suceveană a întocmit 28 sesizări penale, faţă de 30, în 2015.

„În 2016, la jumătate de volum descoperit ca tăiat ilegal, avem cu doar două sesizări penale mai puţine, ceea ce indică o capacitate mai mare de reacţie la fenomen. Adică nu am aşteptat să se taie 200 mc ca să se ajungă la infracţiune. În momentul în care s-a ajuns la 100 mc, am fost acolo, am făcut constatarea şi am stopat fapta” a subliniat Mihai Găşpărel.

În anul 2016, valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiunile amintite este de 265.091 lei, unul în scădere cu 79% în raport cu anul precedent, când valoarea pagubelor a fost de 1,25 milioane de lei. În anul la care facem referire, pe linia tăierilor ilegale, gardienii forestieri au constat 791 contravenţii, mai puţine cu 22% comparativ cu anul 2015, când au fost consemnate 1.018 asemenea abateri de la legislaţie. Drept urmare, anul trecut s-au aplicat amenzi de 2,01 milioane de lei, nivel comparativ cu anul anterior, când s-au dat amenzi totalizând 1,98 milioane de lei.

„Datorită majorării valorii amenzilor, deşi s-au aplicat mai puţine contravenţii, valoarea totală este mai mare. Acest lucru este posibil ca urmare a apariţiei Ordonanţei de Guvern nr. 51, prin care s-a modificat Legea contravenţiilor silvice” reliefează Mihai Găşpărel.

În 2016, lucrătorii specializaţi ai Gărzii Forestiere au confiscat 8.475 mc de masă lemnoasă, dintre care 1.615 mc „fizic”, iar 6.860 mc valoric. În ultimii 6 ani, cel mai mare volum de tăieri ilegale s-a înregistrat în 2012, respectiv 7.709 mc, iar cel mai mic în 2014, adică unul de 2.273 mc.

„Intensificarea controalelor din 2016 şi eficientizarea lor au dus la scăderea volumului de masă lemnoasă constatată ca fiind tăiată ilegal” a declarat, ieri, şeful Gărzii Forestiere Suceava.