Una dintre cele mai frumoase aşezări din zona de munte

NICOLAE BALTAG, primarul comunei Vama

Comuna Vama este una dintre cele mai mari (13. 628 de ha) şi frumoase aşezări din zona de munte a judeţului. Aşezată la confluenţa râurilor Moldova şi Moldoviţa, între Obcina Feredeului, Obcina Humorului şi Masivul Rarău, la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc, localitatea impresionează mai ales prin diversitatea formelor de relief, dar şi prin faptul că pădurea ocupă 70% din suprafaţa comunei, situând-o între aşezările cu cele mai întinse domenii forestiere din ţară. Majoritatea celor 6000 de locuitori ai comunei, răspândiţi în patru sate (Molid, Prisaca Dornei, Strâmtura şi Vama), se ocupă, ca mai peste tot în zona de munte, de creşterea animalelor, cultivarea terenurilor, exploatarea lemnului şi, mai nou, cu servicii şi turism. Un lucru de remarcat este acela că cetăţenii nu au uitat nici meşteşugurile tradiţionale cum ar fi cioplitul pietrei, ţesutul, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor, potcovitul cailor sau toarcerea lânii.

Această frumoasă comună îl are în frunte pe Nicolae Baltag, fiu al comunei şi gospodar adevărat, altfel nu l-ar fi votat pe el şi partidul din care face parte (P.N.L.) a treia oară consecutiv. Nicolae Baltag este omul care şi-a pus amprenta serios pe proiectele de dezvoltare ale comunei Vama, promovând şi susţinând atât acţiuni legate de infrastructură, turism, cât şi cultura, cultele, învăţământul şi relaţiile cu alte unităţi teritoriale din ţară şi străinătate.

Astfel, în ceea ce priveşte infrastructura, a reuşit să pună în practică mai multe proiecte, cum ar fi reabilitarea şi modernizarea a 3,5 km de drumuri comunale sau reabilitarea trotuarelor (s-a turnat covor asfaltic şi s-au făcut amenajări specifice din beton pe străzile Victoriei, Vadului, N. Grigorescu, Pinului, 23 August, Eroilor, Gării, Progresului, 9 Mai, Telefoane, M. Eminescu, A. Vlaicu, G. Coşbuc, Miron Costin, Topliţei). În aceeaşi ordine de idei, primarul vămenilor a reuşit să obţină promisiunea la Guvern pentru extinderea reţelei de apă din comună. De asemenea, s-a implicat în proiectele de reabilitare şi modernizare a Grădiniţei cu Program Normal din Prisaca Dornei, de reabilitare şi modernizare a Grădiniţei cu Program Normal din Strâmtura, de reabilitare şi modernizare a Şcolii din Strâmtura, de reabilitare a Grădiniţei cu Program Normal din Molid, de reabilitare şi modernizare a Şcolii Gimnaziale „Iorgu G. Toma” (clădire în care funcţionează şi grădiniţa comunei Vama). Tot printre proiectele cu care se mândreşte primarul Nicolae Baltag se numără şi cele legate de realizarea de puncte termice la primărie şi dispensarul comunal, dar şi a punctului termic de la Şcoala Gimnazială „Iorgu G. Toma” (proiect realizat cu sprijinul localităţii Eybens din Franţa, cu care Vama este înfrăţită de peste 20 de ani).

Şi dacă tot am ajuns la acest subiect, vămenii sunt înfrăţiţi şi cu localitatea italiană Sante Marie. Localitatea italiană, cu mai puţin de 1500 de locuitori, face parte din provincia L’Aquila, regiunea Abruzzo, şi se află într-o zonă montană foarte pitorească şi liniştită. De altfel, este recomandată chiar de edilii locali ca ”oază necontaminată unde domneşte liniştea şi armonia”. Ideea înfrăţirii celor două localităţi s-a născut în 2009, când oficialii din Vama au participat, la Câmpulung Moldovenesc, la o întâlnire a edililor locali cu o delegaţie a Comunităţii Montane Valle Roveto. Propunerea venită din partea primarului Nicolae Baltag a fost primită cu interes de italieni şi în scurt timp au avut loc primele contacte cu oficialii localităţii italiene Sante Marie. Înfrăţirea este sprijinită din fonduri europene, pentru că între timp partea italiană a promovat acest demers în cadrul proiectului ”Europa unită şi activă”, care a fost acceptat pentru finanţare. Proiectul prevede realizarea unor activităţi între Sante Marie şi Vama, prin colaborarea cu Comunitatea Montană Valle Roveto şi Gal Terre Aquilane. Semnarea oficială a protocolului de înfrăţire s-a derulat în Italia. Documentul prevede că localităţile înfrăţite vor promova toate tipurile de relaţii sociale oportune dezvoltării. În ambele localităţi se vor organiza activităţi culturale diverse, întâlniri între asociaţii profesionale, sociale şi investitorii din ambele zone, acţiuni pentru facilitatea accesului la informaţii specifice activităţilor industriale, artizanale, comerciale. Totodată, cele două localităţi au convenit promovarea iniţiativelor turistice şi schimburilor de experienţă între cetăţeni. ”Ne-am propus să relaţionăm în mod liber şi spontan, pentru a stimula şi determina o dezvoltare deopotrivă spirituală şi materială. Relaţiile noastre se bazează pe o dorinţă comună de înţelegere, prietenie şi prosperitate şi dorim să consolidăm aceste relaţii”, a spus primarul Nicolae Baltag. Aşa cum am mai spus, Nicolae Baltag are activităţi mult mai diverse. Mai exact, a susţinut şi susţine locaşurile de cult şi, cu predilecţie, “Biserica Eroilor” ridicată în memoria soldaţilor căzuţi în cele două războaie mondiale. Mai mult, cu sprijinul şi la iniţiativa sa, a fost ridicată o Cruce luminată pe Dealul Morarului, monument care poate fi văzut de la distanţă. Ca să nu mai vorbim că în permanenţă atât el personal, cât şi prin consiliul local (cu care se înţelege foarte bine şi care îl sprijină în toate demersurile) au pus la punct un program de ajutorare a tuturor familiilor nevoiaşe.

Cât priveşte fenomenul cultural, Nicolae Baltag este bucuros că a reuşit reabilitarea Căminului Cultural, care găzduieşte şi un muzeu cu lucrări ale regretatului artist plastic vămean Dragoş Olaş. Şi tot în acest domeniu, principalul motiv de laudă al edilului din Vama este faptul că susţinerea Ansamblului Artistic “Cetina” din localitate i-a adus şi satisfacţii la nivel internaţional. Mai exact, artiştii vămeni au obţinut recent Trofeul Festivalului Naţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Interpreţi ai Cântecului şi Dansului Popular ”Dobroge, vatră de folclor”,ediţia a XI-a. Evenimentul cultural s-a derulat la Mangalia, în organizarea Asociaţiei Culturale a Coregrafilor, Scenografilor, Artiştilor Liber-Profesionişti şi Amatori Constanţa, Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Constanţa şi Primăriei municipiului Mangalia. Cu acelaşi prilej, Primăriei comunei Vama i s-a decernat Diploma de Onoare a festivalului.

Cu toate lucrurile bune care se întâmplă în comuna Vama din punct de vedere artistic, pe Nicolae Baltag îl doare totuşi că anul acesta nu a mai putut, din motive financiare, să organizeze o nouă ediţie a Festivalului Hribului. Mai ales că a reuşit să modernizeze baza sportivă din localitate, construind atât o tribună, cât şi o scenă.

Dar stadionul are cine să-l folosească deoarece, comparativ cu alte primării, cea din Vama susţine şi o echipă de fotbal, “Bradul”, care evoluează cu rezultate destul de bune în Liga a V-a. Cu ce se mai poate lăuda administraţia din Vama? Că sprijină cât poate turismul, făcând eforturi de promovare a zonei prin tot felul de mijloace. Mai ales că, în afara faptului că se află într-un punct strategic pe harta Bucovinei şi că de aici se poate ajunge pe la o mulţime de mănăstiri şi alte atracţii, Vama are propriile puncte care pot interesa turiştii: “Stâlpul lui Vodă”, Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, Biserica Romano-catolică, Muzeul Oului, Casa muzeu “Nicorescu”, Muzeul din Vama, Biserica Eroilor, Cimitirul Eroilor sau Cimitirul Evreiesc. În concluzie, vămenii se pot mândri atât cu comuna lor, cât şi cu cel pe care l-au ales să o administreze.