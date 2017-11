Tot e la modă haştag-ul, aşa că, să fie primit, şi la mai mare. Erau vremuri când se lucra chiar şi la 40%, aşa spun unii, mai ales după perioadele de inundaţii, tocmai de aceea suntem contrariaţi de însuşi el, cel care ne spune, senin, din dulcele târg al Ieşilor, că lucrează numa la 10% şi asta taman din cauză că i-a pus frână PSD-ul. Şi s-a mai arătat şi indignat de faptul că guvernanţii nu se consultă cu administraţiile locale şi judeţene în problemele majore, mai precis în chestiunea ariilor protejate, referindu-se la discuţia cu ministrul mediului de săptămână trecută despre situl Natura 2000 Rarău-Giumalău şi pârtia de ski de la Câmpulung Moldovenesc. Dar n-a suflat nicio vorbuliţă domnul Flutur, căci v-aţi dat seama că de el este vorba, despre starea gunoaielor din judeţul Suceava, unde domnia sa este responsabil exact 100% şi unde, vreme de un an şi jumătate, nu a făcut nimic, dar absolut nimic. Foarte bine, o să le discutăm pe amândouă şi începem cu ariile protejate şi cu pârtia. La acest capitol, ministrul Graţiela Gavrilescu a ridicat subiectul din dorinţa de a găsi o soluţie de finalizare a proiectului pârtiei şi pe tronsonul al doilea, aflat integral în situl Natura 2000 Rarău-Giumalău. Tocmai de aceea e greu de înţeles poziţia domnului Flutur şi dorinţa lui de a fi consultat. Ori era cu gândul deja la forumul administraţiei locale liberale de la Iaşi, ori, pur şi simplu, o fi uitat că situl Natura 2000 ROSCI0212 Rarău-Giumalău a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011. Un pic cam tehnic, însă contează mai mult anii în care s-au luat deciziile respective. Primul ordin e dat încă din perioada în care Gheorghe Flutur era ministrul agriculturii şi pădurilor, iar al doilea, cel din 2011, e fix din perioada în care el era preşedintele consiliului judeţean şi guvernul, respectiv ministrul agriculturii, erau 100% PDL, fix ca şi el. Ştiu că e uşor cu divagatul subiectelor, mai ales atunci când ai impresia că toată lumea ia de bun ceea ce spui şi că nimeni nu îţi pune măcar o simplă întrebare! Iar întrebarea e foarte simplă: “George, nu eşti de acord cu restrângerea ariei protejate din masivul Rarău, pentru a se putea construi pârtia de ski de la Câmpulung Moldovenesc, cât timp tu, direct şi indirect ai contribuit la blocarea oricărei dezvoltări de infrastructură prin ordinele de înfiinţare ale sitului Natura 2000 Rarău-Giumalău?”. Trecând la celălalt subiect, din punctul meu de vedere mult mai grav, trebuie să spun de la bun început că la predarea mandatului de preşedinte al consiliului judeţean în iulie 2016 am lăsat proiectul de management integrat al deşeurilor aşa cum urmează: site-ul Moara finalizat 100%, site-ul Pojorâta finalizat 98% (cu speranţa de a nu se finaliza vreodată, voi vorbi mai pe larg despre asta cu altă ocazie, pentru a se vedea clar al cui este „meritul“ localizării unei gropi de gunoi în creierul munţilor fapt decis în anul 2009, mandat Gheorghe Flutur), 100% închiderea ecologică a gropilor de gunoi municipale neconforme (Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei) ş.a.. Degeaba se lamentează preşedintele, de un an şi jumătate domnia sa nu a fost în stare să operaţionalizeze rampa de la Moara, aşa încât cele 114 localităţi să poată să ducă gunoiul la groapă aşa cum s-au angajat şi aşa cum au şi plătit, prin contribuţia financiară la SMID. Iată că situaţia devine incendiară, numai bine ce am închis în mandatul meu gropile neconforme şi insalubre, în marea lor majoritate localizate lângă râurile majore din judeţ, că au şi apărut altele nou-nouţe şi la Fălticeni şi la Ilişeşti, dar şi în alte 3 locaţii. Am văzut şi reacţia ministrului mediului la vizita în teren de la groapa temporară de la Fălticeni, reacţia domniei sale o înţeleg, atât partea cu evaziunea fiscală, cât şi cea cu respectarea condiţiilor draconice din autorizaţia de mediu, înţeleg şi dificultăţile primarilor, aceştia, în numele localităţilor pe care le conduc, au plătit consiliului judeţean bani pentru a avea acces la sistemul modern, prin care se respectă toate cerinţele de mediu. Nu înţeleg însă poziţia domnului Gheorghe Flutur, responsabilul principal pentru deşeurile din judeţ, care nici măcar nu a catadicsit să fie şi el prezent la faţa locului, el – cel care ar fi trebuit doar să taie „pamblica” investiţiei de la Moara, realizată în mandatul meu şi să predea cheile de la poartă operatorului economic contractat de consiliul judeţean pentru a se ocupa de gestionarea deşeurilor produse în gospodăriile şi întreprinderile sucevene. Aşadar, la final, îi sugerez domnului preşedinte Flutur să lase puţin haina politică deoparte, să îmbrace chiar şi salopeta hărniciei, să fie un pic mai puţin preocupat de planşele desenate de alţii şi să operaţionalizeze acest proiect major pentru un judeţ turistic, aşa cum îi e drag preşedintelui să îl alinte. Dacă nu face acest lucru, e posibil să se trezească nu doar cu gunoaiele necolectate de pe străzi, dar şi cu procese în instanţă din partea primarilor buni platnici. Ar fi păcat să fie aşa, că doar centura Sucevei a reuşit să o termine, gazul l-a tras deja la Dorna, iar pârtia din Câmpulung Moldovenesc aşteaptă numai zăpada. Zăpada din noiembrie 2021, plus 10% TVA, fără split, că s-a anulat.

CĂTĂLIN NECHIFOR