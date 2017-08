Cristian Pomohaci a cântat la „Cântecul Cetinii” de la Dorna Arini

Terenul de sport al Şcolii Gimnaziale din Dorna Arini a fost gazda celei de-a XXI-a ediţii a „Cântecului Cetinii”, festivalul folcloric fiind una dintre cele mai longevive manifestări culturale din judeţ.

Sâmbătă, 19 august, de la ora 18.00, cei prezenţi au fost martorii paradei cailor, celor ai gospodarilor din comună alăturându-li-se şi „Caii Bucovinei”. La scenă, seara a fost deschisă de trupa „Haiducii”, programul fiind completat de către un tânăr de 16 ani din comună, Emi Moroşan fiind fan al genului rap, printre idolii săi numărându-se Dragonu, Cedry2k sau El Nino, artişti din ale căror piese a şi cântat câteva. Seara s-a încheiat cu discotecă în aer liber.

Duminică, de la ora 14.00, alături de primarul Ioan Moraru, la deshiderea oficială au fost prezenţi prefectul judeţului Mirela Adomnicăi, senatorul Ioan Stan, deputaţii Angelica Fădor şi Emanuel Havrici, precum şi consilierul judeţean Gheorghe Apetrii, dar şi directorul şcolii din localitate, prof. Iulia Juravle.

Au fost premiaţi toţi meşterii populari prezenţi la eveniment, majoritatea elevi ai profesorului Mihai Vleju, iniţiator al acestui Festival, precum şi gospodinele care au contribuit la organizare, ca şi cuplurile de aur, familiile din Dorna Arini care au împlinit 50 de ani de căsnicie.

Mai apoi, într-un spectacol maraton, prezentat de către Doru Bighiu, de la Orion FM, au evoluat Ansamblul „Brăduleţul” şi Cosmin Pişta, Ansamblul „Plaiurile Dornelor” de la Clubul Copiilor din Vatra Dornei, dar şi soliştii Gicu Pitiruţ, Brânduşa Covalciuc Ciobanu, Diana Valentina Ignat, Ciprian Petroaie, Sorin Filip, Eusebiu Gafiţa, Alexandru Sahlean, Laura Erhan şi Ansamblul „Străjerii Bucovinei”, Alexandru Cucu, fără îndoială, însă, cel mai aşteptat a fost recitalul pe care, la finalul Festivalului, înainte de focul de artificii, controversatul Cristian Pomohaci l-a susţinut la Dorna Arini.

Fostul preot a fost aşteptat de peste 2000 de spectatori, primind în timpul recitalului de aproape o oră peste 15 buchete şi coşuri de flori, având, pe durata spectacolului, mai multe dialoguri cu publicul, la un moment dat invitând, chiar, pe scenă un bătrân de 90 de ani îmbrăcat în costum naţional, aflat lângă scenă!

„«Toată casa are-o cruce/Numa’ cine poate, o duce/Că şi eu o duc cu greu/O, vai de sufletu meu /Câte trag ştiu numa’ eu» ” E cântarea mea din ultimele 40 de zile. Niciodată nu am ştiut de ce am compus-o, de ce am cântat-o şi de ce am plâns de fiecare dată când am cântat-o!”. Doamne, fă bine nu-mi da/Atâta cât pot răbda!” a fost una dintre mărturisiri, imediat după piesa din care a şi recitat câteva dintre versuri.

„Pentru această duminică în care aţi avut bucuria să fiţi cu cei dragi, pentru vremea frumoasă şi pentru spectacolul acesta în care aţi văzut atâţia artişti ai folclorului românesc, vreau să îi mulţumesc domnului Primar şi Consiliului Local de aici, din Dorna Arini. Iar dumneavoastră vreau să vă spun, printre atâtea lucruri rele pe care le-aţi auzit în ultima vreme, un lucru pe care nu ştiu dacă-l ştiaţi despre mine: nu mă pot ruga singur, de aceea aş vrea să spunem împreună o rugăciune”. Toţi cei peste 2000 de spectatori au spus, apoi, în cor, „Tatăl Nostru”, Pomohaci încheindu-şi spectacolul cu o binecuvântare: „Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze casele, pe toţi cei dragi şi pe oaspeţii dumneavoastră, pe conducătorii de aici, pe cei bolnavi din cetatea dumneavoastră, preotul care stă la altar aici, pe toţi cei cu care Dumnezeu mi-a dat bucuria să mă întâlnesc în această seară, pe cei care vă fac bine şi Dumnezeu să le poarte de grijă şi duşmanilor noştri! Şi aşa cum spune Biserica noastră ortodoxă, vă spun şi eu la toţi: mânca-v-ar raiu’ să vă mânşe! Vă mulţumesc din toată inima, vă iubesc! ” (Ciprian PARDĂU; Fotografii de Laurenţiu GURZUN)