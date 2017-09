S-a mai încheiat un festival în municipiul reşedinţă de judeţ, Bucovina Rock Castle, pe numele lui. N-am fost acolo, dar organizatorii şi parte dintre spectatori spun că ar fi fost făinuţ, însă mai slăbuţ decât ediţiile precedente. Nu din alt motiv, dar au mai avut pene de curent, cabluri sărite, plus vreo 15 internaţi la spital sâmbătă spre duminică. Despre ce vor fi adunat în urma rockerilor cei de la salubritate încă nu s-a dat nicio veste. Oricum, cred că duminică dimineaţă au fost foarte ocupaţi, fiindcă prin oraş coşurile şi buncărele erau pline, ca să nu mai vorbesc de gunoaiele de pe stradă. De asemenea, mă întreb pe unde şi-or fi făcut spectatorii nevoile. Că după cum m-am autosesizat, dar mi-au atras atenţia şi încă mulţi alţii, în municipiul reşedinţă de judeţ (unul dintre cele mai frumoase din Europa, după cum se laudă edilii) e o mare criză de toalete. Practic, în Areni şi centru ai în total vreo 5 WC-uri aşa-zis ecologice, răspândite pe ici pe colo. Iar dacă feri Doamne te trece vreo nevoie fiziologică, aşa intempestiv, şi nu eşti prin apropierea vreunei bude de-alea din plastic, n-ai unde să ţi-o împărtăşeşti. Ce să-i faci, pe vechile veceuri publice s-au construit actuala Primărie, un magazin de mobilă şi încă nu ştiu ce altă firmă. Chiar nu se pot rezolva şi problemele astea? Că mai vin prin târg şi persoane din judeţ cu treburi pe la autorităţi, mai vin turişti etc. În plus, au mai smuls şi parte din boscheţi, să n-ai unde te ascunde de ochii trecătorilor atunci când te presează vezica de-ţi crapă şi te uiţi ca prostu-n beznă după vreun loc unde să te uşurezi. Ia în calcul cineva şi această necesitate a cetăţenilor?

Cosmin Leahu