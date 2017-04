Angajaţii Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava, în grevă de avertisment

> Dacă solicitările nu le vor fi soluţionate favorabil, săptămâna viitoare ar putea fi declanşată greva generală

Reprezentantul angajaţilor Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava, Constantin Huţupaş, a declarat, ieri, că greva de avertisment reprezintă o parte a conflictului de muncă declanşat la nivelul Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu ca urmare a eşuării tratativelor duse de Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu cu conducerea Ministerului Mediului.

El a spus că nemulţumirile sindicaliştilor şi ale tuturor angajaţilor din cadrul Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu sunt generate de salarizarea necorespunzătoare.

Alţii se joacă cu 2-3 legi, noi ne jucăm cu câteva sute de legi

„Ţinând cont că suntem instituţie de inspecţie şi control, iar alte instituţii de inspecţie şi control au salarii mult diferenţiate faţă de noi, nu spunem cât au ei, cât avem noi, dar în orice caz considerăm că o instituţie de inspecţie şi control trebuie să fie la nivelul salarizării celorlalte instituţii de inspecţie şi control, mai ales că noi avem competenţe mult mai largi decât celelalte instituţii, avem competenţe pe directive europene atât în domeniul biodiversităţii, respectiv Directiva Habitate, Directiva Păsări, în domeniul controlului poluării – Directiva Nitraţi şi Nitriţi, Directiva Deşeuri, Directiva Ape etc. Deci, avem o sferă foarte largă de competenţe; spre deosebire de alte instituţii care se joacă cu 2-3 legi, noi ne jucăm cu câteva sute de legi. Din acest motiv, considerăm că suntem nedreptăţiţi, nu am ieşit până acum în acţiuni de protest, am considerat că trebuie să fim oameni rezonabili, să înţelegem anumite treburi, dar vedem că toată lumea primeşte fel de fel de măriri de salarii şi noi am rămas la nivelul anului 2008” a explicat Huţupaş.

El a spus că în cazul în care nu vor fi soluţionate favorabil solicitările Sindicatului Naţional al Gărzii de Mediu, e posibil ca din cursul săptămânii viitoare să fie declanşată greva generală, fiind aşteptată comunicarea unei decizii din partea sindicatului.

„Să vedem şi noi ce se va întâmpla. Nu ne-a ascultat până acum nimeni, nu am fost sprijiniţi de nimeni” a precizat Huţupaş, care a adăugat că, la nivelul întregii ţări, conform HG 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, numărul de posturi este 823, iar aproximativ 500 dintre angajaţi lucrează în domeniul inspecţiei.

Constantin Huţupaş a reamintit că, în cursul acestei săptămâni, a fost votată în Parlament majorarea cu 30% a salariilor primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene, motivându-se că „impactul nu este foarte mare, întrucât sunt numai vreo 7000 de oameni”.

„Faceţi comparaţie între 800 şi 7000 şi vedeţi care impact este mai mare!” a mai spus Huţupaş.

Comisarii Gărzii de Mediu aduc „foarte mulţi bani la buget”

Şeful Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a declarat, ieri, că salariile lunare ale angajaţilor sunt cuprinse între 1200 şi 2000 de lei, în condiţiile în care comisarii gărzii de mediu aduc „foarte mulţi bani la buget prin amenzile pe care le aplică”. Iar dacă până acum trei ani de zile se putea încasa o cotă parte din amenzile aplicate, în prezent acest lucru nu mai este posibil.

„Suntem o instituţie care contribuim cu bani la bugetul statului” a mai spus Iordache.

Greva de avertisment de două ore a avut loc ieri, în intervalul orar 14­16, timp în care nu s­-au desfăşurat activităţile specifice Gărzii de Mediu şi nici nu s­-a lucrat cu publicul.