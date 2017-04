Consiliul de etică de la Spitalul Judeţean şi-a schimbat componenţa

> Structura funcţionează după reguli noi

Consiliul de etică de la Spitalul Judeţean Suceava funcţionează într-o nouă componenţă şi cu câteva reguli noi, stabilite prin Ordinul 1502 din 2016, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Preşedinta Consiliului etic de la SJU Suceava, medicul primar diabetolog Ramona Caziuc, ne-a declarat, ieri, că alegerea noilor membri ai consiliului de etică s-a desfăşurat la data de 20 februarie a.c., în componenţa acestuia fiind un medic în plus. Astfel, din noul consiliu fac parte medicii Dorin Stănescu, şeful Secţiei Anestezie Terapie Intensivă; Coca Laura, de la Ginecologie; Dorin Achiţiei, şef Gastroenterologie; secretar este dr. Codruţa Bran, Secţia Reumatologie. Din consiliu mai fac parte şi asistenţii Alexandru Oniga şi Anişoara Axinte, precum şi un reprezentant al pacienţilor oncologici, Lidia Rump. Fiecare membru permanent, medic sau asistent are câte un membru supleant: dr. Georgeta Martiniuc, Oftalmologie; Nicolae Stoican, Urologie; Ciprian Puha, Ortopedie; asistenţi, Bălan Liliana şi Hîncu Mihaela; secretarul consiliului are ca supleant pe ec. Mihaela Ungureanu.

În ce priveşte activitatea Consiliului de etică, dr. Caziuc a menţionat, ca noutate adusă de modificarea legislativă, introducerea tuturor informaţiilor în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii şi urmărirea mai riguroasă a activităţii consiliului de etică de la nivel central.

„Noi suntem obligaţi să analizăm tot, chiar dacă pare un lucru de nimic sau nefondat”

Ea a spus că sesizările care ajung la Consiliul de etică sunt fie din partea unor pacienţi nemulţumiţi de atitudinea şi modul de exprimare ale personalului medical şi de îngrijire, fie din partea unor salariaţi care sesizează situaţii conflictuale ce ţin de atitudine, nu de partea profesională, de corectitudinea actului medical. „Fiind consiliu de etică, e vorba de atitudinea personalului faţă de pacienţi, de expresii folosite. Avem sesizări şi pentru lucruri foarte punctuale, aparent de mică importanţă, dar totuşi pacientul se duce şi face hârtie la manager pentru expresii, pentru timpi de aşteptare, pentru modul în care i se adresează întrebări din partea medicilor” a declarat preşedinta consiliului.

Dr. Ramona Caziuc a spus că „regula” pe care se bazează consiliul este că pacientul are întotdeauna dreptate, de aceea orice sesizare este bine analizată şi raportată managerului SJU pentru a fi luate măsuri ca situaţia să nu se mai repete. „Noi suntem obligaţi să analizăm tot, chiar dacă pare un lucru de nimic sau nefondat. S-a schimbat foarte mult în rău relaţia medic-pacient şi eu zic că asta nu e nici în interesul pacientului, nici al medicului. Personalul e suspectat de la bun început, nu mai este acea încredere a pacientului în medic” consideră preşedinta Consiliului de etică.

Potrivit Ordinului nr. 1502/2016, durata mandatului membrilor permanenţi şi supleanţi este de 3 ani. Printre atribuţiile consiliului de etică menţionăm promovarea valorilor etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului, identificarea şi analizarea vulnerabilităţilor etice, înaintarea unor propuneri managerului spitalului pentru adoptarea unor măsuri de prevenţie.