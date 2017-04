Tăriceanu, expert în matrimoniale; Alinuţa cu cumătria; Raluca, damă de salon

Vicepreşedintele PNL Suceava Vasile Tofan a generat, sâmbătă, prin discursul susţinut în cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Suceava, hohote de râs în sală când a vorbit despre neşansa PNL şi a dreptei în general în ceea ce priveşte liderii.

„Am avut ghinionul, neşansa, ca după fiecare episod de reuşită să dăm cu oiştea-n gard, să terminăm şi partidul şi liderii, să o ia unul într-o parte şi unul în alta” a spus Tofan.

El a spus că după prima guvernare CDR, fostul preşedinte, Emil Constantinescu, a spus că l­a învins sistemul, iar fostul prim-ministru, Victor Ciorbea, s­a făcut Avocat al Poporului, „dar este în slujba diavolului, a socialiştilor”.

El a arătat că după ce PNL a câştigat cu Alianţa DA, fostul preşedinte Traian Băsescu şi-a făcut un partiduleţ cu care încurcă apele politicii, în timp ce fostul preşedinte PNL, Călin Popescu Tăriceanu, „expert în matrimoniale”, şi-a făcut şi el un partiduleţ pus în slujba socialiştilor.

„Halal noroc am avut” a spus Tofan.

El a mai povestit că s­a sunat din nou goarna în 2014, iar PNL şi PDL au câştigat preşedinţia României.

„Am ajuns numai la Cotroceni, la Palatul Victoria nu am reuşit” a spus Tofan.

„După ce am câştigat preşedinţia, a rămas partidul fără conducător. Atunci, mai marii noştri au spus «Jawohl herr President!», am înţeles: domnişoara Alina, fată cuminte, inteligentă, tânără. Noi, vajnici bărbaţi, o să o apărăm, nu cumva să-i fure Liviu sendvişul ori Victoraş să-i copieze temele. Ba mai mult, dacă o puneţi pe Alina, mergem şi la cumătrie. Am rămas cu cumătria.

…Politică de cumătrie. După ce s-a întâmplat în toamnă, Alina s-a dus acasă şi partidul a rămas aşa; iar s-au adunat mai marii noştri de la Bucureşti. Măi, fraţilor, ce facem? Cum ce facem? De data asta la Cotroceni era lumina stinsă. S-au adunat şi a spus unul dintre ei: Ştiţi, fraţilor, filiala cu cele mai bune alegeri la parlamentare? Până să răspundă, tot el dă răspunsul: Sibiu! Aaaa, mănuşă. Dar cine e preşedinte la Sibiu? Cum, nu ştii? Doamna Raluca. Fată finuţă, damă de salon, mănuşă ne vine. Au spus ai noştri, bravi bărbaţi: Punem de o cooperativă, şi dacă nu ne umflă DNA-ul până la vară, aia e!” a mai spus Vasile Tofan. (N.B.)