Radu Agrosoaie face apel la implicarea comunităţii locale în desemnarea noului manager al spitalului

Medicul Radu Agrosoaie, din cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi, a anunţat, printr-un comunicat de presă, că va candida la funcţia de manager al Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi în cadrul concursului din 28 aprilie, şi face un apel comunităţii locale să se implice în desemnarea celui care va gestiona această unitate medicală.

Medicul arată că activează în Spitalul „Sf. Dr. Cosma şi Damian” din Rădăuţi, fiind medic specialist de boli infecţioase, medic rezident în gastroenterologie şi doctor în medicină cu lucrarea „Strategii preventive şi terapeutice în infecţiile fungice invazive”.

„Deşi realităţile româneşti sunt unele care nu valorizează, de fiecare dată, competenţele, deşi, aparent, meritocraţia este zilnic sacrificată, iar cei apropiaţi zonei politice sunt promovaţi în funcţii de conducere care nu au nicio legătură cu pregătirea lor profesională, eu sunt convins că proiectul pe care-l voi prezenta în data de 28 aprilie 2017 comisiei care va decide numele viitorului manager al Spitalului Rădăuţi este cel de care comunitatea noastră are nevoie” susţine medicul Radu Agrosoaie.

El explică în comunicat că Spitalul Municipal Rădăuţi este subordonat Primăriei Rădăuţi, iar numele viitorului manager general al spitalului va fi stabilit de o comisie formată din patru persoane, al cărei preşedinte este Gheorghe Simota, iar secretar Haralambie Herghiligiu, membri fiind doi foşti manageri ai unităţii.

„Am speranţa că vor vota pentru transparenţă, pentru schimbarea atitudinii faţă de bolnav, pentru dezvoltarea durabilă a spitalului, cheltuirea banului public cu chibzuinţă şi coerenţă, aspecte care şi în trecut şi acum se întâmplă în anumite condiţii pe care nu le detaliez acum, dar le cunosc foarte bine din interior. Sper că se va renunţa, măcar în acest caz, la amiciţiile şi datoriile politice” continuă medicul rădăuţean.

El notează că în ţări cu democraţii consolidate astfel de decizii sunt luate cu maximă transparenţă, iar implicarea comunităţii este esenţială, motiv pentru care a decis că este corect ca toţi rădăuţenii să ştie că urmează să se decidă viitorul spitalului lor.

În acest sens, Radu Agrosoaie a formulat o petiţie on-line care are rolul de a informa întreaga comunitate cu privire la acest concurs de proiecte.

„În egală măsură, îmi doresc ca această petiţie online să oglindească, prin numărul de semnături strânse, decizia fermă a comunităţii de a sprijinii competenţa în domeniul sănătăţii, fie că este vorba despre actul medical în sine sau de managementul spitalului din Rădăuţi” adaugă medicul.

El mai arată că dosarul său de candidatură a fost avizat şi că această candidatură este efortul unui medic de a propune un proiect bazat pe starea actuală a sănătăţii locale, pe date epidemiologice şi pe experienţa acumulată ca medic al Spitalului Rădăuţi, dar şi la Spitalul Judeţean Suceava, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, cercetător la Spitalul „Victor Babeş” Bucureşti, Spitalul „Agrippa Ionescu” Bucureşti, rezident la spitalele Colentina din Bucureşti, Spitalul „Sf. Parascheva” din Iaşi, ca alternativă a unui sistem care astăzi pare decis să negocieze viitorul spitalului şi al nostru.

„Medicina viitorului înseamnă prevenţie, educaţie în sănătate, profesionalism, pregătire şi expertiză medicală. Eu unul nu am acceptat zicala «ştiţi, suntem la Rădăuţi». Am promovat, de la sosirea mea, medicina preventivă, medicamentele de ultimă generaţie, igiena în spital prin respectarea normelor, am participat la linia de gardă a secţiei de medicină internă atunci când doar trei colegi rămăseseră disponibili şi spitalul risca să piardă gradul IV” subliniază medicul.

El şi-a exprimat convingerea că transparenţa totală va genera beneficii evidente pentru comunitatea locală, motiv pentru care invită locuitorii să participe, în calitate de observatori, la acest concurs de proiecte.

Potrivit procedurilor, cei interesaţi trebuie să transmită până la data de 26.04.2017, ora 14, pe adresa de e­mail concurs.manager@spitalul­radauti.ro, solicitarea de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi cu eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul lor de management.

În prezent, managerul interimar al Spitalului Municipal din Rădăuţi este Traian Andronachi, numit în funcţie în vara anului trecut. (N.B.)