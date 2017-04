CSM Suceava vrea cinci puncte din meciul cu CSUAV Arad

> Meciul, care contează pentru etapa a XI-a, se va disputa azi, pe terenul Unirea, de la ora 10

În cadrul celei de-a XI-a etape a Diviziei Naţionale de Rugbi, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua din nou în faţa propriilor suporteri, într-un meci contra echipei de pe penultimul loc, CSUAV Arad, azi, de la ora 10, pe terenul Unirea. În tur, rugbiştii pregătiţi de antrenorul Constantin Vlad s-au impus fără probleme la Arad, cu scorul de 50– 5, câştigând şi punctul bonus ofensiv.

Pentru partida de azi, sucevenii vor avea la dispoziţie tot lotul de jucători, care în această perioadă s-a mai completat cu doi sportivi experimentaţi care au mai jucat la CSM, Dumitru Ştefăroi şi Ionuţ Florea, ambii jucători evoluând pe linia de trei sferturi. După un duş rece în etapa trecută, când au pierdut la Buzău, sucevenii vor să-şi adjudece victoria, care i-ar menţine pentru cel puţin o etapă pe locul II în clasament.

„Am câştigat clar în tur, dar trebuie să tratăm meciul cu maximă seriozitate, deoarece nu ştim ce schimbări s-au produs de atunci la echipa din Arad. Sper să nu mai facem atât de multe greşeli ca la Buzău, acolo unde nu am folosit cele mai bune soluţii tehnice şi am pierdut un joc pe care aveam forţa şi capacitatea să-l câştigăm. Urmează trei meciuri grele, cu două deplasări consecutive, şi de aceea voi folosi în această partidă jucătorii ce vor putea să vină mai ales la meciul de la Petroşani. Am primit o primă tranşă de bani de la Primăria Suceava şi vreau să le mulţumesc consilierilor locali şi primarului Ion Lungu pentru că sunt alături de noi în continuare”, a declarat antrenorul sucevean, Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevean speră ca la acest meci să aibă cât mai mulţi suporteri în tribune, aşa cum s-a întâmplat la ultimele meciuri, iar echipa să le ofere un spectacol rugbistic de calitate şi-n acelaşi timp o victorie.

Etapa a 11-a

CSM Suceava – CSUAV Arad

Rugby Club Bârlad – CS Ştiinţa Petroşani

RCM Galaţi – CS Năvodari

RC Stejarul Buzău – CS Mănăştur Cluj