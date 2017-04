Creşteri nesemnificative ale notelor de promovare

> Un elev de la Bosanci a obţinut note de 10 la ambele probe ale evaluării naţionale

Rezultatele simulării examenelor naţionale la clasele a VIII-a, a XI-a şi la clasele terminale de liceu arată doar uşoare creşteri ale şanselor de promovare faţă de simulările din anul trecut, dar Inspectoratul Şcolar Suceava anunţă pregătirea unui „plan remedial” pentru îmbunătăţirea situaţiei.

Reamintim că simularea examenelor naţionale s-a desfăşurat în perioada 13-17 martie a.c. şi a vizat elevii cuprinşi în clasele a VIII-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a (seral şi fără frecvenţă) şi a XIV-a (seral).

La simularea evaluării naţionale 2017 au participat 6969 de elevi de clasa a VIII-a, 65,39% înregistrând note peste 5 (4557 elevi), iar 34,61% s-au situat sub această notă. O situaţie mai slabă este la matematică, disciplină la care din cei 6907 elevi prezenţi doar 2545 au luat note peste 5 (36,84%), sub 5 fiind 4362 elevi (63,15%). Potrivit IŞJ, în acest an s-au obţinut trei note de 10 la limba şi literatura română şi 23 de note de 10 la matematică. Un elev de la Şcoala Gimnazială Bosanci a obţinut nota 10 la ambele discipline de examen de la evaluarea naţională.

Faţă de anul şcolar precedent, când promovarea a fost de 64,74% la limba şi literatura română şi de 36,86% la matematică, rezultatele obţinute în acest an sunt comparabile, la limba şi literatura română înregistrându-se „un progres de 0,65%”, a evidenţiat conducerea IŞJ Suceava, prin purtătorul de cuvânt, prof. Cezar Anuţei.

Simularea Bacului la clasa a XI-a – şanse de promovare în creştere cu 6% faţă de anul trecut

La simularea examenului de bacalaureat 2017, la clasa a XI-a, 3351 de elevi, din cei 5268 prezenţi la proba scrisă de limba şi literatura română au luate note peste 5, ceea ce înseamnă 63,613%, restul de 36,38% fiind cu note sub 5.

La limba maternă (limba ucraineană) au participat 29 de elevi, dar numai cinci dintre ei (6,89% au obţinut note peste 5).

La proba cuprinzând disciplinele matematică sau istorie (Ec) au fost prezenţi 5216 elevi, 1413 fiind notaţi cu peste 5 la matematică şi 1315 la istorie, notele peste 5 la întreaga probă fiind 2728 (52,30 %).

În ce priveşte notele de 10, la simularea la clasa a XI-a, în acest an s-au înregistrat în total 32 de 10, dintre care 29 note de 10 la proba Ec, faţă de opt astfel de note obţinute în anul precedent.

În acest an, din totalul de 5120 de elevi de clasa a XI-a care s-au prezentat la cele trei probe, 1953 au obţinut medii peste 6, limita de promovabilitate în cazul examenului de bacalaureat, (38,14%), cu circa 6% în creştere faţă de simularea de anul trecut.

Simularea Bacului pentru elevii din anii terminali – promovare mai scăzută faţă de anul precedent !

Elevii din clasele a XII-a şi a XIII-a au obţinut rezultate mai bune, la simulare, faţă de cei dintr-a XI-a, la limba şi literatura română (proba Ea), din cei 5237 elevi prezenţi, 70,17% fiind notaţi cu note peste 5. La limba maternă ucraineană, 45,45% dintre elevii participanţi au obţinut peste 5, sub această notă situându-se 54,54%. La proba Ec, s-au înregistrat 1728 note peste 5, la disciplina matematică, şi 1212 la istorie, iar sub 5 – 1895 note la disciplina matematică şi 359 la disciplina istorie. Notele peste 5, la întreaga probă, sunt 2940, reprezentând 56,6%, restul de 2254 note sunt sub pragul de 5 (43,39%).

La disciplina la alegere (proba Ed), la care au fost prezenţi 4965 de elevi s-au înregistrat 3121 note peste 5 (62,86%), iar sub 5 – 1844 note (37,13%), cele mai multe note peste 5 înregistrându-se la biologie, geografie şi logică.

În acest an s-au înregistrat 56 note de 10 – patru la proba Ea, 27 la proba Ec şi 25 la proba Ed, dar nu a fost înregistrată nicio medie de 10.

Cifrele de mai sus nu sunt prea încurajatoare, având în vedere că media minimă de absolvire a bacalaureatului este 6, iar elevii din ultima clasă de liceu mai au destul de puţin timp la dispoziţie pentru pregătire. Astfel, calculele IŞJ arată că, în acest an, din totalul de 4786 de elevi din anii terminali care s-au prezentat la toate probele de simulare a bacalaureatului, au obţinut medii peste 6 doar 2144 de elevi (44,8%), număr sub cel de la simularea 2016, când promovabilitatea a fost 45,33%. Situaţia este mai optimistă dacă luăm în calcul că, la nivelul aceleiaşi generaţii, elevii aflaţi acum în clasa a XII-a la simularea din anul 2016 erau în clasa a XI-a, obţinând 32,83% medii peste 6; iar în acest an s-au situat la cota de 44,8%, „ceea ce reprezintă o creştere a promovabilităţii cu 12%” arată Inspectoratul Şcolar.

„Planul remedial” al IŞJ prevede, printre altele, discuţii individuale cu părinţii elevilor cu note slabe

Simularea probelor examenelor naţionale a fost monitorizată de IŞJ Suceava printr-un control tematic desfăşurat pe parcursul a două săptămâni, începând cu prima zi de simulare, control care a vizat aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea probelor în şcolile judeţului, precum şi modul de evaluare a lucrărilor scrise şi a rezultatelor obţinute, fiind identificate „puncte tari şi disfuncţii din şcoli”. Pe baza acestora, a fost elaborat un plan de acţiune pentru remedierea situaţiei.

Potrivit prof. Cezar Anuţei, „planul remedial” cuprinde analiza rezultatelor la simularea examenelor naţionale, în cadrul consiliilor profesorale din şcoli, informarea părinţilor cu privire la progresul sau regresul elevilor, discuţii individuale cu părinţii ai căror copii au note sub 5 şi colaborarea cu aceştia în pregătirea examenelor naţionale. De asemenea, profesorii diriginţi vor organiza dezbateri la nivelul claselor, cu participarea profesorilor de la disciplinele de examen, în scopul stabilirii unor criterii individualizate pentru acoperirea lacunelor. Totodată, analiza modului în care s-a desfăşurat simularea examenelor naţionale va fi abordată şi dezbătută în întâlniri de lucru cu directorii şcolilor.

„Inspecţia şcolară va rămâne orientată pe activităţi de îndrumare şi control la nivelul disciplinelor de examen în cadrul controalelor generale şi de specialitate” a declarat şeful IŞJ Suceava, prof. Gheorghe Lazăr.