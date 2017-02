Radu Bercea versus „Zicălaşii“

Pe data de 22 februarie a.c., la Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului s-a desfăşurat o manifestare. Oficial, era vorba despre lansarea albumului „Confesiuni Cromatice” al artistului plastic Radu Bercea. Ulterior, s-a întâmplat altceva. Dar s-o luăm în ordine. Evenimentul a fost deschis printr-o scurtă descriere a acestuia de către doamna Vera Romaniuc care, printre altele, a subliniat că a venit „Moş Crăciun” cu întârziere pentru Bercea şi humoreni. Apoi a intrat în scenă Ion Drăguşanul care i-a prezentat pe membrii formaţiei „Zicălaşii”: Petru Oloieru – staroste, ţambal, Răzvan Mitoceanu – braci, Ionuş Chitic – gordună, contrabas, Adrian Pulpă – primaş, Narcis Rotariu – primaş. Eu am văzut, e adevărat, nişte viori, un contrabas şi un ţambal cu instrumentişti cu tot. În fine, pentru că tot era sărbătoarea lui Radu Bercea, acesta i-a cadorisit pe Răzvan Mitoceanu de ziua lui şi pe Petru Oloieru de ziua mamei sale cu câte un tablou. Ion Drăguşanul a continuat cu mai multe epigrame adresate sărbătoriţilor şi cu una denumită „Vechi tradiţii humorene”: „Drept blazon superb la Gura/ Cu Humor şi cu alean/ Sunt tradiţii vechi: pictura,/ Ursaciuc şi Logigan”. Ei bine, dacă domnul director al Casei de Cultură din Gura Humorului, Constantin Logigan, a fost prezent, primarul Marius Ursaciuc nu a participat pentru că a avut nişte oaspeţi la sediul instituţiei pe care o conduce. (Ori o fi mirosit ce urma.) Iar că să pună cireaşa pe tort, badea Ion a declarat cum că „dacă nu erau ţiganii, noi nu am mai fi avut folclor”. Muntenii sunt oameni paşnici şi l-au înjurat numai în şoaptă şi printre dinţi. În fine, domnul Drăguşanul a dat tonul la cântec. Şi au cântat băieţii vreo oră şi douăzeci de minute, dacă nu mai mult. Prietenii lui Radu Bercea şi chiar şi el însuşi au stat cuminţi pe scăunele, deşi se aşteptau să se vorbească mai lung sau mai scurt despre autor şi nu să aibă parte de, după cum se extazia Drăguşanul, primul concert al „Zicălaşilor”. Pe banii Consiliului Judeţean şi pe spinarea lui Radu Bercea. Într-un târziu au apucat să mai vorbească şi despre cel pentru care s-a adunat o mulţime de lume Emil Ianuş, Tiberiu Cosovan, Sorin Filip, Gheorghe Niţă (vicepreşedinte CJ) şi, în încheiere şi foarte scurt, cel care, de fapt, a fost protagonistul întâlnirii, Radu Bercea. Concluzia? Felicitări coane şi mulţumim pentru că exişti şi încă poţi crea.