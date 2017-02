Francezii mai învaţă…

De altfel cu un exerciţiu îndelungat şi metodic al protestelor, ba chiar cu o reală istorie în acest sens, duminică şi francezii au ieşit în stradă spre a se pronunţa contra corupţiei: „Adunarea împotriva corupţiei aleşilor”! Vor fi fost în adunare, de fapt, 1500 (mărturisesc că nu ştiu cine i-a socotit, am preluat numărul dintr-un articol din „România liberă”, fiindcă mi-a s-a părut nostim nu numărul, ci titlul: „Francezii învaţă democraţie de la români. 1500 de oameni au făcut un miting împotriva corupţiei la Paris, după modelul marilor demonstraţii din Bucureşti”), iar contaminat de percepţia „românească” asupra subiectului (la care am adăugat informaţii din „Le Figaro”: protestatarii – #StopCorruption – s-au pornit de pe Facebook, 47.000 s-au arătat „interesaţi”, iar 11.000 de persoane au declarat că vor participa), până la urmă, parcurgând şi câteva materiale video de la faţa locului, am constatat că realmente francezii (care s-au manifestat în contextul „Afacerii Fillon” ce, mai mult sau mai puţin, seamănă cu destule afaceri româneşti, inclusiv cu cea recent foarte mediatizată a lui L. Dragnea şi a fostei sale Bombonici) s-au arătat – deşi nu i-a plouat – prea puţin organizaţi, cu prea puţine pancarte, în orice caz fără tricolore, lasere, copii, căţei… En fin de compte, la corruption… ăăă corupţia nu-i invenţie românească (şi chiar de-ar fi, nu-i tocmai ăsta motiv de-a ne mândri); la Bucureşti, sub umbrele, au continuat duminică protestele împotriva corupţiei (şi, pare-se, totodată, contra unicului partid al corupţilor), drept lozincă (vorba asta nu-i din rusă, ci din germană!) rămânând hashtag-ul #rezistam. Iar Guvernul, solidar cu protestatarii, încă #rezista.