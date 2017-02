Preşedintele Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat ieri că a promulgat Legea bugetului de stat şi Legea asigurărilor sociale pe anul 2017. „Am decis astăzi şi am făcut-o deja – am promulgat bugetul de stat, cât şi bugetul asigurărilor sociale. ara are nevoie de buget şi Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

El a susţinut însă că abordarea Guvernului în cazul bugetului de stat este „hiperoptimistă”. „Aşa cum am promis la începutul săptămânii, am făcut o analiză a bugetului şi a bugetului de asigurări sociale. Această analiză aprofundată a confirmat tot cea am spus şi data trecută: veniturile la buget sunt aşa cum au spus unii, optimiste, eu spun supraapreciate, cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare, abordare hiperoptimistă a bugetului se poate vedea, de exemplu, făcând o comparaţie între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut şi ce se prevede pe anul acesta, unde se constată o creştere de 14%, fără să fie vreo explicaţie cum se ajunge la această creştere fenomenală. 14% este foarte mult pentru bugetul general consolidat. De asemenea, se confirmă că există prevăzute credite de angajament într-o sumă nemaivăzută de peste 50 de miliarde”, a spus şeful statului.

Preşedintele Iohannis a subliniat că aşteaptă de la Executiv responsabilitate. „Pentru Guvern am un mesaj simplu: în cursul acestui exerciţiu bugetar pe care tocmai l-am promulgat cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate şi responsabilitate”, a spus şeful statului.