Tulburările de vedere, în topul bolilor depistate în colectivităţi şcolare

În anul 2016, colectivul de igienă şcolară al Compartimentului de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viaţă şi Muncă al DSP Suceava s-a ocupat şi de evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar, având în vedere că prevalenţa obezităţii infantile este în creştere la nivel mondial.

Potrivit DSP, prin Sistemul de Supraveghere a Obezităţii în Copilărie (COSI) se măsoară „tendinţele în supraponderabilitate şi obezitate” la copiii cu vârste între 6 şi 9,9 ani, obezitatea la vârste mici fiind privită ca o problemă importantă de sănătate. În anul 2016, reprezentanţii compartimentului menţionat au realizat măsurători pentru înălţime şi greutate în cinci unităţi de învăţământ, fiind examinaţi circa 170 de elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 8,9 ani. De asemenea, au fost aplicate peste 300 de chestionare pentru elevi, familie şi şcoli, care au fost trimise pentru analiză la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti.

„Obezitatea cauzează o largă paletă de consecinţe sociale şi de sănătate la adulţi cum ar fi: creşterea colesterolului, hiperinsulemie, hipertensiune şi ateroscleroza timpurie, precum şi creşterea mortalităţii la maturitate” a precizat DSP.

Prin Departamentul de Igienă Şcolară de la DSP are loc, anual, evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ, în colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural, care are rolul de a determina impactul factorilor din mediul de viaţă şi activitate asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, pe de o parte. De cealaltă, se are în vedere stabilirea tendinţelor morbidităţii şi dinamica acesteia la populaţia de copii şi tineri cuprinsă în colectivităţi.

În mediul urban, examenul de bilanţ este realizat de personalul cabinetelor şcolare, iar în mediul rural, de medicii de familie. Potrivit raportului DSP, în 2016, în mediul urban au fost examinaţi 18162 copii şi tineri, principalele afecţiuni depistate fiind tulburările de vedere, aşa numite de specialişti „vicii de refracţie” – 251 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 245 cazuri; hipotrofie ponderală – 162 cazuri, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 106 cazuri, hipotrofie staturală – 104. În mediul rural au fost examinaţi 4115 copii şi tineri, principalele afecţiuni depistate fiind hipotrofie staturală – 60 cazuri, hipotrofie ponderală – 59 cazuri, vicii de refracţie – 39 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 38 cazuri, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 84 cazuri.

Triajul epidemiologic al elevilor: anginele, pediculoza şi micozele, pe primele locuri !

O altă activitate intensă a departamentului menţionat este colectarea datelor în urma triajului epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor, realizat după fiecare din cele cinci vacanţe şcolare. În cabinetele medicale şcolare şi cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din judeţ au fost examinaţi, în total, 79058 de copii şi tineri, dintre care 52574 în mediul urban. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate au fost anginele, pediculoza şi micozele.