La cenaclul ”Nectarie” din Vama, un an cu reuşite, un început cu speranţe

La sfârşit de ianuarie a avut loc o primă întâlnire din acest an a membrilor cenaclului ”Nectarie”, întâlnire care a stat sub semnul marilor sărbători ale lunii şi s-a constituit într-o premisă a reuşitelor acestui an. Menţionăm că anul 2016 a fost unul benefic pentru cenacliştii vămeni. Afirmaţia noastră este sprijinită de faptul că şedinţele lunare ale cenaclului au fost incitante şi pline de conţinut, s-au tipărit zece cărţi semnate de membrii săi, revista ”Surâsul Bucovinei” capătă tot mai multă consistenţă, s-a organizat şi desfăşurat în foarte bune condiţii ediţia a V-a a Festivalului Internaţional ”Umor fără frontiere în Ţara de Sus”. Cu acest prilej a fost tipărită culegerea ”Umor fără frontiere… la Vamă”, care cuprinde secvenţe ilustrative din activitatea literară a celor mai mulţi membri ai cenaclului. Scriitorului şi muzeografului Ion Grămadă i-a fost închinată o monografie cu prilejul împlinirii vârstei de 70 ani, autorul fiind Ioan Grigoroiu. Câţiva dintre membrii cenaclului s-au regăsit şi în alte culegeri şi antologii: ”Oglinda Ligii Scriitorilor din România – la 10 ani de activitate” (autorii prezenţi sunt şi membri ai LS – Filiala Iaşi, Moldova), ”Pană de cocor” cuprinzând haikuuri. În cadrul ”Amiezilor bucovinene” organizate la Iaşi de către Filiala Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina au fost lansate cinci cărţi, câte două semnate de Sorin Cotlarciuc şi Ion Cernat şi una de Paraschiva Abutnăriţei. Actorul Constantin Tiron a obţinut numeroase premii la concursurile şi festivalurile de umor – în special pentru interpretare – Sorin Cotlarciuc şi Constantin Moldovan au obţinut premii literare, Vasile Cristea şi subsemnata au fost premiaţi de Fundaţia Culturală a Bucovinei. Artiştii fotografi Marina şi Sorin Sveduneac au fost prezenţi la două expoziţii internaţionale de artă fotografică, în cadrul cărora au fost distinşi cu o medalie de argint, una de bronz şi două menţiuni. La întâlnirea din decembrie, Moş Crăciun (alias Constantin Tiron) a oferit din partea conducerii cenaclului – preşedinte Sorin Cotlarciuc, preşedinte executiv Ioan Mugurel Sasu – premii pentru toţi participanţii, întărind atmosfera deschisă, prietenoasă, favorabilă creaţiei, prin care se caracterizează toate întâlnirile.

La revederea din acest an, s-a vorbit despre Ziua Culturii Naţionale şi Mihai Eminescu, căruia i-au dedicat poeme proprii Luminiţa Ignea şi Florin Cauc, despre oamenii Unirii Principatelor (col. r. Ioan Abutnăriţei – despre colonelul Nicolae Pisoschi, Ion Grămadă despre ”Al. I. Cuza în tradiţia populară şi în amintirile poporului român”). Istoricul Ion Cernat a tratat, cu acurateţea cunoscută, situaţia provinciilor româneşti unite cu Regatul României în decembrie 1918, aducând în sprijinul afirmaţiilor făcute documente inedite de arhivă. Au citit din recentele lor creaţii Traian Nistiriuc, Vasile Grămăticu, Luminiţa Ignea, Simion Tudurean (poezie), Marian Călinescu şi Gheorghe Solcan (proză). Prof. Petru Omania a adus în atenţie informaţii interesante dintr-un forte vechi ”Călindar popular bucovinean” (din 1896). Prezent la cenaclu, pictorul Vasile Hutopilă a lansat o provocare: deschiderea, la Biblioteca Municipală din Câmpulung, a unei expoziţii cu portretele oamenilor contemporani de cultură din zonă (fostul Ocol Câmpulung, spre exemplu).

Invitaţii pentru participarea la diverse festivaluri şi concursuri de profil ce se vor desfăşura în perioada următoare a lansat preşedintele executiv, Ioan Mugurel Sasu, care a apreciat activitatea culturală şi publicistică a unora dintre membrii cenaclului în luna ianuarie şi a conturat activităţile mai importante care vor avea loc în acest an: ediţia a VI-a a festivalului de umor, editarea revistei, care va cuprinde rubrici noi, colaborarea cu alte cenacluri, excursii literare, ş.a. În concluzie, semne bune anul are!