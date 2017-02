Campionatul Mondial de sanie de la Vatra Dornei s-a încheiat pe ploaie şi ceaţă

Pista de sanie „Bucovina” din staţiunea Vatra Dornei a găzduit, în perioada 2-5 februarie 2017, pentru al cincilea an consecutiv, o competiţie de talie mondială la sanie pe pistă naturală. După patru ani în care în staţiunea suceveană s-au desfăşurat etape de cupă mondială şi campionatul mondial de juniori la sanie pe pistă naturală, peste 100 de sanieri din 19 ţări de pe toate continentele, cei mai buni din întreaga lume, s-au întors în judeţul Suceava pentru a participa la Campionatul Mondial de seniori la sanie pe pistă naturală.

România a fost reprezentată la Campionatul Mondial de sanie în probele de simplu de sportivii Anişoara Hutopilă, Nicoleta Burlui, Adrian Filimon, Bogdan Moroşan, Ciprian Tăsloanu şi Denis Ciobanuc.

Căldura, ploaia şi ceaţa au afectat gheaţa

Deşi a fost organizat impecabil, singurul campionat mondial de seniori la sporturile de iarnă care s-a organizat până acum în România nu a avut parte de condiţii meteo prielnice, începând din dimineaţa zilei de vineri, 3 februarie, ploaia şi ceaţa fiind adversarii cei mai de temut atât pentru organizatori, cât şi pentru sanieri, staffurile tehnice şi spectatori. Din acest motiv, ultimele manşe din probele de simplu feminin şi masculin, programate a se desfăşura duminică, începând cu ora 10, au fost anulate.

După inspectarea pârtiei, duminică dimineaţa, pe o ceaţă foarte densă şi burniţă, Federaţia Internaţională de Sanie a hotărât anularea celor patru probe programate: manşele doi şi finalele la simplu masculin şi la simplu feminin. În urma şedinţei tehnice, conducerea Federaţiei Internaţionale de Sanie a decis ca desemnarea campionilor mondiali să se facă luând în considerare timpii înregistraţi sâmbătă, în primele manşe de concurs ale celor două probe. Această situaţie i-a nemulţumit pe sanierii cotaţi cu şanse la medalii, dar care în prima manşă nu au obţinut rezultatul scontat, sperând că îşi vor lua revanşa duminică. Titlul de campioană mondială la simplu feminin a fost obţinut de Greta Pinggera (Italia), iar la masculin, italianul Alex Gruber a fost desemnat campion mondial la cea de-a XXI-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Sanie pe pistă naturală.

Pregătirile şi starea pârtiei înainte de concurs şi după antrenamentele oficiale de joi anunţau o întrecere în condiţii foarte bune, atât organizarea, cât şi starea gheţii fiind apreciate de reprezentanţii Federaţiei Internaţionale de Sanie (FIL), de sportivi şi antrenori, dar şi de Nataliya Gart, preşedintele Federaţiei Ruse de Sanie şi Sorin Buta, preşedintele Federaţiei Române de Bob şi Sanie. Cu toate acestea, munca continuă, zi şi noapte, a angajaţilor şi sportivilor de la Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei şi a Serviciului Salvamont pentru a face cei minim 40 de centimetri de gheaţă pe pistă, au fost „recompensate” cu trei zile de ceaţă, ploaie şi temperaturi foarte ridicate.

„Rezultat istoric”

Vineri, în prima zi de concurs, echipa României a obţinut locul al IV-lea, cu timpul total de 4 minute 20 secunde 36 sutimi. Meritul acestei reuşite le revine sanierilor Anişoara Hutopilă, Adrian Filimon, Ciprian Tăzlăoanu şi Bogdan Moroşan. Sportivii României au surclasat echipa Germaniei (4:23.79), Ucrainei (4:25.32), Turciei (4.25.65), Sloveniei (4:26.36) şi Poloniei (4:33.25).

„Ţinând cont că vorbim despre un campionat mondial, vorbim de cea mai bună clasare a României în această disciplină. Nu putem decât să fim foarte fericiţi. Noi de la început am visat la locul patru, conştienţi fiind că nu ne putem apropia de cei mai buni, iar concurenţa a fost foarte mare. Am bătut Germania şi este o performanţă care ne dă un plus de optimism pentru viitor”, a precizat Adrian Filimon, sportivul echipei naţionale de sanie pe pistă naturală.

Echipa României, pregătită de antrenorul emerit Octavian Pungovschi, directorul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, a fost felicitată de către conducerea Federaţiei Internaţionale de Sanie pentru rezultatul remarcabil obţinut în această competiţie şi pentru progresele înregistrate în pregătire.

„Este un rezultat extrem de bun, deoarece noi am început această disciplină, sanie pe pistă naturală, în urmă cu cinci ani. Am organizat la Vatra Dornei etape de cupă mondială, am avut campionat mondial de juniori, iar acum este competiţia supremă şi totodată pentru prima dată organizată în România. Faţă de alte ţări care s-au clasat pe podium, pentru noi locul patru este unul extrem de bun şi suntem foarte mulţumiţi de echipa noastră”, a precizat Sorin Buta, preşedintele Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

În proba de dublu austriecii au obţinut titlul de campioni mondiali

Sâmbătă, tot pe ploaie şi cu suspendarea primei manşe pentru a proteja pârtia, s-a desfăşurat al doilea concurs din cadrul Campionatului Mondial de Sanie pe pistă naturală, proba de dublu, la care au luat startul 13 naţiuni. Locul I şi titlul de campioni mondiali a fost adjudecat de echipa Austriei, formată din Rupert Brueggler şi Tobias Angerer cu un timp de 1 minut 21 secunde 16 sutimi. Pe locul al II-lea s-au clasat italienii Patrick Pigneter şi Florian Clara (1:21.94), iar locul al III-lea a fost ocupat de echipajul rusesc Aleksey Martyanov şi Ivan Rodin (1:22.48). Echipajul României, format din sportivii Bogdan Moroşan şi Ciprian Codruţ Tăzlăoanu, s-a clasat pe locul 11 cu timpul de 1 minut 28 secunde 7 sutimi, fiind urmat de cel al Turciei şi Sloveniei. Rezultatul nu este o surpriză, în antrenamentele oficiale cronometrate, de joi, cei doi sanieri ocupând poziţia a 12-a.

Favoriţii la titlu, italienii, au fost surclasaţi de austrieci

Înainte de începerea campionatului mondial, italienii Patrick Pigneter şi Florian Clara au făcut cunoscut că prioritatea pentru sezonul 2016 – 2017 este păstrarea titlului de campioni mondiali la această probă, obiectiv care nu a fost atins. O altă surpriză a venit de la echipajul rusesc Pavel Porshnev şi Ivan Lazarev, aflat în cea mai bună formă în acest sezon, câştigând ultima cursa din Cupa Mondială de la Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) şi ocupând poziţia a doua în clasamentul general al Cupei Mondiale, la cinci puncte în spatele lui Pigneter / Clara, la Vatra Dornei au terminat cursa pe poziţia a 6-a, la 2 secunde şi 17 sutimi faţă de învingători.

Surprizele au venit şi de la campionii mondiali de anul acesta, Rupert Brüggler/ Tobias Angerer, cotaţi cu şansa a doua la cea mai înaltă treaptă a podiumului, care, cu o zi înainte, au adus aurul Austriei la proba pe echipe. Sâmbătă s-a confirmat că cei doi formează cel mai rapid dublou de pe pârtia de la Vatra Dornei în acest sezon. Tânărul echipaj rus Martyanov/ Rodin, clasat pe poziţia a treia, era cotat după mult mai experimentaţii Pavel Porshnev/ Ivan Lazarev, deţinătorii bronzului la campionatul mondial din urmă cu doi ani şi care au ocupat poziţia a şasea şi dubloul Aleksandr Egorov şi Petr Popov, buni cunoscători ai pârtiei din Vatra Dornei şi care au ocupat locul şapte.

„A fost o cursă extrem de dificilă, dar am fost destul de norocoşi, încercând să obţinem maxim de la sanie şi de la pistă. Am ştiut de vineri că putem fi cei mai rapizi pe această pistă, echipamentul nostru a fost perfect şi împreună cu numărul nostru de pornire (a fost primul echipaj la start – n. red.), este posibil să fi fost cheia succesului de azi”, a declarat Angerer la sfârşitul cursei. Partenerul său Brüggler a adăugat: „Deşi am fost destul de optimişti, în special după victoria în concursul pe echipe, nu ne-am aşteptat cu adevărat să câştigăm aurul la Cupa Mondială de la Vatra Dornei”.

Cel mai frumos spectacol l-a oferit dubloul ucrainean Andriy Demchuk – Myroslav Lenko, atingând mantinela în câteva viraje, fiind de mai multe ori în situaţia de a se răsturna, dar de fiecare dată au ştiut cum să-şi redreseze sania din derapaj şi au terminat cursa pe locul 8.

Favorita competiţiei, Greta Pinggera, a obţinut titlul de campioană mondială la simplu feminin

Sâmbătă s-a desfăşurat şi unica manşă din probele de simplu feminin şi simplu masculin, stabilirea campionilor mondiali fiind făcută în funcţie de rezultatele acesteia, cu toate că mulţi dintre ei aveau speranţe la o clasare mai bună în urma manşei a doua şi a manşei finale, programate a avea loc duminică.

În proba de simplu feminin s-au înscris 29 de concurente, Greta Pinggera (Italia), considerată una dintre favoritele din acest an, terminând cursa pe primul loc, cu un timp de 1 minut 16 secunde 70 sutimi, urmată la 17 sutimi de coechipiera sa, Evelin Lanthaler. Locul trei a fost ocupat de austriaca Tina Unterberger cu timpul de 1 minut 17 secunde 93 sutimi. Lanthaler a declarat că a venit în Vatra Dornei „să se lupte” pentru medalia de aur şi că „va face tot ceea ce este nevoie pentru a-şi apăra titlul de campioană mondială”, dar suspendarea competiţiei nu i-a mai permis italiencei să-şi ia revanşa duminică prin recuperarea celor 17 sutimi.

Anişoara Hutopilă, locul 11

Anişoara Hutopilă a terminat competiţia pe poziţia a 11-a, la o diferenţă de 5 secunde şi 75 de sutimi faţă de ocupanta primului loc. Hutopilă a deţinut poziţia a opta în clasamentul general până la ultimele patru coborâri şi avea speranţa că duminică va obţine în cele două coborâri un timp mai bun, având ca obiectiv clasarea în primii 10 sportivi. Dar vremea nu a ajutat-o să-şi îndeplinească visul ei, dar şi al colegilor de facultate şi de la locul de muncă care au venit la Vatra Dornei pentru a o susţine.

Cu timpul de 1 minut 27 secunde 34 sutimi, Nicoleta Burlui, numărul 8 în concurs, a ocupat poziţia a 19-a în clasamentul general, pierzând sutimi de secundă preţioase în ultima parte a cursei, care au retrogradat-o de pe poziţia a 16 pe care o merita.

Din această probă nu au lipsit căzăturile, două ducând la abandon, la fel s-a întâmplat şi în cursele masculine, nu au fost accidentări, iar cei care în urma căzăturii au rămas cu săniile în stare bună au continuat coborârea în aplauzele spectatorilor.

Alex Gruber, campion mondial, în timp ce favoritul Patrick Pigneter a dat cu sania de gheaţă

În proba de simplu masculin s-au înscris 45 de concurenţi, prima manşă fiind câştigată de italianul Alex Gruber cu un timp de 1 minut 16 secunde 47 sutimi. Favoritul cursei şi deţinătorul titlului mondial, Patrick Pigneter, a terminat pe locul patru, la o diferenţă de o secundă şi 43 de sutimi faţă de Gruber, iar de supărare, după ce a trecut linia de sosire, a lovit sania de gheaţă. Pigneter a sperat că duminică va merge mai bine, va aborda altfel cursa iar tehnicienii îi vor pregăti o sanie mai bine adaptată pârtiei şi va obţine o medalie, dar condiţiile meteo nu au fost nici de partea italianului. Surpriza probei a venit de la rusul Juri Talikh, care a terminat manşa pe locul al II-lea, la 74 de sutimi după Gruber. Austriacul Thomas Kammerlander a terminat cursa la 10 sutimi de secundă în urma rusului, cu toate că la primul timp intermediar avea un avantaj faţă de Talikh de 19 sutimi, iar la al doilea timp intermediar de 20 de sutimi.

Adrian Filimon, locul 20

Ciprian Tăzlăoanu a fost primul român care a coborât, ocupând poziţia a 25-a în clasamentul manşei. Cu numărul de concurs 20, Bogdan Moroşan a terminat cursa pe ultimul loc, după ce a atins mantinela, s-a dezechilibrat şi s-a răsturnat. Pierzând secunde bune până şi-a reluat cursa, Moroşan a trecut de linia de finiş în aplauzele spectatorilor care au înfruntat ploaia. Plecat de la start de pe poziţia 29, Denis Ciobaniuc a avut un parcurs prea prudent, cu multe frânări înainte de a intra în viraje, clasându-se pe poziţia 40. Cel mai bun parcurs din lotul României l-a avut mult mai experimentatul Adrian Filimon, aflat la startul manşei al 42-lea. Filimon a terminat manşa pe locul 20 cu 1 minut 22 secunde 60 sutimi.

Atât concurenţii, cât şi oficialii au confirmat faptul că, din cauza ploii, în ultima parte a pistei gheaţa a fost un pic mai moale, sanierii pierzând din viteză.

Festivitatea de premiere şi închiderea oficială a evenimentului au avut loc începând cu ora 16, pe scena din Parcul central din Vatra Dornei.

Ceremonia de încheiere a Campionatul Mondial de Sanie pe pârtie naturală a debutat cu festivitatea de premiere a câştigătorilor la probele de simplu feminin şi masculin de către vicepreşedintele Federaţiei Internaţionale de Sanie, Harald Steyrer, preşedintele Federaţiei Ruse de Sanie, Nataliya Gart, preşedintele Federaţiei Române de Bob şi Sanie, Sorin Buta şi primarul oraşului Vatra Dornei, Ilie Boncheş. „În ultimii 20 de ani s-a întâmplat ca, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, mai multe competiţii de sanie pe pârtie naturală să nu se termine integral. Este păcat, atât pentru sportivi, cât şi pentru organizatori, având în vedere că aceştia din urmă au făcut toate eforturile pentru ca pârtia să se prezinte în condiţii bune. (…) Le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat de organizarea acestor Campionate Mondiale în pofida condiţiilor meteorologice. Mulţumesc Federaţiei Române de Bob şi Sanie, în frunte cu preşedintele ei, Sorin Buta, mulţumesc autorităţilor locale, Primăriei din Vatra Dornei şi tuturor celor care s-au implicat pentru a asigura cele mai bune condiţii de desfăşurare a concursului”, a declarat Harald Steyrer, vicepreşedintele Federaţiei Internaţionale de Sanie.

Federaţia Română de Bob şi Sanie le mulţumeşte tuturor celor implicaţi în organizarea acestui eveniment de talie mondială. De asemenea, preşedintele Sorin Buta i-a felicitat pe toţi ocupanţii locurilor fruntaşe şi le-a urat succes şi în următoarele competiţii.