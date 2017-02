Eminescu la Putna şi Cernăuţi (II)

Dimineaţa la Cernăuţi începe în faţa Casei Aron Pumnul cu o privelişte care nu poate să nu te mişte: oameni coborând din susul străzii care poartă numele cărturarului, cu flori în mână: Nicolae Toma, redactor-şef al publicaţiei românilor din Ucraina, “Zorile Bucovinei” Cernăuţi, prof. Paraschiva Abutnăriţei şi col.(r) Ioan Abutnăriţei din Vatra Dornei, scriitorul Mircea Lutic, ziarista Maria Toacă, universitarele Lora Bostan şi Veronica Griţcu… Desigur, sunt mulţi care aduc coroane, doar că ei reprezintă instituţii, asociaţii, vin cu un semn de respect şi de preţuire colectivă, în vreme ce crizantemele, trandafirii, garoafele, alese cu grija cu care a făcut-o Maria Toacă, să fie cele mai frumoase, adică să-i placă în primul rând aniversatului, fiindcă undeva a mărturisit-o, fiindcă undeva le-a pomenit, dacă nu numele, măcar culoarea, sugerează o intimitate, o emoţie personală, pe care, cel puţin la monumentul lui Eminescu de la Suceava, eu n-am mai întâlnit-o.

Toată lumea se salută, cei din Ţară sunt primiţi cu îmbrăţişări, cum să nu te bucuri că au vrut să fie la Cernăuţi, pentru Eminescu de ziua sa natală şi pentru românii, pentru cernăuţenii lui, de această sărbătoare reunificatoare?! Mai curată însă, mai din inimă trăită la ei decât la noi… Ne mutăm uşor dintr-o parte într-alta, zăpada este sonoră sub paşi, cum fusese în după-amiaza şi seara trecută şi la Putna. Acolo însă străjuiau crucile de gheaţă ale Bobotezei, iar aici suntem în cea de-a doua zi a Anului Nou după calendarul iulian: Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei, preşedintele Casei Limbii Române, al Centrului Cultural “Hurmuzachi”, dar mai ales poetul şi omul a cărui figură este asociată cu restaurarea Casei Aron Pumnul (înainte ca sufletul ei să moară, cum spunea Ilie Tudor Zegrea), şi cu, în sfârşit, inaugurarea Muzeului “Mihai Eminescu” Cernăuţi, şi Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească “Mihai Eminescu” Cernăuţi, sunt felicitaţi şi azi pentru sfântul lor ocrotitor de ieri, Sf. Vasile. Este frig, pare că doar florile nu observă, fotoreporterii îşi încălzesc aparatele cu mâinile, îi atrag atenţia lui Nicolae Hauca, cel mai rapid şi mai eficient din nordul Bucovinei, că vreau să-i fac, să le fac o poză, râd, îşi astâmpără gesturile, li se întâmplă mai rar. Dar după aceea rămân eu nemişcată, aproape singură pe strada cu mulţimea revărsată în preajma bustului din curte, privind uşoara ei lunecare spre stânga, pentru ca să lase ochilor, dincolo de acoperişul de tablă argintie al unei clădiri cu două caturi, de un trandafiriu pal, parcă în coborâre spre o vale ascunsă, şi de silueta bradului uriaş de lângă ea, priveliştea unei depărtări enigmatice, în care sentimentul umanului generat de casele ieşite din învolburarea ninsorii, cu ţigla ici şi acolo descoperită ca o pată de sânge, se îngemănează cu acela al unei aşezări încremenite pentru veşnicie într-un adânc alburiu de mare. Cu o voce blândă, parcă sieşi, Veronica Hriţcu spune ceva despre cum să nu devii poet cu o asemenea privelişte mereu în faţa ochilor… Are dreptate, cum să nu devii, dacă eşti poet!

La mulţi ani de Ziua Culturii Române, care vibrează prin Eminescu!, se adresează tuturor ES dr. Eleonora Moldovan, consul-general al României la Cernăuţi. El ne alină durerile şi ne rezolvă divergenţele, continuă cu trimitere directă la românii din Cernăuţi. Şi mai spune un adevăr pe care îl va relua şi la Monumentul lui Eminescu, şi la Gimnaziul nr. 6, şi la sediul Societăţii pentru Cultură Românească “Mihai Eminescu”: El a crescut în cultura română aici, la Cernăuţi, iar când a plecat de aici era deplin format. Este ceva care aparţine Cernăuţiului şi românilor de aici, ceva care nu le poate fi luat cât vor mai fi Cernăuţiul şi români în Cernăuţi. O ascult şi brusc îmi amintesc un altul, care îl completează şi îl desăvârşeşte, aşa cum l-am citit formulat cândva de Dumitru Covalciuc: într-un anume fel, şi când a plecat, Eminescu nu s-a despărţit cu totul de Cernăuţi. Nu e vorba numai de amintiri şi de bogatul volum de cunoştinţe dobândite aici, temelie a impresionantei sale culturi, ci şi de cei peste 30 de colegi cernăuţeni, care îi vor fi alături, “în diferite împrejurări, chiar şi dramatice, pe parcursul anilor care îi mai erau lăsaţi de Dumnezeu”.

În centru, micuţa piaţetă în care se ridică Monumentul lui Eminescu a devenit neîncăpătoare. Ca niciodată – fiindcă nu e prima dată când sunt la Cernăuţi de sărbătorile Eminescu -, autorităţile ucrainene sunt reprezentate la vârf: Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional, guvernatorul Oleksandr Fisciuk şi primarul Oleksii Kaspruk. Dar şi cele sucevene, prin Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava. Iar ca întotdeauna, corul “Dragoş Vodă”, punctul maxim de atracţie pentru numeroşii trecători cu paşii opriţi sau măcar încetiniţi de cântecele sale, căruia acum i s-a alăturat, adus de Călin Brăteanu de Anul Nou la Crasna, o formaţie de mare valoare, Grupul Folcloric “Obcina Stânişoarei” din Mălini, coordonat de Vasile Ungureanu. Anunţul localităţii a avut parte de precizarea spontană a lui Gheorghe Flutur: “Mălinii lui Nicolae Labiş”. În afară de cel al lui Eminescu, a fost singurul nume de poet rostit la această sărbătoare la Cernăuţi. O clipă rară, pe care am preţuit-o cu melancolică bucurie.

Am plecat apoi, unii dintre noi, Maria Toacă, fireşte, împreună cu mine, asemenea firelor de apă prelingându-se pe caldarâm, pe care duminica, preschimbată brusc într-o zi însorită şi aproape călduţă, le desprindea din gheaţa şi zăpada de pe străzi şi trotuare, până la Gimnaziul nr. 6 Cernăuţi cu limba de predare română. Pe drum, mergând în sens invers, ne-am întâlnit cu o ceată de căiuţi, care ne-a adus aminte că ne aflam în plină Malanca Fest, rudă până la un punct cu Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă de la Suceava. Această şcoală, la care am mai fost şi unde întotdeauna m-am simţit bine, era acum gazda unui concurs de recitări din Eminescu de amploare regională, coordonat de poetul Ilie Tudor Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, ajuns la a XII-a ediţie. Invitat să facă parte din juriu, alături de Maria Toacă, Olga Ostafi, reprezentanta Departamentului de Învăţământ şi Ştiinţă, consulul Aurelian Rugină, poeţii Vasile Tărâţeanu, Simion Gociu şi criticul literar Ştefan Broască, dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava, a avut o misiune cu mult mai grea decât celelalte, care i-au revenit pe parcursul sărbătorii, de depuneri de coroane de flori şi luări de cuvânt. Cu Domnia Sa, fire mai rezervată şi previzibil, discret în ipostaza de “jurat”, în dreapta, şi cu însufleţitul poet Mircea Lutic, în stânga mea, am avut parte, şi prin tăceri elocvente, şi prin comentarii furtunoase, de sentimentul convingerii împărtăşite, trăite la unison: orele cu versul eminescian declamat de elevi s-au constituit într-un moment excepţional, de neuitat. Texte dificile, şi ca efort de înţelegere, şi ca efort de memorare, adeseori dintre postume, de cele mai multe ori lungi, necunoscute publicului larg. Răspunderea mare a profesorilor în alegerea poemelor şi dăruirea, inclusiv ca timp, cu care s-au implicat în pregătirea, în îndrumarea concurenţilor, nu doar pentru maniera recitării, ci şi pentru costumaţie, pentru punerea în scenă, întotdeauna cu mare grijă şi nu o dată deosebit de elaborată. Plus participarea, sufletească şi materială a părinţilor. Mărturisesc: am trăit concursul ca partea cea mai înaltă, cea mai emoţionantă a Zilei Naşterii lui Eminescu. Cu gândul exprimat cu glas tare de Gina Puică, universitara de la Suceava, lector de Limba Română la Universitatea Naţională “Iurii Fedkovici” Cernăuţi, că la noi nu se mai recită aşa – cu o sinceritate copleşitoare, întotdeauna superioară jocului şi de aceea atât de mult îmbogăţindu-l. Şi cu acela, memorabil, destăinuit de Maria Toacă, participantă şi membră a juriului la toate ediţiile: “Prin vocile lor, Eminescu mereu întinereşte…” Din fericire, şi premiile au fost la înălţime, Consulatul General al României venind cu o contribuţie substanţială, exemplară: locuri de odihnă la mare şi câte 300 de grivne pentru fiecare participant; premii financiare, din partea consulului-general Eleonora Moldovan, a ministrului consilier Ionel Ivan şi câteva şi de la familia poetului Arcadie Opaiţ; premii în cărţi de la Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava, de la Alexandrina Cernov, membră de onoare a Academiei Române, cărţi apărute la editura sa, “Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, şi de la semnatara acestor rânduri. Vestea că elevul prof. Doina Colesnicov, Vlad Grişco, laureatul permanent al ediţiilor precedente, acum cu o recitare în afara concursului, în pragul absolvirii liceului, va susţine admiterea la Facultatea de Artă Dramatică din Kiev, m-a făcut să mă întreb dacă o colaborare între Teatrul Municipal “Matei Vişniec” Suceava, Inspectoratul Şcolar Suceava, Departamentul Învăţământ şi Ştiinţă al ARS, Asociaţia Republicană Pedagogică-Ştiinţifică “Aron Pumnul” şi, fireşte Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi şi Societatea Scriitorilor Bucovineni nu i-ar putea aduce măcar pe premiaţi, dacă nu pe toţi participanţii la acest extraordinar Concurs-Recital “Eminescu” într-un spectacol pe scena Teatrului din Suceava?

Din celelalte două manifestări anunţate de Programul Sărbătorii la Cernăuţi, nu ne-am putut îngădui decât o secvenţă din dezbaterea “Eminescu, poet al fiinţei”, desfăşurată la sediul Societăţii “Eminescu”, sub auspiciile Catedrei de Filologie Română şi Clasică, dezbatere moderată de universitara Lora Bostan, cuprinzând şi participări sucevene, cu intervenţii Aurel Buzincu şi Dorel Fînaru, de la Universitatea “Ştfan cel Mare”, şi dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş, şi cu piese folclorice gospodarii artişti ai lui Vasile Ungureanu din Mălini, cum i-a prezentat Călin Brăteanu, director la Centrul Cultural “Bucovina”. Cu acest prilej, Dan Lohănel, directorul Liceului 1 Particular din Suceava, a înmânat premiul Eminescu Opera Omnia 2017 (pe care îl susţine financiar), ES dnei consul-general dr. Eleonora Moldovan şi scriitorului Dumitru Covalciuc, elogiaţi de scriitorul Romeo Istrati.

După ce ne-am despărţit de Maria Toacă, ea plecând la seara de romanţe de la Centrul Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi”, ne-am pomenit complet dezorientaţi în noaptea Cernăuţiului luat în stăpânire de Malanca Fest cu lumini multicolore, cu urări şi datini străvechi, dar şi cu muzici moderne, răspândite de cete de mascaţi şi de vedete autohtone, care pe străzi, la pas, care pe scene şi care pe cele improvizate pe platforme auto, într-un încântător haos carnavalesc, încât nici măcar tovarăşul nostru de drum, Claudiu Maxim, de la Arhivele Statului din Suceava, constant observator internaţional la alegerile din Ucraina, cunoscător şi al oraşului, şi, cât de cât, al limbii, nu a reuşit să ne descurce, fiind nevoit în cele din urmă să apeleze la un echipaj al poliţiei locale, care, plin de bunăvoinţă, ne-a încredinţat unui coleg. Acesta a tot mers cu maşina înaintea noastră, pe străzi pe care nu mai trecusem niciodată, evitând complicatul perimetru urban, împăienjenit de panglicile care interziceau circulaţia rutieră în favoarea pietonilor, până ne-a scos la drumul spre Suceava. Am gonit în pustietatea şi târziul lui, încercând doar un singur popas, la un complex comercial, străjuit de un bivol statuar, ca să cumpărăm bomboane pentru acasă, dar am găsit uşa magazinului închisă. Şi vânzătorii acestuia, şi personalul şi clienţii restaurantului ieşiseră afară să asculte cântecele răscolitoare ale unei formaţii folclorice din Câmpulung Moldovenesc. Ne-am alăturat publicului improvizat, până ce urările şi strigăturile ei au instalat în aer mirosul dulce al grâului înfrăţit sub zăpezi, aducându-mi în memorie scurtul răstimp de după concurs, când, plecaţi pe întuneric din Suceava, am acceptat ospitalitatea directorului Gimnaziului, Ion Ignat, a profesoarei Doina Colesnicov şi a câtorva din colegii lor, care ne-au îndemnat la bunătăţi cu care veniseră de acasă, măcar aşa, pe fugă. Maria Toacă s-a uitat spre mine, ne-am înţeles din priviri, şi atunci a pus pe măsuţă colacul pe care i-l adusesem, ştiind cât o să se bucure. “Este de la Mănăstirea Putna, de la slujba de ieri pentru pomenirea lui Eminescu”, a spus cu un tremur uşor în glas. Cât am să trăiesc, nu am să uit momentul în care semicercurile aurii cu miez alb ale împletiturii sale au fost desprinse, împărţite şi savurate cu smerenie. Un moment de sfinţenie, în care ne-am întâlnit cu Poetul şi am fost atinşi ca de aripa unui înger de speranţa vieţii sale veşnice sub cerul Limbii Române.