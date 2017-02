Un individ din Arbore şi-a dat foc la casă

> Localnicii spun că omul suferă de afecţiuni psihice, dar că neamurile lui n-au fost de acord cu internarea într-un spital

Un bărbat de 50 de ani, din localitatea Arbore, şi-a distrus casa dându-i singur foc.

Ieri dimineaţă, la ora 4 şi câteva minute, pompierii au primit apelul pentru intervenţie: patru autospeciale ale militarilor Gărzii de Intervenţie Solca şi ai Detaşamentului de Pompieri Rădăuţi, împreună cu lucrători ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă Arbore şi Iaslovăţ, au plecat la locul menţionat. La sosirea echipajelor, locuinţa, construită pe circa 110 mp, ardea generalizat, flăcările ameninţând deja anexele din curte şi o gospodărie învecinată.

Localizat imediat, focul a fost lichidat până la ora 7.25, dar casa, cu toate bunurile din interior, a fost distrusă în totalitate.

A fost solicitat la faţa locului şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă, pentru că proprietarul casei, Neculai Apostol, a suferit un atac de panică şi s-a intoxicat cu fum. După primul ajutor acordat, bărbatul a fost transportat la spital.

„Credem că trebuia internat demult, dar niciunul din neamurile lui nu a fost de acord să semneze pentru asta”

Pompierii au stabilit, după lichidarea incendiului, că acesta s-a declanşat „în urma acţiunii iresponsabile a proprietarului”. Mai exact, Neculai Apostol şi-a dat singur foc la casă.

Surse din localitate au declarat că bărbatul, care ar suferi de boli psihice, este obsedat de incendieri, iar pompierii din Arbore au stat, cât s-a putut, cu ochii pe el, pentru că au avut motive.

Vara trecută, Apostol a dat foc la două căpiţe de fân din curtea Bisericii „Luca Arbore” şi a avut o tentativă de a pune foc în gospodăria unui localnic.

„E un om al nimănui, iar acum nu mai are nici casă, amărâtul ăsta. Când a fost ger, tot umblau pompierii după el să nu îngheţe pe undeva. Nu are pe nimeni foarte apropiat. Credem că trebuia internat demult, neamurile pe care le mai are nu au fost de acord să semneze pentru asta” spun oamenii din Arbore.

De cazul autoincendierii de care se face vinovat Neculai Apostol se ocupă în prezent poliţiştii, dar este greu de presupus că acesta poate fi responsabilizat în vreun fel. Un ajutor medical ar fi mult mai util.