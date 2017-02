Ne-am pus în gând să fim mai buni anul acesta ?

„Câtă vreme duhul meu va fi întreg în mine şi suflarea lui Dumnezeu în pieptul meu, buzele mele nu vor rosti niciun neadevăr şi limba mea nu va grăi nicio minciună!” (Iov XXVII, 3-4)

Când am citit în Scriptură că „Dumnezeu a zis omului: Iată, frica de Dumnezeu, aceasta este înţelepciunea, iar în depărtarea de cel rău stă priceperea” (Iov. XXVIII, 28), l-am revăzut cu mintea pe marele suferind cum le dădea o lecţie de viaţă celor trei prieteni şi nevestei sale, care n-au reuşit să traducă înţelepciunea în pricepere. Aşa că mi-am propus ca, acum, la început de an, să încerc un răspuns ce ar înscrie preocuparea creştinului de a trăi un an în care „da să fie da şi nu să fie nu,” aşa cum ne-a poruncit Mântuitorul, pentru că „ceea ce este mai mult decât aceasta, este de la cel rău.” (Matei V, 37)

Iov ne spune că frica de Dumnezeu însemnează depărtarea de cel rău şi că aceste două realităţi îşi găsesc temei doar atunci când în viaţa creştinului este aplicat principiul după care înţelepciunea se transformă în pricepere, celelalte aspecte fiind de prisos. Ei bine, acest „prisos”, de cele mai multe ori, devine esenţial pentru cei care nu-şi păstrează acurateţea minţii. Această acurateţe este remarcată de Iov în cuvântul mustrător spus prietenilor săi cu care am deschis tema noastră şi care ne vorbeşte despre „duhul” şi „suflarea lui Dumnezeu” ca de un întreg, pentru că numai în această stare „buzele nu vor rosti neadevărul şi limba nu va grăi minciuna.”

Mi-a rămas în minte o replică dintr-un film, pe care l-am văzut la televizor cu vreo doi ani în urmă, care sintetizează o realitate tristă a zilelor noastre: „Ne cunoaştem de o viaţă şi suntem ca doi străini!” Păi, prin comportamentul lor, atât nevasta, cât şi prietenii lui Iov nu mai aveau duhul întreg, atitudinea lor trăda o înstrăinare dureroasă pe care a simţit-o ca pe o suferinţă şi mai mare decât cea trupească. Şi de aici vedem câtă consistenţă poate avea „înţelepciunea de la oameni” după care se întocmesc planurile anuale de viaţă în societatea secularizată şi globalizaţă, în care, paradoxal, ni se propune „îmbrăcarea cu cel rău” în loc să se facă toate eforturile pentru lepădarea de el.

Când am ales titlul acestor rânduri mi se derulau în minte scene din viaţa reală a societăţii în care trăim şi care, din nefericire, nu sunt părţi componente de film care să educe prin pilde sau sfaturi, ci sunt adevărate tragedii care arareori mişcă sufletul celor „câţiva” ce ţin în mâna lor averi colosale pentru a le zăvorî cu şapte lacăte, ca nu cumva să se strecoare ceva şi unuia care „stă la poartă plin de răni şi cu foamea în gât.” Imaginaţi-vă că un astfel de tablou l-a avut în vedere Mântuitorul când a rostit Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr; aduceţi în actualitate pe „Lazăr”, adică pe cei lipsiţi, şi veţi vedea că scena pildei cuprinde întreaga lume.

Sociologii şi analiştii îi spun „Lumea a treia”, din cauză că lipsurile nu aduc niciun licăr de speranţă. Dar să ştiţi că, pe ici şi pe colo, chiar în „Lumea întâia şi a doua” se găsesc oameni la fel de lipsiţi, pe care îi găseşte gerul înveliţi în cartoane prin gări sau cartiere mărginaşe. Pe unii îi găseşte în case, dar acolo trăiesc drama „Fetiţei cu chibrituri” şi sunt găsiţi de vreo rudă sau vecin după zile bune, ce-i drept, fără să mai sufere de ceva pentru că deja au trecut graniţa acestei lumi, în care „răsună cântece şi jocuri” în care rapsozii destind atmosfera cântând „La Chilia-n port,” varianta românului scăpătat şi zgârcit, care se teme ca nu cumva să rămână sărac de va da o bucată de pâine şi altuia.

Ne-am pus în gând să fim mai buni anul acesta? Nici nu mai ştiu ce să zic, dar văzând că se repetă la nesfârşit vremurile profetice, parcă aş crede că nu sunt intenţii de acest fel. Iată, pun în oglindă ceea ce spunea Proorocul că se întâmpla pe vremea sa: „Fiecare înşală pe prietenul său şi nu spune adevărul; şi-au deprins limba la minciună şi viclenesc până obosesc” (Ieremia IX, 5), ca apoi să ne uităm cum cântă cobzarul „La Chilia-n port” sau „La Crama dintre vii,” încep să cred că întrebarea încă aşteaptă „răspuns bun.” Ce spune Proorocul? „Vai de cei ce fac legi nedrepte şi de cei ce scriu hotărâri silnice ca să îndepărteze pe cei slabi de la judecată şi să răpească dreptatea sărmanilor poporului Meu!” (Isaia X, 1-2).

Este o adevărată îngrijorare că am părăsit grija pentru fapta bună, că sunt familii în care şi puţinul este risipit pe tutun şi băuturi ameţitoare. Spunea Iov „că sunt unii care fac ospăţ cu prietenii atunci când acasă ochii copiilor se sting de foame” (Iov XVII, 5), dar acum vedem cum şi ajutorul pe care li-l mai dă Statul „este topit la tejghea.” Privind astfel de cazuri îmi vine în gând întrebarea directă şi tranşantă a Înţeleptului pentru care nimeni nu trebuia să-şi ceară iertare: „Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa?” (Pilde I 22).

În rostul lumii, Dumnezeu a rânduit ca Poporul ales, Israel, să devină elită şi exemplu de moralitate pentru celelalte popoare. Şi-a asumat atât existenţa, cât şi morala acestuia, asemănându-l cu o vie bine îngrijită, numai că nu după multă vreme, „când a socotit ca să ia rodul ce i se cuvine”, a constatat că via Sa nu şi-a mai dat rodul, şi atunci, prin Proorocul, şi-a mărturisit mâhnirea zicând: „Eu te-am sădit ca pe o viţă de soi, ca pe cea mai curată sămânţă; cum dar Mi te-ai prefăcut în ramură sălbatică de viţă străină?” (Ieremia II, 21).

Ne-am pus în gând să fim mai buni anul acesta? Ne-am pregătit vreun plan prin care via să dea rodul la vremea ei, aşa cum vrea Dumnezeu? Ce fapte trebuie să facem ca să schimbăm cât de cât suferinţa aproapelui nostru? Iată, mai este puţin şi începe Marele Post, perioadă de cercetare lăuntrică şi de reaşezare a sufletului în slujba lui Dumnezeu. Ce ne propunem?

Socotesc eu că cel mai potrivit răspuns este cel rostit prin gura Proorocului: „Voi postiţi ca să vă certaţi şi să vă sfădiţi şi să bateţi furioşi cu pumnul; nu postiţi cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Este oare acesta un post care Îmi place, o zi în care omul îşi smereşte sufletul său? Să-şi plece capul ca o trestie, să se culce pe sac şi în cenuşă, oare acesta se cheamă post, zi plăcută Domnului? Nu ştiţi voi postul care Îmi place? zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi.”

Acest fel de post rodeşte în sufletul credinciosului şi-l face părtaş la Harul lui Dumnezeu, şi „Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi necontenit şi în pustiu va sătura sufletul tău. El va da tărie oaselor tale şi vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată!” (Isaia LVIII, 4-11).

Iată cum se vede frica de Dumnezeu, care este înţelepciunea, dar şi „depărtarea de cel rău în care stă priceperea.” Spune Mântuitorul că omul trebuie să facă „ceea ce voieşte să-i facă lui aproapele său” (Mat. VII, 12), iar în Predica de pe Munte detaliază în amănunt această Lege, şi o face pentru ca planul de viaţă anual al creştinului să aibă doar două articole: articolul 1, „Să iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta” şi articolul 2, „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, pentru că „în aceste două porunci sunt cuprinse Legea şi Proorocii.” Când cel avut, posesor al multor „bogăţii strânse pentru mulţi ani”, va lua în seamă voia lui Dumnezeu se va depărta de rău, va deveni înţelept şi nu va risipi avuţia sa pe lucruri lumeşti, va deveni un „Vasile cel Mare”, un „Nicolae al Mirelor Lichiei”, un „Spiridon al Trimitundei” sau un alt miluitor care poate aduce mângâiere în suferinţe. Atenţie, dacă doar vorbim de Lumea a treia şi compătimirea noastră stă doar în teorie, pe motiv că doar la asta ne pricepem cel mai bine, atunci nu vom putea mişca lucrurile în direcţia pe care o vrea Dumnezeu.

Deunăzi am văzut gestul Mitropolitului Ioan al Timişoarei, care a adus mângâiere unor familii aflate în dificultate, dar cel mai mult am fost impresionat de calculul său matematic privind înmulţirea acestor fapte, la care pot lua parte oamenii cu inimă bună şi dare de mână. Nu „stadioanele în pantă şi sălile de sport construite în câmp” vor schimba cu ceva viaţa societăţii, aceasta va fi schimbată dacă vom face un loc mai cald celui care înfruntă frigul sau vom dărui un castron de supă celui care nu are ce mânca. Asta trebuie să ne punem în plan să facem anul acesta. Aceasta este înţelepciunea care vine din frica de Dumnezeu. Aceasta este priceperea şi depărtarea de cel rău. Aşa putem pune noi trepte la scara „care duce pe om în cer.” De ce om fi făcând, oare, atâtea eforturi ca să coborâm cerul pe pământ? De ce punem „carul înaintea boilor” şi dăm dovadă de nepricepere şi de neînţelepciune?

Haideţi să căutăm răspunsul împreună punând ceva în mâna care stă întinsă şi deschizând „poarta la care stă Lazăr, aşteptând să cadă ceva de la masa celui îmbrăcat în porfiră şi vizon…”, că numai atunci vom fi pe placul lui Dumnezeu.

Una peste alta, trebuie să ştim că tipul de om pe care-l vrea Dumnezeu pentru Împărăţia Sa are chipul în Domnul Iisus Hristos, iar Evanghelia ni-L arată în lucrarea Sa: A vindecat bolnavii, a înviat morţii, a hrănit flămânzii – şi nu puţini, ci câteva mii în două rânduri, a întors lumea de la război şi ură la iertare şi iubire făcând din ea Trupul Său, adică Biserica. Astăzi Biserica este prefigurarea Împărăţiei cerurilor pe pământ şi doar în Ea vieţuiesc oamenii întru bună-voire. Ea, uneori în taină, alteori în mod vizibil, pune în faptă atât cât mijloacele materiale îi îngăduie, voinţa Domnului, mângâind pe unul sau pe altul.

Chemarea ce o fac pentru acest început de an are ca temei voia Mântuitorului şi ca ţintă pe aproapele nostru. Învăţătura Sa însumată este exprimată în concluzia formulată astfel: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan XIII, 35).

Sf. Ap. Pavel dezvoltă acest cuvânt ca să înţelegem cum se poate pune în practică, spunând: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de-aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată!” (I Cor. XIII, 1-8).

Pr. IONEL FILON