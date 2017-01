Despre Eminescu şi despre traducere la Universitatea „Ştefan cel Mare“ Suceava

„Eminescu în limbile lumii” * Muguraş Constantinescu laureata unui premiu pentru traducere * „Despre ospitalitate. De la Homer la Kafka” de Alain Montandon

„Eminescu în limbile lumii” a fost tema mesei rotunde organizate de Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava împreună cu Reprezentanţa Suceava a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România pe 18 ianuarie 2017. Desfăşurată în sala de lectură, cu dna Stela Purici, şef serviciu aici, desăvârşită amfitrioană, manifestarea a avut substanţă şi eleganţă, aşa cum ne aşteptăm întotdeauna când este vorba de Eminescu.

Deschisă şi moderată de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector al Universităţii, manifestarea s-a articulat de fapt pe trei componente, masa rotundă fiind urmată de acordarea de către Reprezentanţă a Premiului pentru Traducere şi de prezentarea lucrării premiate.

Cu poetul cernăuţean Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, lector univ. dr. Cristinia Paladian – Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” Cernăuţi, prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi lector univ. dr. Daniela Hăisan – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, masa rotundă a îndeplinit cerinţele unei întâlniri internaţionale, cum a fost anunţată de presă, chiar dacă s-a vorbit numai româneşte. Fireşte, cu destule exemplificări în limbi străine şi chiar cu recitarea câtorva strofe din „Luceafărul” în limba italiană de către o eleva, Alexandra Ţabrea. După mărturisirea emoţiei de a trăi în Cernăuţi, păşind zilnic pe străzile, în locurile care poartă amintirea paşilor lui Eminescu, Vasile Tărâţeanu a vorbit despre traducerile din creaţia Poetului în chiar timpul vieţii sale sau în perioada imediat următoare dispariţiei sale fizice şi a comentat, văzând în toate semne încurajatoare pentru cunoaşterea în lume a liricii eminesciene, informaţiile aduse de Dumitru Copilu-Copilin la Congresul Mondial al Eminescologilor – „Eminescu poet naţional şi universal” din septembrie 2016 la Chişinău, informaţii privind traducerile existente în 77 de limbi şi publicate în 250 de ţări. În continuare, Cristinia Paladian s-a referit la traducerea lui Eminescu în limba ucraineană, apelând la o versiune în această limbă a poemului „Sara pe deal”, susţinând un model german al prozodiei eminesciene, preluat în traducerea în rusă şi după aceea în ucraineană. Analiza sa a fost precedată, sintetic, de problemele pe care şi le pune traducătorul în faţa unui text poetic, ale fidelităţii/infidelităţii formale şi de „spirit”. A fost plăcut (şi definitoriu pentru seriozitatea şi pasiunea celor trei protagoniste) amănuntul că seara precedentă mesei rotunde a fost petrecută de Muguraş Constantinescu, Cristinia Paladian şi Gina Puică, lectorul de limba română al Universităţii Suceava la Universitatea Cernăuţi, cu o discuţie în particular despre traducere cu „Peste vârfuri” şi alte poezii eminesciene sub ochi. În ce priveşte participarea lui Muguraş Constantinescu la masa rotundă ca atare, aceasta a fost axată pe traducerea lui Eminescu în limba franceză, cu observaţia că nu transpunerile în această limbă lipsesc, ci, cu puţine excepţii, apariţiile la edituri străine de prestigiu, care ar însemna şi alte zone de difuzare, or editate în România, se întorc tot spre spaţiul nostru. De asemenea, publicul a putut să-i reţină preferinţa pentru traducerea lui Eminescu de Emanoil Marcu, pe care, a afirmat, „aş duce-o în lume”. Ultima intervenţie a aparţinut Danielei Hăisan şi a avut în vedere traducerile din Eminescu în limba engleză, cu accente pe ani cu ediţii de referinţă, începând cu volumul publicat în 1930 la Londra, cu o prefaţă de Bernard Shaw şi o introducere de Nicolae Iorga.

Nu putem să trecem, dar spaţiul nu ne permite nici să insistăm, asupra intervenţiilor moderatorului Mircea A. Diaconu. Vom aminti doar menţionarea/aducerea în discuţie a traducerilor din Eminescu în germană de Christian Wilhelm Schenk şi, foarte recent, chiar la Festivalul literar „M. Eminescu” 2017, a lansării, de către editorul acesteia, Valentin Ajder, director la Eikon, a transpunerii în engleza americană realizată de filologul şi psihanalistul Adrian George Sahlean. Cu menţiunea pe care nu rezistăm să nu o facem, că este vorba de fiul, stabilit în SUA, al medicului, cercetătorului, poetului, în fine, al savantului originar din Gura Humorului, Victor Săhleanu.

Momentul doi al manifestării dedicate lui Eminescu de Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a început cu precizarea lui Mircea A. Diaconu că Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România este singura care are subfiliale, reprezentanţe (ceea ce ne-a făcut să observăm că în vreme ce la Bucureşti, Uniunea îşi consumă energia în confruntarea cu zavera, la Iaşi, prin Filiala condusă de Cassian Maria Spiridon, continuă să crească şi să se organizeze eficient). Şi că aceasta a hotărât să acorde premiul la care este îndreptăţită, pentru traducere, lui Muguraş Constantinescu pentru laborioasa transpunere în limba română a volumului lui Alain Montandon „Despre ospitalitate. De la Homer la Kafka”, Traducere, prefaţă şi note de Muguraş Constantinscu, Institutul European, Iaşi, 2015. Cititorii atenţi ai Paginilor noastre de Literatură&Artă (fiindcă ştim că avem şi astfel de cititori, cărora le suntem recunoscători) îşi amintesc cu siguranţă fragmentul publicat în avanpremieră editorială în „Crai nou”, îndemn cuceritor la o lectură a cărţii în întregime. Mai amintim că apărut în colecţia „Eseuri de ieri şi de azi”, volumul are pe coperta I „Peştera lui Calipso” („Ulise şi Calipso” de Jan Breughel (prelucrare de Luciana Constantinescu), iar pe coperta IV, recomandarea lui Muguraş Constantinescu: „Volumul constituie un original eseu literar despre ospitalitate, care, pornind de la modelul oferit de miturile greceşti şi de epopeile homerice, urmăreşte variaţiile lui în texte moderne. Autorul, reputat specialist în domeniu, radiografiază problema ospitalităţii, raportată adeseori la aceea a dorinţei, în elementele ei esenţiale, la câţiva din marii autori ai lumii: Homer, Rousseau, Flaubert, Camus, Mandiargues, Vercors, Landolfi, Kafka etc. El analizează cu subtilitate ambivalenţa actului de ospitalitate (care poate degenera în exces şi în ostilitate), regulile care o guvernează, complicatul joc de prestaţii şi contraprestaţii care îi asigură echilibrul. //Versiunea românească vine pe un teren bine pregătit de studii de etnografie, antropologie şi istorie a civilizaţiilor pentru a da ospitalităţii o dimensiune socio-poetică, literară şi filosofică. Cartea lui Alain Montandon ne oferă mai mult decât o prezentare a legilor şi regulilor ospitalităţii în diverse civilizaţii, opere, autori, deoarece ea constituie o interogaţie modernă asupra acestora, alertându-ne asupra pericolelor şi derapajelor ospitalităţii şi propunându-ne o deschidere spre problematica raportului dintre identitate şi alteritate, care se pune ori de câte ori gazda şi oaspetele stau faţă în faţă”. De altminteri, acest volum s-a aflat la vedere, ospitalier, în faţa participanţilor la manifestare, iar prima dedicaţie a traducătoarei laureate i-a revenit celui mai nerăbdător dintre viitorii săi lectori, prof. univ. dr. Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, o veche instituţie a ospitalităţii vârstei înţelepte faţă de tineri, a ospitalităţii cărţii (manual, curs, titluri din bibliografii) faţă de doritorii de cunoaştere prin studiu. Citatul de mai înainte dă o idee nu doar despre conţinutul, ci şi despre valoarea cărţii şi implicit despre complexitatea şi dificultatea traducerii, îndreptăţindu-ne să considerăm că merita mai de mult şi la alt nivel premiată.

După înmânarea Premiului pentru Traducere lui Muguraş Constantinescu de către Mircea A. Diaconu în ipostaza de preşedinte al Reprezentanţei, Gina Puică a vorbit despre Alain Montandon – licenţiat în Filosofie şi Literatură, universitar, creator al conceptului de sociopoetică, preşedinte al Societăţii de Literatură Comparată din Franţa -, despre carte şi despre traducere, subliniind că prezenţa cunoscutului scriitor francez în România se datorează traducerilor lui Muguraş Constantinescu, o întâlnire fericită dată fiind preocuparea amândurora pentru basmul cult, amândoi autori de cărţi dedicate acestuia, despre originalitatea amplului său eseu consacrat ospitalităţii şi despre bogăţia culturii literare reclamate nu doar de scrierea, ci şi de traducerea lui. (În acest sens, ni se pare grăitoare precizarea traducătoarei: „Peste tot unde pentru un text străin citat în volumul în limba franceză există deja o traducere în limba română, am folosit traducerea existentă. În cazul în care pentru o operă există mai multe traduceri, am folosit-o pe cea mai recentă şi mai accesibilă cititorului contemporan. În cazul textelor încă netraduse în limba română şi citate de autor, am făcut propria noastră traducere…”) Şi fiindcă traducerea era numitorul comun al mesei rotunde şi al premiului, Gina Puică a citit cu plăcere un fragment din prefaţa lui Muguraş Constantinescu la cartea „Despre ospitalitate…” a lui Alain Montandon: „Rămânând în locul discret ce îi este rezervat, traducătorul nu poate decât să spere că versiunea sa este la rându-i un act de ospitalitate, faţă de textul original, pe de o parte, faţă de cititorul român, pe de altă parte…” Mulţumind pentru premiu, Muguraş Constantinescu a spus cu umor şi seriozitate că dacă în spatele succesului unui bărbat trebuie căutată o femeie, în cazul său lucrurile sunt mai simple, la vedere fiind sprijinul familiei „de acasă” – părinţi, surori, fiice, tovarăş de viaţă, toţi cu deschidere spre cultură – şi de la Universitate, o universitate în care se predă, se practică şi se încurajează traducerea literară. „Astfel că n-am mare merit, decât acela că mi-a plăcut cartea”, a încheiat cu modestie.

Reîntorcându-ne la Eminescu, vom reţine şi vestea făcută publică de Gina Puică: apariţia unui volum de proză eminesciană în limba spaniolă în traducerea lui Enrique Nogueras, cadru didactic la Universitatea din Granada şi din anul 2012 profesor invitat la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Numită de Consiliul de Administraţie directoare a Bibliotecii Universităţii Suceava – numire adusă la cunoştinţă de rectorul Valentin Popa chiar în cadrul manifestării -, prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu a felicitat-o călduros pe Muguraş Constantinescu pentru noua recunoaştere şi a exclamat cu bucurie: „Frumoasă-i această zi şi oricare din zilele în care ne amintim de Eminescu!”. După care a amintit de „mişcarea pro Eminescu de la Dumbrăveni”, despre preocupările întru Eminescu de la Şcoala Filadelfia Suceava, de propriul florilegiu din poezia eminesciană, apărut la Editura Universităţii Suceava, şi a propus îmbogăţirea Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, care se desfăşoară sub egida Universităţii sucevene, cu o secţiune de traductologie eminesciană.

Fost deputat, Sanda Maria Ardeleanu a făcut de asemenea trimitere la apropiata sărbătoare a Unirii Principatelor (în ce ne priveşte, am observat cu mulţumire că nu a vorbit de mica Unire, o expresie care, din păcate, câştigă teren, atentând, la nivelul imaginii, asupra importanţei capitale a actului de la 24 Ianuarie 1859, act fondator al statului român modern), a vorbit despre legăturile Universităţii Suceava cu Universitatea Naţională din Cernăuţi şi cu Universitatea de Stat din Moldova de la Chişinău şi a formulat o urare care se aşază firesc în finalul rândurilor noastre: „2017 să fie anul unirii noastre în spirit şi al neuitării lui Eminescu!”