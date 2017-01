Echipa ACS Şomuz Fălticeni a terminat pe locul al II-lea

Federaţia Română de Tenis de Masă a organizat, la Buzău, în perioada 19-21 ianuarie, returul Campionatului naţional de seniori, pe echipe, Divizia B, tenis de masă, ediţia 2016-2017.

În Seria I, echipa Clubului Sportiv Şomuz Fălticeni s-a clasat pe primul loc la sfârşitul turului, cu şapte victorii în tot atâtea partide, în retur fălticenenii obţinând şase victorii şi o înfrângere în ultimul meci în faţa tenismenilor de la CSM Slatina (neînvinşi în acest turneu) şi obţinând a doua calificare în faza play-off în istoria participărilor în Divizia B. Promovarea în Divizia A şi stabilirea clasamentului final pentru ocupantele primelor patru locuri se va decide între cele mai bune patru echipe din acest sezon: Şomuz Fălticeni şi CSM Slatina (din Seria I), respectiv Steaua Bucureşti şi Pristavu Câmpulung (din Seria a II-a).

„Cu şase victorii şi o înfrângere cu 5-3 am terminat returul pe locul 2. Dat fiind faptul că în tur am avut şapte victorii şi am învins Slatina cu 5-2, echipa noastră s-a clasat pe primul loc în Seria I. Acest rezultat confirmă că la Fălticeni se face performanţă, că oraşul nostru este pe harta tenisului de masă naţional atât prin echipa ACS Şomuz, cât şi prin cele două mari turnee cu participări record din cadrul Circuitului AmaTur, de aceea merităm să evoluăm în Divizia A. Primele meciuri din play-off le avem cu echipa din Câmpulung, la începutul lunii martie. Până atunci urmează o perioadă de pregătiri şi jocuri test cu jucători experimentaţi.

La Buzău jucătorii noştri s-au comportat excelent, sunt foarte tineri, iar tinereţea lor a fost ca de fiecare dată atuul în faţa unor jucători experimentaţi. Nu am fi ajuns la aceste rezultate fără sprijinul administraţiei publice locale şi judeţene”, a precizat Cătălin Cozma, coordonatorul echipei de tenis ACS Şomuz Fălticeni.

Pentru echipa de tenis de masă ACS Şomuz Fălticeni este al treilea sezon consecutiv în Divizia B, anul trecut, ca şi anul acesta fălticenenii calificându-se în faza play-off. În sezonul 2015-2016 au încheiat campionatul pe locul 4 (din 16 echipe).

Echipa Şomuz Fălticeni i-a avut în componenţă pe: Emanuel Cocinschi, Marius Moşneagu, Mihai Nemaciuc, Cătălin Cozma – coordonator.

Seria I

Reuniunea 1 (19 ianuarie)

CS TTA Topoloveni – ACS Şomuz Fălticeni 2-5 (Bănescu – Cocinschi 0-3, Toma – Moşneagu 3-0, Wischeg – Nemaciuc 0-3, Toma – Cocinschi 3-1, Bănescu – Nemaciuc 1-3, Wischeg – Moşneagu 2-3, Toma – Nemaciuc 0-3)

CS Unirea Alba Iulia – CSM Slatina 0-5

ACS DSA Cluj-Napoca – CS TTT Bucureşti 3-5

CS Raris Timişoara – ACSM Dunărea Giurgiu 3-5

Reuniunea 2

ACS DSA Cluj-Napoca – ACS Şomuz Fălticeni 0-5 (Mocean – Cocinschi 1-3, Marinescu – Moşneagu 1-3, Simion – Nemaciuc 1-3, Marinescu – Cocinschi 0-3, Mocean – Nemaciuc 0-3)

CS TTA Topoloveni – CS Unirea Alba Iulia 1-5

CSM Slatina – ACSM Dunărea Giurgiu 5-1

CS Raris Timişoara – CS TTT Bucureşti 3-5

Reuniunea 3

CS TTT Bucureşti – ACS Şomuz Fălticeni 2-5 (Macarenco A. – Cocinschi 1-3, Stoica – Moşneagu 3-0, Macarenco M. – Nemaciuc 0-3, Stoica – Cocinschi 3-0, Macarenco A. – Nemaciuc 0-3, Macarenco M. – Moşneagu 1-3, Stoica – Nemaciuc 2-3)

ACS DSA Cluj-Napoca – CS Unirea Alba Iulia 2-5

CS TTA Topoloveni – ACSM Dunărea Giurgiu 2-5

CSM Slatina – CS Raris Timişoara 5-1

Reuniunea 4 (20 ianuarie)

ACS Şomuz Fălticeni – CS Raris Timişoara 5-2 (Moşneagu – Lazici 3-1, Nemaciuc – Beca 3-0, Cocinschi – Cristanus 2-3, Nemaciuc – Lazici 3-1, Moşneagu – Cristanus 0-3, Cocinschi – Beca 3-1, Nemaciuc – Cristanus 3-1)

ACS DSA Cluj-Napoca – ACSM Dunărea Giurgiu 4-5

CS Unirea Alba Iulia – CS TTT Bucureşti 5-3

CSM Slatina – CS TTA Topoloveni 5-0

Reuniunea 5

CS Unirea Alba Iulia – ACS Şomuz Fălticeni 3-5 (Corburean – Cocinschi 2-3, Sorescu – Moşneagu 3-1, Rus – Nemaciuc 3-2, Sorescu – Cocinschi 1-3, Corburean – Nemaciuc 1-3, Rus – Moşneagu 3-0, Sorescu – Nemaciuc 1-3, Rus – Cocinschi 1-3)

ACSM Dunărea Giurgiu – CS TTT Bucureşti 5-3

ACS DSA Cluj-Napoca – CSM Slatina 0-5

CS Raris Timişoara – CS TTA Topoloveni 4-5

Reuniunea 6

ACSM Dunărea Giurgiu – ACS Şomuz Fălticeni 1-5 (Patulean – Cocinschi 0-3, Enciu – Moşneagu 3-0, Anghel – Nemaciuc 0-3, Enciu – Cocinschi 1-3, Patulean – Nemaciuc 0-3, Anghel – Moşneagu 1-3)

CSM Slatina – CS TTT Bucureşti 5-0

ACS DSA Cluj-Napoca – CS TTA Topoloveni W-O

CS Unirea Alba Iulia – CS Raris Timişoara 5-1

Reuniunea 7 (21 ianuarie)

CSM Slatina – ACS Şomuz Fălticeni 5-3 (Manescu – Cocinschi 3-0, Neacşu – Moşneagu 2-3, Rădoi – Nemaciuc 3-1, Neacşu – Cocinschi 1-3, Manescu – Nemaciuc 3-0, Rădoi – Moşneagu 3-1, Neacşu – Nemaciuc 0-3)

CS TTT Bucureşti – CS TTA Topoloveni 1-5

ACSM Dunărea Giurgiu – CS Unirea Alba Iulia 5-3

CS Raris Timişoara – ACS DSA Cluj-Napoca 3-5

Seria a II-a

Reuniunea 1 (19 ianuarie)

LTNM Tg. Secuiesc – CSA Steaua Bucureşti 0-5

CS TT Pristavu Câmpulung – ACTT Bucureşti 5-3

CS Proaktiv Focşani – CSŞ Odorheiu Secuiesc II 5-2

ACS Mureşul Luduş – CS Electrica Sf. Gheorghe II 5-0

Reuniunea 2

LTNM Tg. Secuiesc – ACTT Bucureşti 3-5

CS Proaktiv Focşani – CSA Steaua Bucureşti 2-5

CS TT Pristavu Câmpulung – CS Electrica Sf. Gheorghe II 5-1

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – ACS Mureşul Luduş 5-0

Reuniunea 3

ACTT Bucureşti – CS Proaktiv Focşani 2-5

CS Electrica Sf. Gheorghe II – LTNM Tg. Secuiesc 5-4

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – CSA Steaua Bucureşti 0-5

CS TT Pristavu Câmpulung – ACS Mureşul Luduş 5-0

Reuniunea 4 (20 ianuarie)

CS Electrica Sf. Gheorghe II – CS Proaktiv Focşani 0-5

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – ACTT Bucureşti 5-2

LTNM Tg. Secuiesc – CS TT Pristavu Câmpulung 1-5

ACS Mureşul Luduş – CSA Steaua Bucureşti 0-5

Reuniunea 5

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – CS Electrica Sf. Gheorghe II 5-0

CS TT Pristavu Câmpulung – CS Proaktiv Focşani 5-3

ACTT Bucureşti – CSA Steaua Bucureşti 0-5

LTNM Tg. Secuiesc – ACS Mureşul Luduş 5-3

Reuniunea 6

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – CS TT Pristavu Câmpulung 0-5

CSA Steaua Bucureşti – CS Electrica Sf. Gheorghe II 5-0

CS Proaktiv Focşani – LTNM Tg. Secuiesc 5-2

ACTT Bucureşti – ACS Mureşul Luduş 5-0

Reuniunea 7 (21 ianuarie)

CS TT Pristavu Câmpulung – CSA Steaua Bucureşti 2-5

CSŞ Odorheiu Secuiesc II – LTNM Tg. Secuiesc 5-2

CS Electrica Sf. Gheorghe II – ACTT Bucureşti 1-5

ACS Mureşul Luduş – CS Proaktiv Focşani 0-5

Meciuri pentru clasamentul general:

Locurile 5-6: CSŞ Odorheiu Secuiesc II – ACSM Dunărea Giurgiu 4-5

Locurile 7-8: CS TTT Bucureşti – CS Proaktiv Focşani 0-5

Locurile 9-10: CS Unirea Alba Iulia – ACTT Bucureşti 2-5

Locurile 11-12: CSTA Topoloveni – CS Electrica Sf. Gheorghe II 5-0

Clasament general Divizia B 2016-2017:

Play-off: 1-4 ACS Şomuz Fălticeni / CSA Steaua Bucureşti / CSM Slatina / CS TT Pristavu Câmpulung