Despre privirea care trece prin suflet

E din plastic roz, din cel de calitate inferioară, probabil doar ăla se găsea, la vremea aia. Un vas, nu mai mare decât căuşul palmelor mele, pe care l-am primit de pomană la înmormântarea bunicului. Mi l-a dat bunica, peste sicriu, dimpreună, între altele, cu o plapumă. Mi s-a părut că era plin cu lacrimi. Pe plapumă, se observau cu uşurinţă. Multă vreme, văzându-le, simţeam o durere fizică în piept şi gândul zbura la bunicul, ce-mi apărea aşa cum l-am văzut ultima dată, imagine ce-mi rupea sufletul. Le-am pus deoparte, să nu le mai văd, să nu mă mai doară. Cu timpul, am început a folosi castronul roz. Îl alegeam chiar, cu deosebire, dintre celelalte, când aveam a face ceva pe la bucătărie. Am făcut cu el şi salată, şi maioneză, şi mai ştiu eu ce. Cu mine era bunicul, acolo, într-un colţ de suflet. Plapuma am tot ocolit-o. Am scos-o rar, deşi bunica mi-o făcuse uşoară, nu din lână din aia care te acoperă ca o placă grea. Îmi şi spusese, mult înainte ca bunicul să plece, că plapuma galbenă din „casa cea mare” va fi a mea şi multă vreme nu am înţeles eu de ce graba asta de a-ţi face una sau alta de dat de pomană încă din timpul vieţii. Apoi am înţeles.

Cândva, într-o discuţie cu Dumitru Teodorescu, care-şi susţinea vehement punctul diferit de vedere, am spus că nu înţeleg deloc de ce oamenii cheltuiesc averi şi dau de pomană, la înmormântări. I-am dat exemplu înmormântarea unchiului meu, când familia sa a cheltuit bani cât să-şi cumpere o maşină, la vremea aia. Deh, era tânăr – avea în jur de 50 de ani, nu era sărac şi pomana trebuia să reflecte condiţia lui materială, altfel satul vuia. Domnul Teodorescu mi-a dat cel mai simplu, de înţeles şi de acceptat exemplu pe care îl putea da pentru mintea mea de atunci: te uiţi la obiectul ăla pe care l-ai primit de pomană şi închini un gând celui care s-a dus la ceruri. Iar el, de acolo, de unde e, se bucură, la rându-i.

Castronul meu tare s-a mai urâţit. Plasticul a îmbătrânit, s-a rigidizat, s-a pătat şi-şi găsea, de la o vreme, tot mai greu locul între celelalte, în bucătărie. L-am luat şi l-am pus deoparte pentru că simţeam că, dacă îl arunc, bunicul s-ar fi supărat. Recent, l-am scos şi mi-am făcut de lucru, prin preajma lui. Lângă el am pus ştergarul ţesut în casă pe care l-am primit când bunica a plecat să se întâlnească cu bunicul. Şi mă tot uit la ele. Priviri care trec prin suflet.

Că tot vorbim de suflet, prosopul ăla galben e de la Dana, celălalt, alb – de la Mugur.