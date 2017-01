Să zicem că doar întâmplarea face ca în vreme ce românii de dincoace de Prut se pregătesc să aniverseze (chiar cu zile libere!) Unirea Principatelor de la 1859, dincolo de Prut, Igor Dodon, ales preşedinte şi devenit cneaz, dus la Moscova pentru a-şi înnoi jurământul de vasalitate faţă de ţarul Putin, a primit în dar de la „suveran” o copie a unei hărţi realizate la 1790 de abatele italian Bartolomeo Borghi, hartă intitulată „Moldova şi Basarabia” (un „amănunt”: potrivit căreia, la N şi NE acestea se învecinau cu Galiţia şi Regatul Poloniei!). Vor fi desluşit-o împreună după placu-le, apoi vasalul Dodon s-a înfăţişat presei oficiale de la Moscova spre a declara cum că „jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc” sau „dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut (la 1812 – n.n.), am fi avut acum o Moldovă întregită”. Dacă astfel de afirmaţii ne par bizare în dreapta Prutului (până la a fi socotite alarmante), pentru cneazul de la Chişinău ele ţin, să ne reamintim, de o straşnică logică politică. „Moldova este sortită să fie prietenă cu Rusia” scria el în octombrie 2016, pe Dodon.md, „altfel vom degrada economic şi vom pierde şi statalitatea noastră” (sic!); „de Rusia ne leagă secole de istorie comună, de prietenie şi făurire. Timp de sute de ani împărtăşim aceeaşi credinţă, cea Ortodoxă. Împreună cu Rusia am obţinut eliberarea de sub jugul otoman. Împreună am învins în Marele Război pentru Apărarea Patriei…”. Aşadar, să ne fie clar, de români, de România nu-l leagă absolut nimic (…altceva decât faptul că nu şi-a putut alege toţi vecinii). Acesta şi nu altul e „cântecul” lui Igor de la Chişinău, aşa că e cazul să ţinem seama de el!

„Străluceşte soarele pe cer – cneazul Igor în Ţara Rusească” (versul 211 din „Cântecul campaniei lui Igor”, 1185 – 1187).