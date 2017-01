Ce a lăsat în urmă Elisei Todaşcă…

Un model de viaţă, de conduită şi de moralitate. Primar al comunei Poiana Stampei timp de trei mandate, Elisei Todaşcă a plecat dintre noi cu misiunea îndeplinită. Şi-a pus viaţa în slujba cetăţenilor şi ceea ce le-a promis s-a şi realizat. A rezolvat problemele comunităţii ca şi cum ar fi fost probleme personale, cu interes.

„Am stat întotdeauna la dispoziţia oamenilor din Poiana Stampei, să le rezolv problemele, şi am reuşit cu ajutorul bunului Dumnezeu, după 11 deplasări la toate instituţiile statului din capitala României şi o luptă foarte grea, după ce mi-am pus viaţa şi libertatea în pericol, să obţinem o suprafaţă de 3061 ha pădure grănicerească şi schimbul de amplasament de la Tihu Dornişoara la Teşna (Dosul şi Faţa Tătarului) lângă hotarul comunei Poiana Stampei, ceea ce este cea mai mare realizare a tuturor timpurilor. Din aceste păduri am acordat masă lemnoasă pentru nevoi locale ale cetăţenilor, iar cu fonduri de la renta forestieră am trecut la lucrări de investiţii” spunea, cu modestia şi blândeţea ce-l caracterizau, Elisei Todaşcă.

Realizările nu au fost puţine. De aceea, pentru a se cunoaşte mai bine ceea ce s-a înfăptuit la Poiana Stampei şi pentru a lua exemplu şi alţii, vom trece în revistă câteva obiective propuse şi realizate.

Complexul Social de la Dornişoara, în care funcţionează şcoală, grădiniţă pentru copii, sală de festivităţi, locuinţă pentru cadre didactice, birou de poliţie; Şcoala Gimnazială Poiana Stampei a beneficiat de noi săli de clasă, un grup sanitar modern, centrală termică, încălzit pe timp de iarnă, alimentare cu apă prin cădere; amenajarea râului Dorna prin consolidări de maluri şi construirea a şase poduri din lemn. Tot Elisei Todaşcă a luat decizia construirii noului sediu administrativ al comunei în care funcţionează: primăria, poliţia, cabinetul medicului de familie, cabinet medical veterinar, CEC, poştă, farmacie, sală de internet şi festivităţi, birou silvic cu toate utilităţile, aşa încât oamenii care vin la primărie să-şi poată rezolva toate problemele într-un timp scurt. Pentru a nu mai depinde de alţii atunci când se impune îndepărtarea zăpezii sau a aluviunilor, la inundaţii, fostul edil a decis achiziţionarea unui tractor şi a unui buldoexcavator, cu toate accesoriile necesare, pentru a rezolva nevoile oamenilor. Nici cei care s-au jertfit pentru ţară nu au fost uitaţi. În centrul comunei a fost ridicat Monumentul Eroilor din Poiana Stampei şi Casa Muzeu a Satului, de asemenea s-a amenajat parcul comunal. În cei 12 ani cât s-a aflat la cârma comunei ca primar şi în cei patru cât a fost viceprimar au fost organizate acţiuni de curăţenie şi înfrumuseţare a comunei, a făcut demersuri pentru a primi cu titlu gratuit o maşină de stingere a incendiilor, a organizat excursii şi pelerinaje la diferite mănăstiri şi locuri istorice din ţară, a înfiinţat Ansamblul Folcloric „Poieniţa” şi Taraful „Poieniţa”, care au dobândit un bun renume în ţară şi străinătate, a susţinut înfiinţarea Grupului vocal „Flori de pe Dorna”, a înfiinţat „Gazeta de Poiana Stampei”, care este distribuită, fără întrerupere, din anul 2001, a sprijinit apariţia „Monografiei comunei Poiana Stampei”, ce a ajuns în fiecare casă şi la toţi fiii satului, de asemenea a primului volum din cartea „Flori de pe Dorna” a scriitorului Ion Grigoroiu. Elisei Todaşcă a adus o viziune modernă în organizarea Serbărilor câmpeneşti, iniţiind şi Festivalul Naţional „Flori de pe Dorna”. A luat decizia ca în fiecare iarnă să fie organizate „Balul gospodarilor” şi Festivalul Obiceiurilor de Iarnă, a susţinut înfiinţarea celor două echipe de fotbal din Poiana Stampei şi Dornişoara şi a amenajat o baza sportivă. Elisei Todaşcă a organizat adunări populare pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a le afla problemele, iar în ultimii doi ani de mandat şi-a văzut visul cu ochii: a fost terminată construcţia grădiniţei şi a unei case de cultură cum rar întâlneşti în judeţ şi chiar în ţară.

Scriind aceste rânduri, nimeni nu ne mai poate acuza de reclamă sau de campanie, pentru că vorbim despre realizările unui om care, din păcate, nu mai este printre noi, dar care va dăinui în sufletele noastre prin ceea ce a făcut. Credem că aceste lucruri sunt importante. Ce rămâne după noi, nu cât şi cum am trăit…

Şi a mai făcut un lucru important, de care mereu a fost mândru. „Am mereu lângă mine pe ing. Viluţ Mezdrea, viceprimarul comunei (la acea vreme), un inginer tânăr foarte priceput la toate, harnic, disciplinat, cinstit şi corect din toate punctele de vedere şi am pe cine să las om de mare încredere în urma mea”. Şi aşa a fost. Elisei Todaşcă a fost timp de un mandat viceprimar, la cârma comunei trecând cel pe care l-a ţinut aproape şi căruia i-a fost părinte spiritual. Putem spune, iată, că şi-a văzut visul împlinit. A lăsat comuna pe mâini bune. O comună de oameni gospodari, despre care se aud mereu lucruri măreţe. A format oameni şi caractere, pentru ca cei care îi urmează să nu greşească.

De la alegerile de anul trecut, din cauza problemelor de sănătate, a ocupat doar funcţia de consilier, fiind însă preocupat de nevoile comunei până a plecat la cele veşnice.

Un bun familist, un bun prieten, ospitalier şi plin de modestie, aşa l-am cunoscut pe Elisei Todaşcă…