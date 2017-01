Traian Apetrei, laureat al Premiului “Olga Kobyleanska” 2016

> Pledoarie indirectă pentru teatrul fără frontiere “Matei Vişniec“ de la Suceava

Gestul aparţine dlui Traian Apetrei, directorul teatrului “Mihai Eminescu” din Botoşani, o personalitate cunoscută în viaţa culturală a Botoşaniului de multă vreme ca om de cultură, jurnalist, om de teatru, un neobosit animator al vieţii publice şi culturale în oraşul naşterii Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu, oraşul unde a văzut lumina zilei marele istoric al României Nicolaie Iorga, municipiul reşedinţă de judeţ care se mândreşte cu un al treilea nume nepereche la români, al lui George Enescu, originar din Livenii Dorohoiului, creatorul “Rapsodiei române”, un oraş cu faţa întinerită de parcuri, alei şi construcţii moderne, alături de cele clasice, impunătoare cum e clădirea Colegiului “Laurian” sau a Teatrului “Mihai Eminescu”, fortăreţe ale culturii care au contribuit, poate, cel mai mult la înflorirea culturală a frumosului oraş din nordul Moldovei, oferindu-i oameni bine pregătiţi, demni urmaşi ai marilor spirite, ce luminează cerul României şi-al mapamondului. Lor li se alătură cu siguranţă şi alte organisme ale culturii, ce dau viaţă spirituală unui oraş din care a făcut şi face parte neobositul animator al înţelepciunii cuvântului Traian Apetrei, de peste patruzeci de ani, fiind coordonator al activităţii publicistice la ziarul “Clopotul” (1973-1989), apoi directorul “Gazetei de Botoşani”(1989-1996), iar apoi (1996-2002, 2006-2016) fiind director al Teatrului de Stat din Botoşani “Mihai Eminescu”.

În aceşti ani de muncă asiduă pe altarul culturii botoşănene domnia sa a demonstrat că devotamentul faţă de cultură, naţională şi universală, faţă de valenţele ei perene, prin vehicularea valorilor culturale şi estetice contribuie la formarea conştiinţei adevărului şi-al valorilor, discernere care apropie oamenii între ei şi-i apropie de actul cultural propriu-zis, ca beneficiari. Dacă contactul direct al oamenilor faţă de carte, presă sau chiar emisiuni tv. e greu de evaluat prin statistici de vânzări/audienţă, cu totul altfel se întâmplă cu vizionarea spectacolelor de teatru, unde spectatorii participă alături de actori, autori şi personaje, chiar şi texte de prezentare, încărcându-se spiritual cu idei şi atitudini axiologice comentate îndelung după spectacole, care de multe ori devin etalon estetic, comportamental, caracterologic.

Teatrul! Cât de necesar este un “locaş de muze” măcar în fiecare centru de judeţ!

Teatrul botoşănean în limba română începe acum 178 de ani (din 1838!) mărturiseşte Ştefan Cervatiuc, autorul celor două volume de “Istorie a teatrului la Botoşani – 1838-1944” (Ed. Quadrat, Botoşani, 2008), iar dl Traian Apetrei, în prefaţa întâiului volum, notează cu însufleţire un adevăr “copleşitor“, ca şi evenimentul aniversar ca atare, că “la Botoşani exista şi – mai există în parte şi acum – un adevărat «creuzet etnic», armeni, evrei, nemţi, polonezi, bineînţeles, numeroşi români, regăsindu-şi în spectacole teatrale visuri, aspiraţii, dureri sociale şi chiar politice” (Argument, p.6). Şi are dreptate directorul general de azi al teatrului botoşănean, care ştie că numai teatrul oferit tuturor locuitorilor urbei îi adună şi-i desfată în lumea muzelor universale, cum m-am convins şi eu urmărind tainele longevităţii acestui locaş-minune în care există o mulţime de abonaţi şi spectatori îndrăgostiţi de arta scenică, care vin cu mic cu mare, tineri şi vârstnici, împreună cu invalizi, la premiere, ce fac neîncăpătoare sala, spre a se bucura de viaţa artistică din oraşul lor, de actori extrem de talentaţi, interpreţi ai textelor nemuritoare ale lui Shakespeare, Ibsen, Moliere, Goldoni, Pirandello, Cehov, Muşatescu, Ionesco, Vişniec etc. Visul împlinirilor hedoniste al botoşănenilor este alimentat anual de Zilele teatrului “Mihai Eminescu” şi Zilele “Matei Vişniec”, marele contemporan român al Ţării de Sus din şcoala lui E. Ionesco, născut la Rădăuţi, mândria Sucevei şi a României întregi. Oare când s-o împlini visul sucevenilor cu un teatru fără frontiere Matei Vişniec?

Surprinzător, la propunerea mea de a se introduce în repertoriul teatral piesa “Prinţesa”, a dramaturgului cernăuţean Vasyli Dovhyi despre clasicul ucrainean Olga Kobyleanska, născută la Gura Humorului (1863-1942), dl director Traian Apetrei a acceptat cu plăcere, ca vecin şi partener de ani buni al Teatrului muzical şi de comedie “Olga Kobyleanska” de la Cernăuţi, cu gândul de a întări legăturile culturale transfrontaliere cu Ucraina, ceea ce s-a şi întâmplat chiar în cinstea aniversării jubileului de 150 de ani de la naşterea “Prinţesei ucrainene” (27 noiembrie 1863), când reputatul regizor Adi Cărăuleanu, directorul Teatrului “Vasile Alecsandri” de la Iaşi, a pus-o pe scenă în preajma marii sărbători, în aplauzele unui mare succes pentru “aristocrata sentimentală”, adevărata prinţesă, ce lupta, asemenea Norei lui Ibsen, pentru emanciparea femeii din Ucraina dominate de stăpânirea Austro-Ungară, cum au apreciat invitaţii oficiali şi spectatorii, inclusiv presa din zilele respective. Rolul Prinţesei l-a interpretat tânăra actriţă Alexandra Vicol, care, alături de colegii săi, a lăsat o impresie memorabilă în rândul spectatorilor din Botoşani în cele două spectacole jucate cu sălile arhipline, la Siret, Rădăuţi, Gura Humorului – oraşul natal al Olgăi Kobyleanska, la Suceava, Bucureşti şi Cernăuţi, într-un turneu memorabil sponsorizat de Uniunea Ucrainenilor. Aceasta se întâmpla la cumpăna anilor 2013/2014, un turneu întrerupt din cauza îmbolnăvirii unui actor, dar rămas în memoria elitei culturale de la Cernăuţi drept un act cultural nemaiîntâlnit în relaţiile bilaterale dintre România şi Ucraina, izvorât în urma unei înţelegeri directe dintre autor, V. Dovhyi, şi conducerea teatrului botoşănean pentru comemorarea marelui clasic ucrainean în faţa publicului românesc şi cel ucrainean, motiv pentru care dlui director general al Teatrului “Mihai Eminescu” din Botoşani, Traian Apetrei, i s-a decernat premiul internaţional “Olga Kobyleanska“ pentru anul 2016. Preşedintele juriului, Vira Kytaihorodska, şeful Departamentului culturii din regiunea Cernăuţi şi poet de marcă al literaturii ucrainene contemporane a motivat că impetuosul intelectual din România, jurnalist, om de teatru şi televiziune al Botoşaniului, a cultivat şi cultivă arta cuvântului aici în Bucovina pentru semenii noştri, indiferent de naţionalitate, punând mai presus de toate sentimentele iubirii şi frăţiei între popoarele noastre vecine.

Acesta este un premiu al frăţiei şi păcii între popoare, ideal atât de scump Olgăi Kobyleanska şi nouă tuturor, a zis în final liderul juriului, care a înmânat laureatului o diplomă de merit şi un premiu în bani din partea patronului hotelului-gazdă al celor zece ediţii sponsorizate, dl Valeriu Cynuş. Dar anul 2016, la sfârşitul lunii octombrie, a fost marcat pentru actorii Teatrului “Mihai Eminescu“ cu un succes mare la Festivalul de comedie “Aplauzele de aur ale Bucovinei” de la Cernăuţi, unde botoşănenii au cucerit trei locuri întâi, pentru cel mai bun actor în rol secundar (Bogdan Muncaciu pentru rolul Udrea din piesa “Steaua fără nume”, adaptare după M. Sebastian), tot pentru rolul secundar, respectiv pentru Alexandru Dobinciuc în rolul lui Iacobaş din spectacolul “Hai să ne despărţim” de Ion Sapdaru) şi pentru cea mai bună regie (Ion Sapdaru pentru spectacolul “Hai să ne despărţim” şi “Peţitoarele” de Avksentii Tzaganelli).

În timpul ceremoniei de înmânare a premiilor “Olga Kobyleanska (7 decembrie 2016), dl director Traian Apetrei a precizat că distincţia cu prestigiosul premiu este o recunoaştere a meritelor întregii echipe de actori ai Teatrului “Mihai Eminescu” implicaţi în proiectul “Prinţesa”, iar succesul lor cu un text românesc în rândul spectatorilor români şi ucraineni constituie o demonstraţie limpede că arta şi sentimentele sunt fără frontiere, împrietenesc oamenii de pretutindeni în numele celor mai frumoase idealuri ale vieţii. S-au acordat premii şi distinşilor profesori ai Universităţii “Iuryi Fedkovici” Bogdan Melniciuk şi Svitlana Kyryliuk, pentru cercetarea operei marii Prinţese ucrainene (“Cea mai bună fiică a naţiunii” – B. Melniciuk şi vol. I-IV “Opere Olga Kobyleanska”, contribuţie ştiinţifică – Sv. Kyryliuk, alături de V. Antofyiciuk), pictorului Orest Kryvoruciko şi metodistului cultural Tamara Mincenko. Ceremonia s-a încheiat cu un program artistic oferit de grupul vocal “Verencianka“ cu piese interpretate şi-n limba română în onoarea oaspetelui român, o poză de grup cu toţi laureaţii prezenţi la eveniment şi o agapă frăţească la restaurantul hotelului, într-o atmosferă cu adevărat frăţească.

Ioan Chideşciuc