„Din păcate, de 40 de ani, sistemul nu a mai fost modernizat sau eficientizat”

Spre orele amiezii, ieri, SC Thermonet SRL anunţa reluarea furnizării apei calde şi a agentului termic începând cu orele 17-18, aşadar mai repede decât preconizase în ziua anterioară.

Printr-un comunicat ni se preciza că „lucrările de remediere a avariei produse pe conducta magistrală localizată pe strada George Coşbuc au început încă de la ora 5.30”, estimându-se încheierea lor în jurul orei 14 a aceleiaşi zile, „după care se va începe reumplerea sistemului pentru creşterea de temperatură necesară pornirii punctelor termice”.

„Conducta la care se lucrează este în funcţiune din anul 1974 şi prezintă un grad de uzură avansat. Avaria a survenit în urmă cu aproximativ 5 zile, însă am încercat, într-o primă instanţă, să o remediem prin montarea unor coliere pe conductă, pentru a depăşi cu bine perioada de temperaturi scăzute, astfel încât sucevenii să nu rămână fără apă caldă şi căldură într-o perioadă critică. Am decis să începem astăzi (ieri – n.n.) lucrările de remediere profitând de temperaturile moderate, astfel încât să rezolvăm cât mai curând problema şi să fim pregătiţi pentru un nou episod de frig şi viscol. De asemenea, am ales acest interval orar luând în considerare faptul că sucevenii sunt la serviciu în mare parte a zilei, astfel încât să minimalizăm impactul produs de această decizie. În plus, de la ora opririi apei calde şi a căldurii, respectiv ora 6, până în jur de orele 8 – 9, sucevenii au putut beneficia de căldură, fiind necesare câteva ore până la golirea completă a sistemului, aspect de care, de asemenea, am ţinut cont atunci când am luat această decizie” ne-a declarat ieri Nicu Frunzaru, director tehnic al Thermonet.

Reprezentanţii Thermonet ne-au oferit ieri şi alte informaţii cu privire la oprirea furnizării apei calde şi a agentului termic ca urmare a lucrărilor de reparaţie a conductei. “Sistemul de transport şi distribuţie a agentului termic aparţine Primăriei, Thermonet fiind doar operatorul acestui sistem. Din păcate, de 40 de ani, sistemul nu a mai fost modernizat sau eficientizat. Există un plan de înlocuire a ţevilor vechi, prin accesarea de fonduri europene, aplicantul fiind Primăria, însă procedura durează şi este în curs. Între timp, Thermonet remediază şi întreţine sistemul de transport, asumându-şi costurile de reparaţii şi suportând pierderile, în condiţiile în care reţeaua aparţine domeniului public” ne-a declarat Mugurel Ovidiu Corlăţan, directorul general Thermonet.

Thermonet şi Bioenergy Suceava, distribuitorul şi producătorul de energie termică în municipiul Suceava, şi-au cerut scuze sucevenilor „pentru disconfortul creat”, asigurându-i de „întreaga cooperare şi eficienţă în rezolvarea problemelor de natură tehnică ce pot crea dificultăţi în furnizarea agentului termic şi a apei calde”. (L.D.C.)