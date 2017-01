Târg de carte pentru elevi

În oraşul Vicovu de Sus îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, unitate de învăţământ renumită prin toate activităţile sale. E drept, beneficiază şi de un foarte bun detaşament de cadre didactice, la fel de puternic ca şi cel al elevilor. Cum se adaugă la aceasta şi peste jumătate de secol de activitate, cititorul îşi va da seama că rezultatele, după munca depusă, vin firesc. Considerând că lunile de iarnă sunt o perioadă prielnică pentru lectură, au planificat un proiect denumit foarte bine „Cititorul lunii decembrie”.

La invitaţia dnei bibliotecar Marioara Băhnean şi a domnului director Angelo Bărbuţă, m-am prezentat şi eu la această activitate, mai ales că problema lecturii elevilor m-a preocupat dintotdeauna. Dar la faţa locului am avut o mare surpriză: reprezentantul Librăriei „Alexandria” Suceava, împreună cu filiala ei din Rădăuţi, a venit cu un număr impresionant de cărţi, cred că peste 100 de titluri, pentru un târg de specialitate.

Din discuţia purtată, înainte de începerea activităţii, cu dna bibliotecară am aflat că în fiecare an, începând din 2012, prin coordonarea dnei Anca Puha, biblioteca liceului organizează târgul de carte cu participarea Librăriei „Alexandria” din Suceava şi a filialei acesteia din Rădăuţi. Librăria vine cu volume, cu prezentarea de carte diversă, atât în limba română, cât şi în limbi străine; cartea este pentru elevii de toate vârstele, de la clasa I şi până la clasa a XII-a, de asemenea pentru preşcolari, cât şi pentru cadrele didactice. La acest târg, dl director de marketing al librăriei, Cezar-Petru Căileanu, urma să prezinte copiilor ultimele apariţii editoriale, cele mai vândute titluri, preferinţele de lectură ale elevilor. Biblioteca şcolară a venit pentru această activitate cu proiectul „cititorul lunii decembrie”. Acesta a fost realizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus (director, Maria-Daniela Mironescu), Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus – Laura (învăţătorii Elena Georgui, Ana-Doina Gheorghiţă, Elena C. Schipor şi prof. Elena Irimiciuc). Fiecare cadru didactic a stabilit la nivelul clasei titlul de carte preferat de elevi, care i-a iniţiat în tainele lecturii şi care i-a determinat ce să citească.

Pe 8 noiembrie, în cadrul „Zilelor liceului”, biblioteca a prezentat activitatea „Imagine şi culoare”, în colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Activitatea a avut ca obiectiv punerea în valoare a calităţilor şi preferinţelor elevilor pentru lectură Pentru proiectul lunii decembrie s-a colaborat cu colegii Livia Juravle, Aritina Gheorgheiţă, Elisabeta Vicleanu, Paraschiva Nistor şi Elisabeta Schipor.

Pentru aceste manifestări s-au pregătit expoziţii de fotografii cu temele: „Din activitatea bibliotecii”, „Participarea la activităţile culturale”, „Obiective economice din comună”, „Aspecte din împrejurimile localităţii” ş.a.

Dl director Angelo Bărbuţă a deschis manifestarea, precizând că este mândru că acest colectiv minunat derulează proiecte educative şi culturale, liceul fiind campion la acest capitol.

„De patru ani organizăm acest târg de carte. Prin el urmărim să apropiem elevii de carte. Dacă n-au timp să intre elevii în librărie, le-am adus librăria în şcoală. Veţi vedea că elevii vor cumpăra şi cărţi. Am observat că preferă cărţi adresate adolescenţilor. La noi elevii citesc foarte mult, o dovadă fiind şi fişele lor de împrumut de la biblioteca liceului. Avem cărţi trimise şi de Editura «Art». Suntem mândri că am reuşit să transformăm acest târg de carte într-o tradiţie a liceului” a conchis cu mândrie dna Anca Puha.

Ulterior, eleva Ilenuţa Mironescu a prezentat un eseu despre plăcerea de-a citi o carte. A afirmat că „lectura unei cărţi este un mijloc excelent de-a evada din realitatea nebună. Lectura îţi umple golul interior provocat de realitate. Ea ne lărgeşte orizontul. Din păcate, lectura e ca o pasăre care zboară din ce în ce mai rar. Dacă tinerii de azi nu citesc, ce vor povesti copiilor şi nepoţilor lor?” a încheiat amar Ilenuţa.

Elena Paula Răţoi, din clasa a VIII-a, pregătită de dna Irimiciuc, a prezentat primul volum al romanului „Fluturi” de Irina Bender. Mai rar mi-a fost dat să ascult aşa o prezentare elevată făcută de un elev!

Dl director Angelo Bărbuţă a prezentat un DVD realizat de un colectiv de profesori şi de membrii grupului vocal-instrumental cunoscut sub numele de „Ai lui Ştefan, noi oşteni”, DVD intitulat „Din Cetatea lui Ştefan vă colindăm an de an”. Cuprinde 22 de colinde, cântece de Crăciun şi de Anul Nou şi a fost lansat într-o manifestare găzduită anterior de Consulatul Român de la Cernăuţi, în prezenţa doamnei consul.

Materialul a fost realizat de un colectiv coordonat de prof. de religie Vasile Schipor, compus din: Iosif Andronic (filmările), Marius Cârneală (dronă) şi părintele Ionel Maloş (înregistrarea sunetului). De menţionat şi colaborarea cu Mănăstirea Putna, prin arhimandrit Velnic Melchisedec, stareţul mănăstirii. În timp ce pe perete se derula proiecţia, tinerii din sală şi-au intrat în rol, interpretând toate piesele cu cei de pe ecran.

Menţionez şi că în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi, pe lângă cei menţionaţi mai sus, şi-au adus contribuţia şi membrii filialei locale a SCLRB, prin membrii săi, care sunt în totalitate din cadrul acestui liceu (preşedinte prof. Cristinel Puha).

Text şi foto: prof. GH. DOLINSKI