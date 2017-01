Iarnă grea

S-ar părea că destui dintre noi am uitat cum e o iarnă adevărată, grea, cu temperaturi mici de tot, cu ninsoare şi viscole… Iată c-am avut-o, iată c-o avem, prilej de-a evidenţia mai toate forţele organizate de-a fi cu misiuni în contra consecinţelor unei ierni grele şi, totodată, pe alocuri, într-o altă măsură, de a se evidenţia şi oarece protestatari în contra iernii grele şi a consecinţelor ei, care, neînstare să vorbească de rău însăşi iarna, s-au pus a-i admonesta pe cei care n-au degerat destul spre a le conferi lor un primăvăratic confort. Fireşte că nu avem aici în vedere cazurile serioase generate de întâmplarea nefastă de a fi dificil gestionate în condiţii cu totul neobişnuite, ci la „curajoşii” plecaţi la drum şi rămaşi pe drumuri, fără a se afla în situaţii ce realmente nu sufereau amânare, totodată nepregătiţi pentru astfel de războaie personale cu natura, dar care au avut voci să strige că n-au existat autorităţi suficient de competente să le dea viscolul la o parte din cale, cum odinioară un Moise croise pârtie printr-o mare. Altfel, pe aici, pe la noi, de duminică după-amiază, când vântului a început să-i treacă puseul de turbare, ieşind din adăposturile lor, nu puţini inşi, dând naturii respectul cuvenit, s-au pus, fără a fi împinşi de la spate de cineva, să facă pârtii şi cărări pentru a păşi mai departe, să-şi dezgroape autovehiculele etc. Că n-o fi nici această iarnă, cât de ameninţătoare s-ar arăta, mai ceva ca oamenii cu zeci de ierni în biografie!

P.S. Urmările iernii grele au făcut inclusiv ca ediţia de luni a cotidianului „Crai nou” să nu apară, nu fiindcă apariţia însăşi (realizare plus tipar) ar fi fost imposibilă, ci fiindcă n-ar fi avut unde să plece şi mai ales să ajungă la vreme (în contextul în care cea mai mare parte a tirajului este destinată abonaţilor răspândiţi în toate zonele judeţului Suceava).