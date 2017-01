Despre Raiul meu

Am tras o fugă-n Rai, de curând. Sfântul Petru o fi văzut că mă uit cu jind către Poartă şi odată s-a-ndurat de mine, mi-a deschis-o larg, preţ de două secunde, cât să mă reped înăuntru.

Plin de oameni cunoscuţi pe acolo. Întâi am dat de bunicul; trebăluia prin curte, întocmai ca în amintirile mele, înalt, drept, fără niciun fir de păr alb. Bunica, în bucătăria de vară, tocmai îi gătea un scrob uriaş, despre dimensiunile căruia el făcea aprecieri pe care eu nu le-aş putea scrie aici. „Hai să mănânci şi tu, copchilă, pre’ slabă eşti!”. Îmi place aici, în Rai, tare-mi place.

Mătuşa, puţin mai încolo, îngrijea nişte flori. Doamne, chiar aşa, ce altceva ar fi putut face Mătuşa aici? Are grădina ei, frumoasă cum numai în Rai sunt grădinile. „Nu cumva să rupi vreo floare, Mirela!”. Ei, cum aş putea, mă gândesc în sinea mea, nici din grădiniţa din faţa blocului n-am rupt una vreodată.

Muzică frumoasă aud, eram sigură că aşa e muzica de aici. Cântă la pian o doamnă frumoasă, cu păr de culoarea mierii, cu ochi calzi. O recunosc, e doamna mea de pian, doamna Grozavu, şi mă recunoaşte şi domnia sa: „Mirela, ai mai studiat?” N-am mai studiat, am dat şi pianina, deşteapta de mine, nu a fost să fie să fiu artistă, doamnă. Dar ştiam că vă găsesc aici, să ştiţi.

Cum spuneam, plin de oameni cunoscuţi, plin. Doamne elegante, domni manieraţi, aer parfumat, alei frumos unduitoare, ape limpezi, cântec de privighetori. Ăsta e Raiul? Aş rămâne aici, nu mi-ar fi greu să duc viaţa asta, îmi spuneam, dând gata a treia ciocolată. Că doar îmi spusese bunica că-s slabă.

– Treci acasă, tună o voce, de undeva, din ceruri, treci acasă, fă-ţi Rai din ce ai dacă nu ai, nu mai căsca gura pe aici, fără rost.

Of, s-a înfuriat Preabunul pe mine că am jinduit la ce nu mi se cuvine, repede mi-a mai citit gândurile! Nu merit Raiul ăsta, probabil. Deşi, dacă mă gândesc bine, am şi eu Raiul meu personal, mic, dar e al meu, lucrez la el şi va fi cândva perfect. Iar dacă nu va fi perfect, măcar va fi al meu şi porţile nu-i vor fi ferecate.

Am mai auzit vorba asta, o fi spus-o Preabunul şi altora ce s-au lăcomit la Raiul nemeritat. V-o spun şi domniilor voastre, poate n-aţi auzit-o şi ar fi păcat: Faceţi Rai din ce-aveţi!

La mulţi ani!