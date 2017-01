An de senzaţie pentru sportivii de la CSM Suceava

Secţia de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Suceava a dat clasamentele peste cap în anul 2016 prin sportivii săi, atât în competiţiile naţionale, dar mai ales în cele internaţionale, la Campionatul Mondial, European şi Balcaniadă. Cu cele 53 de medalii câştigate la juniori şi seniori, nouă în competiţiile internaţionale şi 44 la concursurile interne, sportivii antrenaţi la CSM Suceava de Ion Despa au reuşit poate cel mai bun an din istoria secţiei de canotaj, iar viitorul arată foarte bine cu această generaţie foarte bună crescută aici.

Cel mai bun sportiv al generaţiei sale din România, Cosmin Pascari a strălucit şi-n 2016 când, pentru a treilea an consecutiv, a reuşit să urce pe podiumul Campionatului Mondial de Juniori I, unde a câştigat medalia de aur în proba de 4 rame. Mai apoi, la Campionatul European din Lituania, canotorii de la CSM au câştigat alte patru medalii, Cosmin Pascari obţinând argintul la 4 rame, Larisa Roşu a ocupat acelaşi loc în proba de 4 vâsle, iar Elena Dănuţ şi Alexandru Ciobâcă au luat bronzul în probele regină de 8+1.

La Campionatul Balcanic din Grecia, canotorii pregătiţi de Ion Despa au cucerit alte patru medalii, un aur în proba de 8+1 prin Larisa Roşu la juniori I, două titluri de campion prin Florin Fântânaru Artemie, în probele de 4 vâsle şi dublu la juniori II, dar şi o medalie de argint prin Ciprian Loghin, la 8+1 juniori II.

„Pentru secţia noastră a fost cel mai bun an de când antrenez aici şi cred că pot fi şi cele mai bune rezultate din istoria secţiei. Avem o generaţie foarte bună de sportivi, dovadă fiind şi acest număr record de medalii, şi sunt convins că aceştia vor continua performanţele şi la categoriile superioare de vârstă. Cu banii am stat destul de bine în acest an, şi asta datorită finanţării de la Primăria şi Consiliul Local Suceava, dar şi de la clubul CSM Suceava. Am mai primit o barcă în acest an şi pot să spun că avem strictul necesar. Din păcate, baza de pregătire de la iaz este într-o stare avansată de degradare, dar sper să se reuşească renovarea ei. Clubul a reuşit în 2016 să facă anumite reparaţii la baza de la BAC, unde ne antrenăm iarna. Ne ajută mult şi Federaţia Română de Canotaj, deoarece avem mai mulţi sportivi la loturile naţionale şi sunt şanse să avem o bază de pregătire a lotului naţional de juniori II la Fălticeni”, a explicat antrenorul Ion Despa.

Secţia de canotaj de la CSM Suceava a avut şi în acest an un număr destul de mare de sportivi în loturile naţionale de juniori ale României, 13 dintre sportivii săi participând şi-n competiţiile internaţionale. Astfel, în lotul de juniori I s-au regăsit canotorii: Cosmin Pascari, Larisa Roşu, Elena Dănuţ, Alexandru Ciobâcă, Marian Toma, Iulian Mihai şi Constantin Ştaut, în timp ce la juniori II au fost sportivii: Flavius Bucătaru, Ciprian Loghin, Silviu Popovici, Cristina Acatrinei, Gabriel Şchiopoaia şi Florin Fântânaru Artemie.

„În anul 2017 îmi doresc ca sportivul Cosmin Pascari să concureze la Campionatul Mondial de Tineret, Larisa Roşu, Elena Dănuţ şi Alexandru Ciobâcă să ajungă la Campionatul Mondial de Juniori, dar îmi doresc şi medalii la campionatele naţionale, cele de ergometru şi cele pe apă. Sper să continuăm performanţele, dar totul va depinde de cât de bine ne vom pregăti, de starea de sănătate şi de forma pe care o vor prinde sportivii la concurs”, a mai adăugat antrenorul Ion Despa.

În acest an, o fostă sportivă descoperită şi formată la CSM Suceava, Geanina Beleagă, a reuşit să se califice pentru prima dată în cariera sa, la 21 de ani, la Jocurile Olimpice de la Rio, în proba de dublu vâsle categorie uşoară. Geanina a fost la un pas să ajungă în finală, terminând semifinala pe locul patru, la mică distanţă de locul III, ultimul ce era calificabil.