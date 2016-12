Poveste de poveste, la Udeşti, cu profesorul Emil Simion

> Scriitorul a prezentat recentul său volum în şcoala pe care a condus-o între anii 1973-1989

La Şcoala Gimnazială „Acad. Haralambie Mihăescu” din comuna Udeşti, marţi, 20 decembrie, a fost programată o întâlnire de suflet între fostul director al şcolii, prof. Emil Simion, elevii şi deopotrivă cadrele didactice (unele dintre ele, azi în apropierea pensionării, prinzându-l ca director în perioada 1973-1989). O întâlnire supermotivată de lansarea recentei sale cărţi „Poveste de poveste… fascinaţia amintirii” (Ed. „George Tofan”, Suceava, 2016).

„Deşi plecat la pensie de ceva vreme, dl prof. Emil Simion are o legătură de suflet cu Udeştiul. Şi a rămas legat de aceste locuri, deşi de loc este din comuna Preuteşti. Raportat la numărul de locuitori, comuna Udeşti a dat de-a lungul timpului cei mai mulţi scriitori din România, galeria udeşteană îi cuprinde pe Gavril Rotică, Eusebiu Camilar, Constantin Ştefuriuc, Mircea Motrici şi pe mulţi alţii. Pe dl Emil Simion l-am cunoscut în 1985 când, împreună cu redactorul de la «Scânteia tineretului», Constantin Stan, am făcut o vizită la şcoala din Udeşti şi am văzut în curtea şcolii o hartă a patriei foarte bine realizată, cum vedem azi fotografiile surprinse din avion. Însă cred că cel mai bine l-am cunoscut pe dl Simion aflând despre el de la tatăl meu, învăţător pe atunci la Securiceni (…). Despre Udeşti, Constantin Stan a spus atunci: «Nopţile cu lună şi dimineţile cu rouă sunt de neegalat la Udeşti»” a făcut cunoscut celor prezenţi poetul Liviu Popescu, moderatorul manifestării. El a trecut în revistă activitatea scriitoricească a profesorului Emil Simion, cu peste 15 cărţi publicate, majoritatea proză, cărţi care privesc viaţa satului, a comunei Udeşti, a dascălilor. „În cartea de faţă veţi găsi creionate personaje care încă mai sunt printre noi” a mai adăugat Liviu Popescu, atrăgând atenţia că „Satul se pierde în memoria timpului. Poţi să fii scriitor dacă ai o doză de talent, de cultură, care se câştigă în timp prin lectură temeinică”.

În afara faptului că este un prozator consacrat, prof. Emil Simion este şi un fin epigramist, cu această ocazie Liviu Popescu dând citire unor epigrame publicate în cotidianul „Crai nou” din 16 iunie a.c., catrene compuse cu ocazia ediţiei din acest an a Festivalului de literatură „Rezonanţe udeştene”. Apoi, înainte de a-i da cuvântul autorului, Liviu Popescu a vorbit despre un premiu special pentru literatură acordat prof. Emil Simion de cotidianul canadian de limbă română „Observator”, care apare la Toronto.

Emil Simion a intrat în dialog cu audienţa cu o frază memorabilă: „Cartea este cel mai bun prieten care nu înşală niciodată”. Din postura de profesor de limba română, Emil Simion i-a îndemnat pe elevi să citească cât mai mult, „deşi miroase deja a vacanţă”. El a spus apoi că în monumentala operă „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” a lui George Călinescu, în anii ’20 ai secolului trecut, aminteşte la loc de cinste de un udeştean, Gavril Rotică…

Păţanii distractive din şcoală şi creionarea unor portrete, precum cel al distinsei educatoare Maria Ciubotaru, au fost prezentate din carte de prof. Emil Simion care a recitat şi din creaţia poetului, udeştean la origine, Constantin Ştefuriuc.

Liviu Popescu a sugerat celor prezenţi că e timpul ca şi Emil Simion să fie trecut în „galeria scriitorilor udeşteni”.

La manifestare au participat şi gazdele instituţiei, dir. coordonator prof. Marius Golea, el însuşi udeştean, dir. adjunct Oana Anda Popescu şi Rozalia Motrici.