Părintele Nicolae Cojocaru, distins cu Premiul „Opera omnia”

Vineri, 16 decembrie 2016, filialele Bucureşti ale Uniunii Scriitorilor din România (USR) au decernat premiile pentru anul 2015, în sala de spectacole a Teatrului Tineretului „Metropolis”. Din pleiada celor 12 scriitori recompensaţi cu distincţii a făcut parte şi pr. Nicolae Cojocaru, cunoscut ca literat, etnolog, teolog şi istoric. Domnia sa a primit premiul „Opera omnia”, la propunerea Filialei de Literatură pentru Copii şi Tineret a USR, pentru întreaga operă literară şi ştiinţifică.

Evenimentul, organizat de USR în colaborare cu Primăria generală a Capitalei, s-a bucurat de prezenţa a numeroase personalităţi marcante ale lumii literare şi artistice. În deschidere, Varujan Vosganian, prim-vicepreşedintele USR, a evidenţiat că scriitorii au o „mare responsabilitate în faţa istoriei”. Mai departe, Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii, a ţinut să afirme că momentul festiv este un mod de cinstire a „oamenilor cei mai generoşi: creatorii de cultură”.

S-au acordat două tipuri de premii la fiecare secţiune: premiul pentru cartea anului 2015 şi premiul „Omnia”. Publicul a răsplătit din plin cu aplauze laureaţii categoriilor: Poezie – Nora Iuga, Linda Maria Baros; Proză – George Bălăiţă, Bogdan Ionescu Lupeanu, Ştefan Mitroi, Mihai Antonescu, Ştefan Dimitriu; Dramaturgie – Ion Bogdan Martin, Olga Delia Mateescu; Critică şi istorie literară – Nicolae Bârna, Mircea Anghelescu, Stan V. Cristea; Traduceri literare – Marian Dobrescu, Alexandru Scudeti, Liliana Iacob, Alexandru Calciu; Literatură pentru copii şi tineret – Ligia Vişoiu, pr. Nicolae Cojocaru.

„Sunt mulţumit !”

O prezenţă distinsă şi distinctă, prin misiunea sacerdotală pe care o împlineşte de câteva decenii bune în nord de ţară, părintele Nicolae Cojocaru este o figură originală în lumea literară care a înţeles să-i răsplătească, în timp, meritele culturale printr-o seamă de premii de palmares. Cel mai recent – meritoriul „Opera omnia” – i-a fost înmânat de domnul Victor Gh. Stan, preşedintele Filialei de Literatură pentru Copii şi Tineret a USR.

„În cei 40 de ani de trudă scriitoricească, am publicat 22 de cărţi cu o tematică variată: etnologie, teologie, literatură, istorie literară, filosofie, basme, poezii pentru copii, documentare. De asemenea, sunt autorul a peste 150 de studii şi articole în volume colective, anuare, în reviste de specialitate şi în presă. Cea mai solicitantă lucrare a fost «Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români, din preistorie până astăzi», în trei volume (2.330 pagini), la care am documentat şi am scris peste trei decenii, ani de muncă epuizantă «fără glorie», cum caracteriza cândva Mircea Eliade o astfel de întreprindere. Cercetările aprofundate m-au ajutat să scot la lumină noutăţi în ştiinţa românească, să fac premieră în istoriografie şi etnologie. După începuturile literare cu puţine satisfacţii, din cauza unora mai puţin încrezători în opera mea, acum mă bucur de o perioadă fastă, căci înalte foruri din ţară apreciază unanim lucrările mele. Sunt mulţumit! Cărţile mele au intrat în circuitul naţional, iar unele au devenit material de studiu în universităţi” a declarat preotul sucevean, recompensat cu Premiul „Opera omnia” pentru întreaga sa operă literară şi ştiinţifică.

Text şi foto: RALUCA BRODNER