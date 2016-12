Municipiul Fălticeni va găzdui, în a treia zi de Crăciun, „Gala comunităţii fălticenene”. Aflat la prima ediţie, evenimentul este o iniţiativă voluntară, care are ca scop promovarea valorilor oraşului Fălticeni şi care îşi propune să ofere bucurie şi celor aflaţi în nevoie, dându-le totodată cetăţenilor şansa de a se implica activ în dezvoltarea comunităţii locale.

„Evenimentul este organizat în mod voluntar, din drag pentru comunitatea fălticeneană, şi are parte de susţinerea Primăriei Municipiului Fălticeni. Structurat pe patru momente principale, evenimentul va avea loc marţi, 27 decembrie, începând cu ora 18, şi va debuta cu o recepţie oferită invitaţilor, după care va continua cu o licitaţie organizată cu scopul de a strânge fonduri pentru un caz social. Pentru a găsi o familie care are nevoie de ajutor financiar, organizatorii au invitat fălticenenii, prin intermediul reţelelor de socializare, să sesizeze cazuri sociale şi să facă împreună mai frumos începutul de an pentru o familie din Fălticeni. Obiectele puse la licitaţie au fost donate de Ninel Ioan, Alexandros Pintilii Karciucas, Şoldănescu Anca, Climent Art, Doru Axinte şi Bogdan Baciu. Printre acestea vor fi picturi, cărţi cu autograf în original, creaţii hand­made şi opere reprezentative ale artiştilor locali menţionaţi” a explicat iniţiatoarea manifestării, Simona Botner. Ea a arătat că, ulterior, organizatorii vor premia persoanele din Fălticeni care anul acesta au făcut mai mult pentru oraşul Fălticeni şi merită recunoştinţa tuturor.

„Astfel, în cadrul Galei va fi lansată prima ediţie a Premiilor «Făuritori de fapte bune» şi, pentru că o comunitate se mişcă prin oameni, fălticenenii au fost invitaţi să nominalizeze persoanele care în 2016 au făcut mai mult pentru oraşul lor. Categoriile pentru nominalizări sunt «Compasiune şi acţiune în facerea de bine», «Motivaţie din inimă», «Inspiraţie şi dăruire», «Mesager al binelui», «Campanii inimoase», «Asociaţia de voluntari cu suflet», «Emoţie şi dedicaţie». Pentru fiecare categorie, va exista un singur câştigător, desemnat după evaluarea propunerilor venite din partea fălticenenilor” a precizat Botner.

Pentru a promova talentele locale, organizatorii au pregătit şi momente menite să promoveze muzica şi arta, susţinute de tineri din Fălticeni: Mateiana Anechiforesei, Navrea Carmen, Paul Tihan şi Silvia Pavăl.

„Ideea «Galei comunităţii fălticenene» a venit din dorinţa de a face cunoscute lucrurile bune care se întâmplă în oraşul meu natal. Îmi doresc să mulţumim oamenilor care fac mai mult zi de zi şi aleg să nu fie indiferenţi la greutăţile celor de lângă ei şi astfel îşi aduc aportul constructiv în situaţii care cer asta. Prin intermediul «Galei comunităţii fălticenene», vreau să apreciem mai mult persoanele care fac cunoscut numele oraşului prin prisma activităţii lor şi îşi doresc o comunitate mai educată, mai bună şi mai frumoasă. Sunt sigură că doar împreună o comunitate poate evolua” a declarat Simona Botner.

Simona Botner este director executiv al Asociaţiei Biciclistelor din România şi, în ultimii 5 ani, a organizat diverse evenimente sociale în Bucureşti şi în ţară. Odată cu lansarea ideii care a stat la baza „Galei comunităţii fălticenene”, s­a alăturat în mod voluntar o echipă de fălticeneni, din care fac parte: prof. Anca Şoldănescu, de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Bogdan Baciu, coordonator comercial Libăriile Humanitas, Andreea Chirilă, blogger la Sayrouge.com şi Şerban Vornicu, specialist de Comunicare. Echipa a fost completată de şase elevi din localităţile care s­au alăturat ca voluntari echipei de organizare.

Intrarea se va face exclusiv pe bază de invitaţie. Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta echipa de organizare în mediul online, pe pagina de Facebook Gala comunităţii fălticenene sau la telefon 0753 472 873.

Pentru ca ideea să poată fi pusă în practică, s­au alăturat evenimentului următorii sponsori: Xeroprint, Climent Art, Auto XOR şi Imperial Grill&Music. Evenimentul va avea fotografi oficiali: Alex Săvescu, Cornel Şoldănescu, Paul Bujor şi Ionuţ Daniel Baldazar.