Despre ciorba de sfeclă

Se făcea că oraşul se umpluse de copii. Nu rămăsese nicio casă goală, veniseră toţi-toţi, din lumea întreagă, nicio mamă nu suspina în vreo cameră tristă, privind fotografii ori cernând amintiri. Vorba vine copii, câţiva aveau agăţaţi de mâini, la rându-le, prunci, chiar mărişori, unii bucăţică ruptă din ei, spre încântarea bunicilor ce-şi regăseau în ei odraslele acum mari. Îi întâlneai peste tot, unde te întorceai dădeai peste o tânără doamnă în care recunoşteai cu uşurinţă copila frumoasă de altădată, ori o încântătoare domnişoară aidoma celei din vremea când liceul îi era principala preocupare. Plin de tineri domni era oraşul. Bine ascunse undeva, sub înfăţişarea bărbătească, erau privirile inocente de băiat timid ori de cuceritor inegalabil de altădată. Doamne, ce copii frumoşi şi buni au însufleţit oraşul!

Şi era oraşul plin, plin de mame fericite. Dădeai peste ele prin toate magazinele, prin toate pieţele, cu ochi luminoşi şi guri surâzătoare, în mână cu interminabile liste, cărând după ele soţi uşor agasaţi de agitaţia la care erau supuşi, resemnaţi, însă, de dragul copiilor ce le-au umplut casa. Fremătau bucătăriile, duduiau cuptoarele, dădeau pe-afară frigiderele, valuri-valuri de mirosuri se năpusteau asupra locuitorilor oraşului fericit. Mirosea înnebunitor a sarmale şi a cozonaci, a cărnuri torturate în cuptoare în fel şi chip şi a prăjituri mângâiate de miros de scorţişoară şi vanilie.

Plin ochi era oraşul de bunici sănătoşi, pregătiţi de stat la sfat cu nepoţii şi de alintat strănepoţi. Noptierele lor nu mai era încărcate de pastile, ci de amintiri, pe care le depănau, una câte una, când aceştia se mai strângeau pe acasă. Poate nu mai bea bunicul acum vin fiert, dar cana de ceai fierbinte cu lămâie e mult mai bună dacă-i băută cu ei alături. Ce vis, ce vis am putut eu visa, doamne!

„Mama, te rog, când vin acasă, să-mi faci o oală mare-mare de borş de sfeclă! Mai vreau cartofi prăjiţi cu caşcaval pane şi cheescake, mama, te rog!”

Am scos oala mea mare de ciorbă, am spălat-o şi-am pus-o la îndemână. O să ies la cumpărături, să iau nişte sfeclă, şi-o s-o rog pe mama să-mi dea nişte borş din ăla umplut de ea. Asta e prima mea grijă. Apoi o să-mi fac lista mea interminabilă şi-o să pornesc să transform visul în realitate.

Ceea ce vă doresc şi domniilor voastre.