Cu Alecsandri, în Mahalaua Aniţei şi a strănepoatei sale, Elena

Sunt drumuri pe care aş dori să le fac şi altele pe care ştiu că am să le şi fac. La Mahala este unul din acestea din urmă şi chiar dacă a durat un sfert de veac să-l parcurg, tot am ajuns în aşezarea căreia zguduitorul destin al Aniţei Nandriş-Cudla, emblematic pentru miile de români deportaţi în Siberia numai pentru vina sângelui şi a limbii lor, i-a dus vestea în lume. Deşi lângă Cernăuţi, adică aproape de Suceava, se vede că încă nu-i venise ceasul. Ceea ce însă nu mi-am imaginat nicio clipă a fost că bătaia sa va răsuna graţie lui Vasile Alecsandri, că „acel rege al poeziei, vecinic tânăr şi ferice” mă va purta în satul tragicei bucovinene. Pentru că răspunzând unei invitaţii, a mea de la dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, iar a sa, împreună cu dr. Alis Niculică, şef de secţie la această instituţie, venind de la dna Natalia Fileak, directoarea Bibliotecii Regionale „M. Ivasiuk” din Cernăuţi, cu adjuncta Maria Dovgan, în cadrul unui parteneriat viu, creativ, exemplar, articulat pe ideea de salon de carte, am avut şansa unei deschideri de neuitat a lui 2016 ca an menit să cinstească cei 195 trecuţi de la naşterea lui Alecsandri. Faptul că o evoc abia acum, spre finalul anului dedicat poetului de la Mirceşti, îşi are explicaţia într-o nevoie a lecturii mai puternică decât scrisul după reîntoarcerea de la şezătoarea literară ţinută la Biblioteca Sătească din Mahala de forţele artistice de toate vârstele ale localităţii. Chiar de toate vârstele, dacă îl luăm în seamă şi pe nepoţelul bibliotecarei-şefe de aici, Mariana Boiciuc, când interpret, când spectator entuziast în braţele bunicii. Însă adolescenţa, elevii au constituit dominanta, şi cu forţa tinereţii le-au valorificat înzestrarea şi Elena Petriuc, directoarea Casei Culturii Mahala, şi acordeonistul Ilie Caulea. În ce mă priveşte, am avut o bucurie în plus în reîntâlnirea cu vechea mea prietenă, ziarista Maria Toacă, redactor-şef adjunct la publicaţia românilor din Ucraina, „Zorile Bucovinei” din Cernăuţi, şi ne-am bucurat să revedem sau să cunoaştem câteva din bibliotecarele de care depinde atât de mult soarta cărţii româneşti în nordul Bucovinei: Elena Mihai, de la Herţa, Ludmila Melniciuk, Adela Hulpe, Aurica Eremia, de la Noua Suliţa (raionul în care se află comuna cu Mahala sat de centru), Olga Lughina, de la Storojineţ, Olga Zaidel, de la Ostriţa.

Când am coborât din maşină, silindu-ne să ne ridicăm privirile, ne-a întâmpinat, aşezată parcă pe punctul cel mai înalt al Mahalalei, o clădire masivă, impunătoare: Casa Culturii, în spaţiul căreia funcţionează şi Biblioteca, adăpostind la rându-i – cu stative, cămăşi naţionale, catrinţe, trăistuţe, încălţăminte de la debutul secolului trecut, unele poate şi mai de mult –, un început de muzeu sătesc. „Temporar, ne spune cu neascunsă satisfacţie iniţiatoarea sa, deoarece îşi va avea localul propriu!” Blondă, energică, frumoasa doamnă este una din cele mai cunoscute românce din această parte a Bucovinei: absolventă a unui liceu de artă, interpretă a Coanei Chiriţa şi autor moral al unei reuşite puneri în scenă a „Pietrei din casă” în perioada directoratului ei la Casa Culturii, menţiune care se cere, dacă tot ne-a adus împreună Vasile Alecsandri, dirijoare a faimosului cor „Dragoş Vodă” al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Regiunea Cernăuţi, Elena Nandriş a fost aleasă şi este din anul 2006 primar al aşezării. Ca de fiecare dată când o văd, mă întreb cum va fi arătat la aceeaşi vârstă Aniţa Nandriş-Cudla, vârsta vieţii sale în Siberia, şi tot ca de fiecare dată îmi răspund şi acum că în afară de sângele comun din venele lor, trebuie să fi avut comună şi robusteţea sufletească pe care o emană primăriţa. Dar şi o rezistenţă fizică, un dat genetic, un noroc, o soartă, dacă a izbutit să supravieţuiască deznădejdii, înfometării, frigului şi bolilor împreună cu cei trei băieţi, în zona Cercului Polar. Apoi, pentru că particip la o manifestare literară, pentru că ia cuvântul şi o poetă populară, Maria Dariciuc, care îşi recită versurile fără timiditate, nu pot să nu mi-o imaginez pe Aniţa Nandriş-Cudla în faţa colii de hârtie, apucându-se de scris întâi cu stângăcie, cu degetele împietrite de trudă şi de chinul de a împărţi o raţie infimă de pâine pentru foamea uriaşă, niciodată astâmpărată a copiilor ei, apoi tot mai hotărât, nu atât căutându-şi cuvintele, cât încercând să ţină pas cu năvala lor, cu şuvoiul ţesăturii lor la războiul inimii. Auzise, oare, de Alecsandri? În cartea de citire pentru clasa a III-a primară a bunicului meu patern, carte tipărită în 1889 şi care probabil era valabilă şi un deceniu-două mai târziu, îl întâlnesc cel mai des: „Dimineaţa”, „Moldova”, „Dragoş”, „Lăcrămioare”, „Dor de călătorie”, „Mănăstirea Argeş”, „Dulce Bucovină” – „Fie traiul tău /După gândul meu! /Că cine te vede, /Chiar în rai se crede; /Cine-i trecător /Te plânge cu dor.” – „Altarul Mănăstirii Putna”, „Ştefan Vodă şi codrul”, „Cuvântarea lui Ştefan cel Mare înainte de începerea luptei din Codrul Cosminului”, „Cântec ostăşesc” – „Căci am inimă vitează /Şi credinţă-n Dumnezeu!” Nu cred că e prea mult să cred că această femeie osândită de boala gravă a mamei la şcoală puţină – dar soră de medici şi profesori, sora celebrului filolog şi diplomat Grigore Nandriş! – a fost încurajată, chiar dacă într-un fel nedesluşit, şi de cartea de citire, şi de poeziile din paginile sale, să-şi aştearnă povestea ca să rămână în singurul chip în care poveştile pot să rămână. Iar stăruinţa cu care i-a cerut nepotului fratelui ei să o ducă în Ţară, pe deplin conştientă de pericolul pe care îl conţinea trecerea manuscrisului peste graniţă, mai spune ceva important despre respectul şi valoarea pe care simplă ca instrucţie, dar complexă ca înţelegere, Aniţa Nandriş-Cudla le acorda scrisului, mărturiei, poveştii scrise spre cunoaştere.

După un răscolitor prin ambivalenţă cântec despre aşezarea natală, „Mahala, tu eşti iubirea noastră! /Mahala, tu eşti durerea noastră!”, adolescenţii vorbesc despre Alecsandri, alternând date biografice cu declamarea unora din cele mai cunoscute poezii şi cu cântece compuse pe versurile sale. Aplauzele sunt sincere, puternice. Iar în momentul în care la rându-ne suntem răsplătiţi cu aplauze pentru darul cărţilor aduse cu noi, între care şi volumul „Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un sfert de veac de la reînfiinţare”, oferit Bibliotecii-gazdă de Maria Toacă, al cărei nume apare în cuprins, îmi spun că stareţa obştii de la vestita ctitorie a lui Ştefan cel Mare, stavrofora Irina Pântescu, este de fapt, la 84 de ani, singura persoană pe care o ştiu în stare să recite din memorie atâtea poezii de Alecsandri, precum elevii din Mahala. Dar şezătoarea trece previzibil de la creaţia bardului la istoria vremii sale şi la apartenenţa lui Alecsandri la această istorie, cu evocarea prezenţei scriitorului, oaspete, prieten al Hurmuzăcheştilor, la Cernăuţi şi la Cernauca. Doi invitaţi sunt specialişti în evenimentele acelor ani. Primul, Gheorghe Bota, primarul de la Cernauca, născut în Boian, dar „măritat” acolo de 33 de ani, la al treilea mandat în fruntea satului, a scris o carte, în ucraineană, ca să ştie toţi localnicii ce oameni mari, ce mari patrioţi au fost Hurmuzăcheştii şi Alecsandri. „Nu ştiu ce a creat poetul în Cernauca în cei doi ani cât a trăit la noi, dar ştiu bazat că a fost oaspetele ei cel mai de seamă şi acum vă aşteptăm şi pe dumneavoastră!” Al doilea, scriitorul Dumitru Covalciuc, al cărui nume se află şi pe un roman despre „Tinereţea lui Doxachi Hurmuzachi”, îi cere primarului îngemănarea acestei mândrii cu fapte, pentru ca „lacul şi parcul din Cernauca să recreeze atmosfera acelei vremi, cu o cameră-muzeu în care să-şi găsească locul şi amintirea lui Vasile Alecsandri, încât Cernauca să fie o Mecă a românilor, a românismului”, el însuşi mărturisind că va contribui la aceasta cu scrierea părţilor a II-a şi a III-a a cărţii menţionate. Şi pomenindu-l pe poet, nu uită să se întoarcă spre directoarele Bibliotecii Regionale, sugerând urcarea în rafturile instituţiei, pentru un răspuns mai larg cererii de carte de autori români, şi a volumelor Alecsandri aflate la subsolul acesteia. După care stârneşte o undă de căldură prin sala încăpătoare (rar biblioteci cu un spaţiu atât de generos, avea să observe suceveanul Gheorghe Gabriel Cărăbuş) cu posibilitatea ca venind dinspre Dorohoi, poetul să fi trecut nu o dată prin Mahala, fiindcă „prin Buda şi Toporăuţi, drumul era mai bun”, şi cu informaţia că cea mai lungă stradă din Cernăuţi, strada Vasile Alecsandri, ajunge la Mahala. Şi susţine această undă de căldură, care e mai mult decât a zilei de iulie, Elena Mihai cu vestea că adorat la Herţa mai ales ca dramaturg, Vasile Alecsandri va fi sărbătorit chiar în ziua naşterii sale cu spectacolul „Iorgu de la Sadagura”, jucat de Teatrul Popular de la Horbova, unicul teatru popular românesc din Ucraina, şi că o săptămână dedicată poetului la biblioteca de aici va prilejui întâlniri cu creaţiile sale, etalate şi de o bogată expoziţie de carte.

„Hora Unirii” nu putea să lipsească, după cuvântul primăriţei Elena Nandriş, cu derularea preocupărilor legate precumpănitor de dezvoltarea grădiniţelor şi a şcolii româneşti în Mahala, deoarece, „omorâţi la Lunca, duşi în Siberia, am rămas români”, cu îndemnul „Să nu ne uităm limba, unde n-am fi noi!” şi cu fierbintea rugă „Într-un ceas bun! Doamne ajută!”

Întârzii câteva clipe în faţa stelajului cu „Surâzătorul Alecsandri /Svitlo poetovoi zirki” – câteva cărţi şi citate. Apoi mă alătur celorlalţi, pentru o fotografie pe treptele casei de cultură, bibliotecă şi muzeu deopotrivă, casă cu adevărat românească în Mahalaua „peste 90 la sută românească”, după care pornim ca într-o procesiune spre platoul cu monumentul Aniţei Nandriş-Cudla.

Acolo, sub privirea sa asprită de viaţă şi timp, am ştiut că nu voi putea să scriu nimic până nu îi voi reciti cartea. Şi până nu-l voi reciti pe Alecsandri. Şi tot până la aşternerea acestor rânduri, nu m-am putut atinge de darul primit de la Elena Nandriş, o sticlă de apă din Mahala, cu o căniţă purtând emblema aşezării şi anul atestării sale documentare: 1472. De pe vremea lui Ştefan cel Mare…

La întoarcere, trecând prin Codrul Cosminului, unde Voievodului nu i s-a putut ridica un monument din exces de corectitudine politică, dar unde o troiţă îi adună pe românii din Bucovina la marile sărbători ale neamului în slujbe creştine, am trăit neaşteptata, tulburătoarea surpriză a unor versuri de Alecsandri păstrate în gând: „Cât va fi în cer o cruce, şi-un Ştefan pe pământ, /Nimeni nu va deschide Moldovei un mormânt!” Şi nu am ştiut atunci, şi nu ştiu nici acum, dacă le-am păstrat din cartea bunicului, răsfoită ca să aflu ce ar fi putut să citească, să înveţe Aniţa Nandriş-Cudla din Alecsandri, de la elevii care ne-au impresionat cu recitările lor la Mahala sau din anii depărtaţi ai adolescenţei mele.