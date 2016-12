De sarbatori, tichetele cadou sunt cele mai apreciate de angajati

Indiferent de varsta, cu totii asteptam venirea sarbatorilor de iarna. Este vremea cadourilor, a zambetelor si a faptelor bune. Daca vrei sa fii cu un pas inaintea celorlalti si iti doresti sa le oferi angajatilor un cadou inedit, alege noua modalitate de a-ti rasplati personalul cu tichetele cadou Cadhoc.

Tichetul cadou asigura garantia oferirii unui cadou potrivit si asteptat, iar efectul de surpriza este obtinut prin posibilitatea inscriptionarii tichetului cu un mesaj de felicitare sau multumire, cu numele angajatului si logo-ul companiei. Tichetele Cadhoc simplifica procesul de achizitionare a cadourilor. Nu mai este nevoie sa alocati timp cautand, cumparand, sortand, impachetand si distribuind cadourile.

Mai mult decat atat, beneficiarii se bucura de o gama variata de produse pe care le pot cumpara de la peste 55.000 de parteneri din intreaga tara. Lista produselor este diversificata, de la articole vestimentare si incaltaminte, la bijuterii, carti, jucarii, obiecte de mobilier, decoratiuni, electronice, electrocasnice sau servicii de turism.

Tichetele cadou Cadhoc sunt oferite de Up Romania si vin la pachet cu multiple beneficii. Pentru angajator, acestea reprezinta o modalitate de a face o investitie eficienta, intrucat sunt deductibile fiscal si sunt scutite de contributiile patronale si salariale, atunci cand valoarea tichetelor este in cuantum de 150 de lei pentru fiecare persoana si sunt acordate cu ocazia Craciunului, Pastelui, zilelor de 8 Martie, 1 Iunie sau sarbatorilor similare altor culte religioase. Mai mult, tichetele cadou pot fi scutite de impozit in limita sumei de 150 lei, atat pentru angajati, cat si pentru copiii minori ai acestora, iar faptul ca sunt socotite drept cheltuieli sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pana la 5% din fondul de salarii brut anual.

Up Romania, noua identitate a Chèque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, un grup international si solid. Prezent in 17 tari, Grupul Up are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra AICI si comanda de Craciun tichete cadou pentru salariatii tai!

Intre 23 noiembrie – 23 decembrie 2016 poti castiga unul dintre cele 10 premii in Tichete Cadou in valoare de 600 de lei fiecare.