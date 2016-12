Foresta Suceava vrea să smulgă „vălul” Bătrânei Doamne din Arad

> În ultima etapă a anului, Foresta Suceava va juca mâine, de la ora 11, pe terenul celor de la UTA Bătrâna Doamnă > Partida va fi televizată pe Digi şi Dolce Sport

În ultima etapă a anului 2016, Foresta Suceava va evolua mâine, de la ora 11, pe terenul grupării UTA Bătrâna Doamnă. Meciul va fi televizat pe Digi şi Dolce Sport.

„Suceava îşi cunoaşte bine potenţialul şi, implicit, obiectivele. Foresta a fost încropită în vară pe ultima sută de metri şi şi-a propus o clasare între primele opt echipe ale campionatului. E adevărat că, la un moment dat, rezultatele bune ne-au dat speranţe tuturor că ne-am putea bate pentru primele trei-patru locuri. Visam frumos şi am revenit cu picioarele pe pământ. Dar nu facem un capăt de ţară din faptul că nu mai suntem sus acum şi, cine ştie, roata se poate întoarce din nou la câte meciuri mai sunt de disputat din acest sezon. Dacă UTA sau alte echipe nu s-au descurajat când aveau 5-6 puncte sub noi, de ce am face-o noi acum. Totul e să scoatem maximum din fiecare meci, iar cel care urmează este cel de la Arad”, a declarat antrenorul Cristi Popovici.

Tehnicianul Forestei consideră că starea gazonului poate influenţa în mare măsura spectacolul şi rezultatul final al partidei de la Arad. „Am jucat deja sâmbăta trecută pe un teren îngheţat, probabil la fel va fi şi la Arad sau poate fi şi mai rău. Am văzut condiţiile de joc de la meciul UTA – Poli, dar sper să se confirme prognozele meteo şi să nu cadă precipitaţii. Ar fi păcat ca un meci între două echipe deschise la un fotbal total, ofensiv, să aibă de suferit din pricina suprafeţei de joc. Iar meciul mai e şi televizat… Dar la această dată a anului riscurile sunt mari, e clar că depindem de vreme”, a mai spus Cristi Popovici.

Delegaţia suceveana pleacă azi spre Arad cu un handicap psihologic. Foresta a pierdut toate cele patru meciuri jucate până acum în Ardeal: 1-2 la Braşov, 0-2 la Oradea, 1-6 la Sfântu Gheorghe şi 0-3 la Satu Mare.

Etapa a XXI-a a Ligii a II-a programează partidele:

CS Afumaţi – Luceafărul Oradea

CS Baloteşti – Chindia Târgovişte

Unirea Tărlungeni – Dacia Brăila

Dunărea Călăraşi – Metalul Reşiţa

Olimpia Satu Mare – CS Mioveni

Juventus Bucureşti – FC Braşov

ASU Poli Timişoara – CSM Râmnicu Vâlcea

UTA Bătrâna Doamnă – Foresta Suceava