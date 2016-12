Cercetătorul Gabriel Dănilă, din cadrul Facultăţii de Silvicultură din Suceava, premiat cu 10.000 lei

Şef de lucrări dr. ing. Gabriel Dănilă, membru al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost premiat pentru un studiu privind rolul râmelor în ecosistemele forestiere.

Potrivit unui comunicat al USV, în volumul 99 al prestigioasei reviste „Soil Biology and Biochemistry”, apărut pe data de 31 august 2016, a fost publicat articolul “Drivers of earthworm incidence and abundance across European forests”, între autorii căruia s­-a numărat şi cercetătorul sucevean Gabriel Dănilă. Recent, lucrarea a fost premiată cu suma de 10.000 lei în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat în Hotărârea Guvernului nr. 583/22.07.2015, prin Programe PNCDI III coordonate de UEFISCDI: Programul 1, Subprogramul 1.1. Resurse umane.

Cercetările necesare acestui articol au fost efectuate în cadrul unui proiect de anvergură, „Functional significance of forest biodiversity in Europe – FunDivEUROPE”, din cadrul contractului de finanţare ANCS 142­2EU, în care România a fost reprezentată de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Obiectivul general al proiectului, la care au participat 24 de instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din 13 ţări europene, a constat în cuantificarea efectelor biodiversităţii forestiere asupra funcţiilor şi serviciilor ecosistemice ale principalelor formaţii forestiere din Europa.

„Râmele au o influenţă semnificativă asupra structurii, componenţei şi funcţionării ecosistemelor forestiere, dar, în ciuda rolului lor în calitate de ingineri de ecosistem, se cunosc puţine lucruri despre factorii care controlează distribuţia acestora în pădurile europene. Studiul s-­a bazat pe date de teren culese la scară continentală pentru a identifica factorii de mediu care explică prezenţa/absenţa râmelor, respectiv densitatea şi biomasa lor în pădurile europene. S­-au parcurs şase peisaje forestiere boreale de-­a lungul unui gradient de latitudine din nordul Europei până la Marea Mediterană la sud, în primăvara şi toamna anului 2012, analizând diferite variabile de mediu. Cercetările au fost rezultatul muncii unei echipe multidisciplinare, iar datele au fost prelucrate statistic pentru fiecare suprafaţă de probă, pentru fiecare platformă cu suprafeţe de probă, pentru fiecare ţară, fiind apoi centralizate la nivelul întregului proiect. În urma procesării datelor colectate, s­-a constatat că prezenţa râmelor depinde de valoarea PH­-ului, de o anumită concentraţie de nutrienţi din sol, biomasa plantelor, structura pe specii a arboretelor etc. Peste aceste valori critice creşte biomasa râmelor care se dezvoltă în condiţii optime şi pun baza lanţului trofic în ecosistemul de pădure” a declarat autorul articolului, Gabriel Dănilă.