Comuna Crucea nu are de trei ani medic de familie

Lipsa unui medic de familie în patru comune sucevene este o problemă care cu greu îşi va găsi rezolvarea în condiţiile în care absolvenţii facultăţilor de medicină preferă să-şi caute un loc de muncă în străinătate sau chiar sunt recrutaţi încă din facultate de clinicile mari de peste hotare pentru a se ocupa de tratarea pacienţilor din ţările respective. În judeţul Suceava situaţia cea mai gravă se înregistrează în comuna Crucea, cu o populaţie de 2.100 de locuitori, din care peste 400 mai lucrează încă în mina de uraniu, cu oameni suferind de boli cronice profesionale dobândite din minerit. Comuna nu are de trei ani medic de familie şi nici nu există şansa de a avea un astfel de cadru medical care să încheie contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava.

Dispensar dotat, locuinţă de serviciu şi plata utilităţilor, oferta Primăriei pentru medic

Deşi primarul Dorin Rusu a făcut numeroase demersuri la nivel judeţean şi naţional pentru ca în comuna pe care o păstoreşte să fie un medic de familie, s-a preocupat împreună cu executivul din Primărie şi Consiliul Local să îi asigure medicului cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii medicale şi de locuit, până acum niciun medic nu s-a arătat interesat să asigure asistenţa medicală în această comună.

“La Crucea există dispensar cu cabinet pentru medicul de familie foarte bine dotat de Primărie, pentru medic locuinţă de serviciu la vilă, asigurăm gratuit lemne pentru încălzire pe timpul iernii, energia electrică consumată atât în locuinţă, cât şi la dispensar, apă potabilă şi canalizare, dar nimeni nu vrea să se stabilească la noi. Sunt multe probleme medicale şi câştigurile nu sunt pe măsură. Anul acesta am fost contactaţi telefonic doar de un singur medic care dorea să vină, dar toate consultaţiile să fie contra cost, să nu încheie contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, iar noi să îi asigurăm dispensarul şi locuinţa de serviciu. Oamenii din Crucea au plătit şi plătesc însă asigurări de sănătate şi trebuie să beneficieze de serviciile medicale decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate”, ne-a precizat primarul Dorin Rusu.

În cei trei ani de când la Crucea nu mai există medic de familie a mai fost un doctor care şi-a exprimat intenţia de a veni în această comună, dar a solicitat ca Primăria să îi ofere garanţia că va avea înscrişi peste 2.200 de pacienţi, un număr mai mare decât populaţia comunei! Acesta a motivat că la un număr mai mic de pacienţi nu îi convine salariul obţinut de la CAS.

400 de persoane nu sunt înscrise la un medic de familie

În comuna Crucea mineritul a fost ocupaţia de bază a locuitorilor, câteva mii de oameni lucrând în minele de uraniu şi cupru până în urmă cu câţiva ani, când mineritul a intrat în declin. Prezenţa unui medic este necesară pentru că este vorba de o zonă montană, cu sate răsfirate, cu o populaţie îmbătrânită, cu numeroase probleme de sănătate. În urmă cu trei ani a venit un medic cu familie, în vârstă de 67 de ani, dar nu a câştigat încrederea populaţiei, având şi alte preocupări, iar din cauza datoriilor pe care le avea la fondul naţional de asigurări sociale nu i s-a mai reînnoit Contractul Cadru din 2013. Din acel an pe uşa dispensarului medical s-a pus lacătul, populaţia comunei fiind nevoită să se înscrie pe listele medicilor de familie din oraşele Vatra Dornei şi Broşteni şi la medicul din comuna Dorna Arini.

Conform datelor deţinute de primărie, în comuna Crucea sunt 400 de persoane care nu sunt înscrise la un medic de familie, majoritatea fiind oameni în vârstă, care nu se pot deplasa pentru a ajunge la medic. Au fost situaţii când persoane neasigurate au avut nevoie de medic şi atunci a intervenit conducerea primăriei la medicii de familie din Dorna pentru a-i ajuta pe aceşti oameni, înscriindu-i la medic. Edilii locali spun că dacă ar dori un medic să vină, timp de 6 luni acesta va fi plătit de Casa de Asigurări de Sănătate pentru a-şi face lista de pacienţi, timp în care oamenii s-ar întoarce la doctorul din comună pentru că, cu banii pe care îi dau la autobuz până în Vatra Dornei pentru a ajunge la medic îşi cumpără medicamentele.

Viceprimarul devine uneori şi asistent medical

Viceprimarul Constantin Prahuza spune că un medic pune pe primul plan câştigul şi de aceea nu vrea să vină. “Nu sunt medici suficienţi în oraşe, în comune mari, cu mii de locuitori, şi atunci o să vină la Crucea, unde un medic are numeroase probleme specifice activităţilor economice care s-au derulat aici?”, se întreabă viceprimarul.

Nefiind medic de familie, la dispensar nu există nici asistent medical, pentru că, în conformitate cu legislaţia, acesta ar trebui plătit de medicul de familie din fondurile primite de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. „În urmă cu 5 ani aveam medic de familie şi asistente, aveam medic stomatolog pentru că avem şi un cabinet stomatologic foarte bine utilat. Erau şi un medic, asistenţi şi o maşină de ambulanţă pregătită să intervină 24 de ore din 24 şi la Compania Naţională a Uraniului şi care, când era nevoie, asigurau serviciile medicale şi pentru populaţia comunei. Acum vine o dată pe an caravana medicală la CNU pentru controlul anual al angajaţilor. Eu am cheile de la dispensar, eu am dat fişe medicale, adeverinţe, mai ştiu câte ceva pentru că în tinereţe am absolvit o şcoală de asistent medical. Cât pot, cât ştiu ajut, mai fac şi tratament injectabil, m-am deplasat şi noaptea pentru a ajuta oamenii bolnavi. Nici la şcoală nu avem asistent sau medic, în caz de nevoie tot pe mine mă sună sau apelează la 112”, a precizat Constantin Prahuza.

34 km, distanţa pentru o adeverinţă medicală

Minele de cupru s-au închis şi singura mină care a mai rămas este cea de uraniu, dar nici aici nu mai există asistenţă medicală. Locuitorii comunei Crucea spun că sunt foarte multe nevoi, sunt multe boli cronice, profesionale, sunt mulţi bătrâni, medicii de familie la care sunt înscrişi sunt şi la 34 de kilometri distanţă, iar drumul până la medicul de familie chiar şi pentru o simplă adeverinţă pentru ca un elev să poată participa la orele de educaţie fizică presupune o zi pierdută, costuri de transport plus taxa pentru adeverinţă. Prezenţa unui medic este justificată pentru consultaţii, prescrierea de reţete, tratamente, acordarea primului ajutor în caz de nevoie, triajul epidemiologic în şcoală şi grădiniţă.

„Când ai o problemă medicală trebuie să suni la 112 să vină ambulanţa de la Vatra Dornei, 70 km dus-întors, pe un drum nu foarte bun, cu serpentine, care iarna, când este viscol, este înzăpezit”, ne-a spus o localnică. Oamenii spun că din Vatra Dornei până în satele cele mai îndepărtate ambulanţa face şi o oră, timp destul de mare de răspuns pentru o consultaţie la un copil care face febră.

“Cazurile mai grave sunt tratate de medicii specialişti din Vatra Dornei prin apel la 112, dar pentru cele mai uşoare, apelăm la medicul de familie din Dorna Arini sau Broşteni, care cu greu fac faţă situaţiei în perioada virozelor, a bolilor sezoniere sau în timpul campaniilor de vaccinare. Copiii răcesc până la Vatra Dornei, e drumul mai lung, trebuie bani la ocazii pentru că nu ştii dacă prinzi sau nu autobuzul, e destul de greu. Şi medicii din localităţile învecinate au şi ei numeroşi pacienţi pe listă şi mi se pare normal ca prioritate la consultaţie să aibă pacienţii lor”, ne-a spus o altă localnică care îşi aştepta copiii în faţa Şcolii din Crucea.

Deşi în ultimul timp autorităţile publice locale şi Direcţia de Sănătate Publică s-au implicat în publicarea anunţurilor de ocupare a posturilor vacante de medic de familie, nu au fost medici interesaţi să se ocupe de sănătatea locuitorilor comunelor din zona Vatra Dornei. Sunt localităţi cu puţini asiguraţi, comune miniere, îndepărtate de zonele urbane, cu persoane majoritar vârstnice şi cu boli profesionale, un cumul de situaţii care nu sunt atractive pentru medici.