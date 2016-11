Consiliul Judeţean Suceava stabileşte preţuri în paguba fermierilor

> „De o bună bucată de vreme, ni se pune sub nas şi suntem obligaţi să votăm o asemenea hotărâre”, a reclamat Mihai Grozavu, ales social-democrat, cerând scoaterea din Codul fiscal a acestei reglementări > În acest an grâul s-a vândut cu 0,45 de lei/kg, în timp ce deliberativul judeţean a aprobat 0,56 de lei/kg, ceea înseamnă că ANAF va impozita venitul obţinut cu acest din urmă preţ, evident în defavoarea agricultorilor > „Sigur, eu nu am fost de acord cu introducerea acestui impozit, stabilit ca impozit suplimentar”, a evidenţiat Gheorghe Flutur, şeful executivului judeţean.

Nelămuriri au apărut în şedinţa Consiliului Judeţean Suceava la momentul în care, pe ordinea de zi, a fost aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole, niveluri necesare evaluării în lei a arenzii exprimate în natură.

Alesul social-democrat Mihai Grozavu s-a declarat intrigat de faptul că, de mai mulţi ani, în condiţiile în care nu are atribuţii concrete în domeniu, deliberativul judeţean este obligat să dea hotărâri prin care să statueze preţuri din agricultură. „Eu nu văd de ce, de mulţi ani, Consiliul Judeţean trebuie să aprobe preţul mediu la produsele agricole. Orice unitate trebuie să aibă un rol în preţul pe care îl stabileşte, or, de o bună bucată de vreme, ni se pune sub nas şi suntem obligaţi să votăm o asemenea hotărâre. O poate face Ministerul Agriculturii sau ANAF, dar dacă ni se impune să aprobăm noi aceste preţuri, să ni se dea şi atribuţii ca să putem investi în domeniu”, a spus Mihai Grozavu, menţionând că parlamentarii suceveni sau Prefectura pot face o propunere legislativă de modificare, la acest capitol, a Codului fiscal.

Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean, a iterat că, într-adevăr, această reglementare ar trebui modificată, chiar dacă este vorba despre „un preţ de referinţă, de un etalon la care se face referire”. „Va trebui să prevedem acest lucru în lege. Când s-a introdus impozitul pe veniturile din agricultură, începând de atunci s-au folosit preţurile de referinţă. Sigur, eu nu am fost de acord cu introducerea acestui impozit, stabilit ca impozit suplimentar”, a evidenţiat Gheorghe Flutur.

În timpul intervenţiilor, consilierii au dat ca exemplu grâul, care, în acest an a fost cumpărat de la agricultori cu 0,45 de lei/kg, în timp ce Consiliul Judeţean a aprobat un nivel de referinţă de 0,56 de lei/kg. În consecinţă, ANAF va impozita cu 16% venitul obţinut cu acest din urmă preţ de referinţă. Preţurile medii ale produselor agricole, aprobate de Consiliul Judeţean Suceava, sunt folosite de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, precum şi de unităţile din subordine, pentru evaluarea în lei a arenzii exprimată în natură.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, consiliile judeţene aprobă, anual, la propunerea direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri privind preţurile medii ale produselor agricole, pe baza cărora, în anul fiscal următor, se evaluează în lei arenda exprimată în natură. Propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2014, analizate şi aprobate de Consiliul Judeţean au fost transmise de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava.