Anul viitor ar trebui luată o decizie în privinţa creditului pentru proiectul „Utilităţi şi mediu”

Ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a declarat, ieri, că este posibil ca o parte din creditul angajat de judeţul Suceava pentru proiectul „Utilităţi şi mediu la standarde europene” să fie preluat de Guvern potrivit memoriului înaintat de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

Dragu a spus într-o conferinţă de presă că a discutat subiectul cu preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, şi crede că anul viitor ar trebui luată o decizie.

„Este o poveste veche. Am discutat cu domnul preşedinte Flutur acest subiect. Am acordat şi anul acesta sumele de la buget, 4 milioane de euro pentru a ajuta administraţia locală, dar poate ar trebui, într-adevăr, la anul luată o măsură, o decizie de finalizare a acestui subiect care trenează de 14 ani. Anul acesta am venit în sprijinul autorităţilor locale pentru a acoperi sumele ce trebuie plătite”, a spus Anca Dragu.

Preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut ministrului finanţelor, printr-un memoriu, că în ceea ce priveşte creditul pentru partea de reţele de gaze naturale prevăzute în proiectul „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene” pentru care CJ Suceava a luat un credit de 86,3 milioane de euro, să fie preluat de Guvern.

El a explicat că reţelele de gaze naturale construite prin proiect au fost transferate gratuit către Transgaz care s-a obligat totodată să continue investiţiile din proiect.

Mai multe localităţi care nu au beneficiat de nicio investiţie până acum prin acest proiect, dar care sunt asociate în vederea realizării obiectivelor propuse, sunt obligate să achite rate şi dobânzi la credit, iar în fiecare an Guvernul alocă sumele de bani necesare pentru plata acestora.