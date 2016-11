Miracolul fălticenean continuă

Drag cititor, ştii bine ce se spune, că orice miracol n-ar ţine decât trei zile. Că nu e aşa, o confirmă viaţa spirituală a Fălticenilor, care naşte mereu oameni de talent, îmbogăţindu-i patrimoniul cu nume şi opere şi sporindu-i strălucirea pe harta ţării. Astăzi va fi vorbire despre cântăreaţa şi scriitoarea Lenuţa Rusu, ce se prezintă anul acesta cu două titluri şi anume La străbunii mei acasă şi Copacul nedumeririlor, ambele apărute la Editura StudIS din Iaşi.

Îmi scrie dumneaei vă urez ca nedumeririle să vi se transforme în fluturi! Dacă tot a venit toamna (preocuparea mea e să-mi acopăr „inima cu ceva”), mă tem că „nedumeririle” de care vorbeşte autoarea or rămâne în stadiul de crisalidă, un motiv în plus, dintre cele mai serioase, să aştept revenirea ciocârliei şi a cucului, cu speranţa că nimfele or să stea cumincioare şi n-or să dea „naştere”, la vremea potrivită, unor… gărgăuni. Oricum, mulţam pentru urare şi să trecem la cercetarea cărţii. Îi înţeleg suferinţa şi nu este singura în această situaţie, având în vedere că se citeşte puţin. Şi nu sunt vinovate doar ecranele de tot felul, în frunte cu… tembelizorul. Stau şi mă întreb câţi profesori mai cer elevilor, semestrial, să parcurgă un anumit număr de volume ca lectură suplimentară? Poate că în felul acesta doi-trei şcolari dintr-o clasă ar prinde gustul lecturii şi tot ar fi o realizare. Apoi, cândva, demult, a funcţionat, mai ales în cadrul învăţământului liceal, un concurs „Prietenii cărţii”, care se încheia cu o verificare de către un juriu în ce măsură s-a parcurs şi s-a aprofundat lista de cărţi recomandată, acordându-se celor harnici insigna cu inscripţia deja pomenită. Şi nu poate fi catalogată ca acţiune „de tristă amintire”, cum ne-am obişnuit să calificăm cele de dinainte de 1989. Se fac lansări de carte şi nu e nimic rău în asta, ba, dimpotrivă, dar şi aici e cazul ca unul din cadrele didactice specializate să treacă prin opul cu pricina şi să aprobe sau nu activitatea, ţinând cont de nivelul artistic al operei şi de puterea de înţelegere a elevilor. Altfel, aceştia vor renunţa la lectură şi vor ajunge tot la jocul de pe tabletă.

Îmi închipui că o să sune în van îndemnul Lenuţei Rusu, ca educator, Părinţi: Lăsaţi-vă copiii să-şi trăiască copilăria! Ştie dumneaei ce spune şi de ce o zice. Experienţa proprie îmi dă de ştire că prea puţini părinţi se mai gândesc la copilăria celor mici. Grosul „armatei” ori e dincolo de graniţă, iar câştigul se transformă adeseori în pagubă greu de cuantificat, ori devine mândru nevoie-mare văzându-şi domnişoara de câţiva ani deja rujată şi rimelată, bătând discotecile şi nu numai, aşa-zisele distracţii unde creierul e bumbăcit de o muzică infernală, la care se adaugă un iluminat intermitent şi încă alte „avantaje întreţinătoare” ale inocenţei copilăriei! Scrie L. Rusu, exprimându-şi undeva optimismul: Şi mai sper că, oricâte vânturi îl va bate, respectul pentru cadrele didactice şi pentru şcoală nu va muri. Să dea Dumnezeu să fie aşa! Dar, după umila-mi părere, respectul de care veni vorba e în moarte clinică şi are grabnică nevoie de resuscitare. N-am fost de acord nici cu „pedagogia” lui Makarenko, însă nu o pot accepta nici pe cea venită pe o altă filieră, conform căreia educatorul se roagă de măria sa elevul să-l lase să-şi facă lecţia. S-a ajuns ca profesorul să fie la cheremul lui Goe care îşi permite să se ilustreze în clasă cu toate şotiile posibile, ştiind că nimeni n-are ce-i face. Şi s-au înmulţit ăştia precum… ciupercile otrăvitoare. Calitatea învăţământului? Se vede, domnilor, la final de ciclu. Pe când nişte măsuri adecvate?… A, şi încă una, derivată din prima: de ce se intră la liceu cu o medie caraghioasă şi apoi i se cere absolventului să ia bacalaureatul cu şase? N-ar fi mai comod să iasă cu aceeaşi notă, ba chiar şi cu mai puţin, ca premisă a unui viitor… doctorat?…

Ne întoarcem. Cartea Lenuţei Rusu se vrea una a înţelepciunii şi e de evidenţiat faptul că autoarea e o persoană care gândeşte, are o logică în tot ce scrie şi se află pe drumul cel bun al autoformării. S-ar putea ca cineva să se scandalizeze de precedenta afirmaţie: „cum, dom’le, nu toată lumea gândeşte?”. Din păcate, nu, lumea, în general, e gândită, subtilizându-i-se rolul de subiect şi adusă la cel de obiect, fiind bombardată zilnic de o cohortă informativă parazită, cu intenţia de a o transforma într-o masă incapabilă de reacţie. Aşadar, autoarea abordează teme privitoare la muncă (ucide plictiseala, viciul, te face responsabil), linguşire (ce este mai dureros este faptul că unora le place să fie linguşiţi), ură (omul care urăşte se dezumanizează), gelozie (soţii geloşi sunt o pacoste la casa omului), luptă) (Acum ia-ţi flinta înţelepciunii din cui şi luptă cu ignoranţa care s-a instalat cu neruşinare pe tronul gol). Şi n-am epuizat aspectele tratate în volum cu dezinvoltură şi deplină responsabilitate.

O chestiune interesantă şi care ar trebui (totuşi!) să dea de gândit părinţilor e aceea a numelor date copiilor la botez. Nu ne mai plac cele tradiţionale şi ne-am aruncat la sonoritatea „glorioasă” a celor de import, în majoritate acestea potrivindu-se tradiţiei creştine româneşti ca nuca în perete. Apar în carte câteva exemple precum Dulgheru Jacqueline, Căluşeru Edilbert, Croitoru Darius, Zeamă Leonard şi deja m-a luat cu frig, aducându-mi aminte de multitudinea „Las Vegas”-urilor de pe-ntinsul ţării, ori tot de un nume, jumătate românesc, jumătate second hand: Furnică Gertrude.

Unul din texte abordează un aspect din cele mai importante: e vorba de starea de religiozitate a societăţii, L. Rusu întrebându-se: Oare de ce unii cred în Dumnezeu, iar alţii spun că nici nu există? Şi continuă, încercând un răspuns: … dacă cei care L-au văzut pe Mântuitor în carne şi oase n-au crezut, cum vom crede noi, care nu L-am văzut. Tocmai în asta stă miracolul. Să ne aducem aminte că Apostolii şi nu numai au crezut şi au mărturisit şi că „miracolul” sălăşluişte de două mii de ani în Tetraevangheliar. Şi ajungem din nou la… Carte. O mai citim?: … „fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11, 28), iar în altă parte: „Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.” (Luca 16, 31) Într-un alt text, L. Rusu abordează tema fericirii, una din condiţii, aminteşte autoarea, este să simţi că viaţa are un sens. Adaug doar că e vorba de sens unic, nimic altceva decât „urmarea lui Hristos”, ca să folosesc un alt titlu de carte, cel al lui Toma de Kempis. A se citi numaidecât. Restul e iluzia clipei ameţite şi hedonist-ameţitoare care nu se opreşte, trăgându-te, drag cititorule, într-o plasă, de unde cu greu se poate ieşi, fără să fie şi imposibil.

Volumul de care m-am ocupat, fără să fi trecut printr-o riguroasă corectură, e plin de învăţăminte, având pe ultimele câteva pagini „o samă de cuvinte” ce evidenţiază încă o dată că L. Rusu e o…„trestie gânditoare”. Un singur exemplu, pentru a trezi interesul cititorului: Scoate-mă din şanţ, ca eu să te arunc în prăpastie. Au fost darnice Ursitoarele cu autoarea, iar dumneaei încearcă să-şi înmulţească, pe cât posibil, talanţii.