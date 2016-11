Participare record la turneul final „Fotbal şi Feminitate” de la Suceava

La finele săptămâni trecute, municipiul Suceava a fost pentru a doua oară gazda turneului final al turneului „Fotbal şi Feminitate”, ce reprezintă un proiect de dezvoltare a fotbalului feminin iniţiat de UEFA şi promovat de Federaţia Română de Fotbal cu ajutorul asociaţiilor judeţene, începând din anul 2015. La început au fost 21 de selecţionate, pentru ca la faza finală să se califice doar 11. Echipele care au ajuns în ultimul act au fost cele din Argeş, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Alba, Caraş-Severin, Teleorman, Suceava şi municipiul Bucureşti, care s-au întrecut la două categorii de vârstă: Under 12 şi Under 14 ani. La această ediţie, alături de tinerele fotbaliste a fost şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, cel ce le-a oferit medaliile şi trofeele.

„Pentru FRF, dezvoltarea fotbalului feminin reprezintă una dintre priorităţi, un obiectiv strategic pe care ni l-am asumat. Acest proiect în fazele finale organizate la Suceava este unul premiat chiar de UEFA, fiind unul ce a avut cea mai mare dezvoltare şi participare din Europa. Dacă acum doi ani de zile aveam 300-400 de jucătoare, în mai puţin de doi ani am ajuns la peste 10.000. Viziunea noastră este că atât băieţii, cât şi fetele trebuie să aibă şanse egale de a juca fotbal, iar noi, ca federaţie, alături de AJF-uri să putem crea aceste competiţii. M-am bucurat că şi fetele pot juca fotbal în România şi pot s-o facă foarte bine, după cum am văzut”, a explicat Răzvan Burleanu la finalul competiţiei.

Turneul final din acest an a stabilit şi un nou record de participare ca număr de echipe. Dacă anul trecut veneau doar câte patru echipe la fiecare categorie de vârstă, în acest an numărul s-a dublat, la Suceava evoluând 16 echipe. Ca şi în 2015, categoria sub 14 ani a fost câştigată de fetele din selecţionata AJF Suceava, care în finală s-au impus cu 2–0 în faţa AJF Bucureşti, după un meci spectaculos, în care sucevencele au arătat că posedă o tehnică foarte bună, dar şi o viziune foarte bună în teren, unele dintre ele participând cu selecţionata României la turneul european al acestui proiect. La under 14, medalia de bronz a fost câştigată de AJF Teleorman, iar la under 12, Bistriţa a câştigat trofeul, urmată pe podium de Maramureş şi Iaşi, în timp ce AJF Suceava a terminat pe locul al IV-lea, după o finală mică pierdută la loviturile de departajare.

„Ne bucură faptul că Suceava este din nou pe harta fotbalului feminin din România. Reuşim pentru a doua oară să organizăm acest turneu la Suceava şi-n acelaşi timp selecţionata sub 14 ani a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava să câştige trofeul pus în joc. Felicit fetele şi antrenorii ce au coordonat această selecţie. Cred că prima ediţie a fost un început şi cred că ne-am ridicat la nivelul care s-a cerut şi de aceea am reuşit să organizăm şi ediţia a doua, iar în continuare ne dorim să fim din nou gazda acestui turneu. Am avut peste 190 de fete care au jucat fotbal şi cred că-n România este o emulaţie foarte mare în acest moment pentru fotbalul feminin”, a declarat preşedintele AJF Suceava, Ciprian Anton.

De selecţia şi coordonarea cele două selecţionate ale AJF Suceava s-au ocupat trei antrenori din judeţ specializaţi pe fotbal feminin, Marcel Irimie, de la Fălticeni, Mihai Nicolai Pătrăucean, de la Straja, şi Ciprian Botcovschi, de la Băişeşti.