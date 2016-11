Ziua comemorării victimelor accidentelor de circulaţie

> ONU a stabilit ca cea de-a treia duminică a lunii noiembrie să fie desemnată în acest scop „pentru a semnala faptul că acest fenomen a devenit îngrijorător”

Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie se marchează în cea de-a treia duminică a lunii noiembrie, iar ea nu a fost uitată nici la Suceava. Tema propusă pentru 2016, la 11 ani de la adoptarea rezoluţiei prin care a fost instituită această zi, a fost „E timpul să ne amintim – Spune NU crimelor de pe şosele! (It’s time to Remember – Say NO to Road Crime!)”. Totul a pornit de la iniţiativa RoadPeace (organizaţie caritabilă din Marea Britanie, ce acordă asistenţă victimelor accidentelor rutiere), care a generat Rezoluţia privind ameliorarea siguranţei rutiere, adoptată la 26 octombrie 2005. Prin instituirea acestei zile se urmăreşte atragerea atenţiei asupra faptului că imprudenţa în trafic poate pune în pericol viaţa, sănătatea şi banii. Astfel, ieri, „guvernele, ONG-urile şi alte instituţii ale statului din ţările lumii au fost chemate să promoveze atenţia în trafic prin activităţi care au drept scop sensibilizarea tuturor participanţilor la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere în circulaţia pe drumurile publice, conştientizarea impactului social şi al costurilor pe care le presupun accidentele rutiere, a riscurilor la care sunt expuşi conducătorii tineri şi promovarea acţiunilor legate de factori cheie, inclusiv conducerea sub influenţa alcoolului, depăşirea vitezei legale impuse pe un anumit sector de drum public, depăşirea neregulamentară sau neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor care au acest drept, nerespectarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă şi căştile de protecţie, precum şi chestiuni legate de infrastructura rutieră” potrivit unui comunicat remis de organizatori, Alecs Group, IPJ Suceava, ISU „Bucovina” şi Asociaţia Euroactiv.

Conform preşedintelui Alecs Group, Constantin Alecsa, statisticile arată că 3.400 de oameni mor în fiecare zi pe drumurile din întreaga lume şi zeci de mii de persoane sunt afectate pentru tot restul vieţii. La nivel mondial, în fiecare an, 1,2 milioane de persoane îşi pierd viaţa în trafic, lăsând în urmă familii şi comunităţi distruse, majoritatea fiind tineri. Impactul unor astfel de evenimente este devastator, iar responsabilitatea de a salva vieţi pe şosea priveşte atât individul, cât şi colectivitatea. Din păcate, judeţul Suceava este fruntaş pe lista neagră a incidentelor rutiere petrecute în ţara noastră. Doar pe parcursul acestui an, 91 de persoane s-au stins din viaţă în urma unor accidente rutiere.

La Suceava, slujbă de pomenire şi o cifră de lumină

Pentru comemorarea victimelor accidentelor rutiere înregistrate la nivelul judeţului Suceava, la Catedrala Ortodoxă Suceava a fost organizată ieri o slujbă de pomenire la care au participat peste 250 de persoane. În curtea locaşului de cult a fost stilizat din candele numărul persoanelor decedate în accidente rutiere, copiii, dar şi adulţii aprinzând lumânările în amintirea celor care nu mai sunt printre noi, victime ale accidentelor rutiere. Preoţii, poliţiştii, dar şi reprezentantul Alecs Group au vorbit celor participanţi la slujba de pomenire despre responsabilitatea tuturor în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor rutiere şi a tragediilor de pe şosele, iar cu sprijinul Alecs Group au fost oferite participanţilor colaci şi lumânări, pentru pomenirea şi comemorarea celor care şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.

„Acţiunea a avut un impact deosebit, mesajul comemorativ arătând încă o dată că siguranţa rutieră este o problemă de interes comunitar general şi toţi – instituţii, asociaţii, cetăţeni – trebuie să acţionăm împreună pentru limitarea tragediilor generate de accidentele rutiere” ne-au declarat organizatorii.