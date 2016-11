Un finanţist şi un medic au deschis primul bistro vegan din Suceava

A devenit o modă, o disperare mondială, o obsesie mâncatul sănătos. Se manifestă şi la noi ca o mişcare de rezistenţă în faţa produselor dătătoare de mâncărimi, râgâieli şi „fâsâieli” interminabile pe care ni le oferă, cotropitor, fast foodurile şi supermarketurile secolului 21.

Ce variante de mâncare curată am avea însă după ce bunicii au vândut casa de la ţară cu grădina din care rupeai cu dinţii, şterse de turul pantalonilor, o roşie zemoasă sau un ardei parfumat hrănit doar cu apă, soare şi gunoi de grajd? Cum să rezistăm în faţa poftelor din ochii copilului nostru de 10 ani care arată de 15, mare, puhav şi încercănat, niciodată sătul de şaorma, burgeri şi pizza?

Resemnaţi în normalitate, doar umplem frigiderul cu ce găsim în piaţă şi în magazine, ne facem fericit copilul cu încă o porţie de glutamat la fast food şi trăim ca toţi oamenii, azi mai balonaţi, mâine mai veseli, aşteptând Paştele, Crăciunul sau concediul în Bulgaria.

O mulţime de oameni în lume, o mulţime de români şi câţiva suceveni fac acelaşi lucru, dar păsându-le ceva mai mult de ceea ce mănâncă, de felul cum trăiesc prin ceea ce mănâncă. Unii muncesc să dea şi altora o cale spre a fi puţin mai sănătoşi, mai frumoşi, mai plini viaţă.

Aromă de cafea, culoare, Kama Sutra şi Pete Sampras

Oana Andreea Chirilă şi Alin Opincaru, un finanţist şi un medic, doi suceveni care iubesc animalele şi traiul echilibrat şi care ştiu deja ce vor de la viaţă, au deschis, de aproape două săptămâni, primul bistro vegan din Suceava.

Ce sunt veganii din punct de vedere dietetic? Nişte vegetarieni ceva mai drastici, care nu mănâncă deloc produse de origine animală şi nu folosesc mai mult de 42 de grade la gătirea lor. Implicit, asta înseamnă că mănâncă sănătos. Sensul apartenenţei la un stil de viaţă vegan adoptat de multe figuri publice din lume include însă aspecte mai complexe, despre care se poate citi pe îndelete pe internet.

„Lovegan” Bistro din Suceava, amplasat la parterul blocului 10, pe strada Meseriaşilor, nr. 2, este o insuliţă intimă şi tihnită, plină de verde, în care sucevenii pot mânca şi bea preparate şi băuturi din ingrediente vegetale, cât mai curate. Dar, cu siguranţă, nu numai asta.

O inimă făcută din mere îţi apare brusc în faţa ochilor când deschizi uşa bistroului, imediat ce urci treptele din gang. Intrat acolo te rupi parcă de lume, dar în cel mai reconfortant sens al cuvântului. Primele vin spre tine nişte acorduri în surdină şi aroma de cafea, una pretenţioasă şi prietenoasă în acelaşi timp. Culorile, în petişoarele vii şi vesele ale ardeilor iuţi plantaţi în vase mici, sunt cele care îţi atrag apoi privirea. Roşu, portocaliu, galben şi verde, mult vedre.

Trei clienţi la una dintre cele trei mese din lemn par să fie acolo de când lumea, discutând şi râzând, pe fundalul unui raft tot din lemn, pe care sunt cărţi de toate felurile. De la filosofia vieţii redată de indieni în „Kama Sutra”, la biografia lui Pete Sampras, extraordinarul tenismen american, cel mai tânăr câştigător, la doar 19 ani, al US Open.

Barul seamănă cu unul din livingul unei locuinţe primitoare de musafiri, cu toate sticlele, sticlişoarele, recipientele din el, electrocasnicele de bucătărie şi prosopul lăsat, casnic, pe unul dintre blaturi. Un strat de muşchi (pe bune, muşchi adevărat de pădure) se află pe peretele din faţa acestuia. Nicio plantă uscată nu-şi are locul în zonă, ci numai dintre cele vii, de la grâu încolţit la agăţătoare „telefon”, cum se numesc neştiinţific.

Pe pereţi, câteva picturi decorative şi sfaturi, unele ce ţin de bunul-simţ al fiecăruia, altele despre cum să deschizi ochii pentru bucuria simplă din jurul tău.

Bostănei, tărtăcuţe, bonsai, funii de cânepă umplu spaţiile acolo unde trebuie şi cât trebuie şi dau locului căldură şi intimitate. Te simţi ca acasă, liniştit, confortabil, cu toate facturile achitate, într-o sâmbătă după-amiază, aşteptând să se întâmple încă ceva bun.

„Bucătăria vegană este un hobby pentru mine”

„Am stat în Cluj mulţi ani. Sunt acolo, ca şi în alte oraşe din ţară, multe localuri vegane. Am mâncat în unele dintre ele şi am simţit că nu mă ridic de la masă cu senzaţia de greu, de umflat, că trece ziua şi nu-mi este foame multă vreme. Am mai mâncat o dată şi încă o dată şi, încet-încet, am căpătat obiceiul de a mânca şi mâncare vegană. Când am venit acasă, în Suceava, am văzut că s-au deschis multe locuri noi, dar în niciunul nu am găsit o variantă de a mânca sănătos, pe gustul meu. Atunci m-am gândit «De ce nu şi în Suceava?», un oraş frumos, care se dezvoltă, plin de tineri care au ieşit din ţară, au văzut ce este nou şi bun în alte ţări” a explicat Oana Chiriac de unde i-a venit curajul de a investi într-un bistro vegan în Suceava, un oraş bucovinean în care, prin tradiţie strămoşească, cele mai bune legume au rămas carnea, toba şi cârnaţii afumaţi.

În bucătăria de la „Lovegan” stă însă medicul Alin Opincaru.

El este şi nutriţionist, iubitor şi practicant de tenis de câmp, cunoscut în târg ca un om cu obiceiuri sănătoase.

A tras cândva cu ochiul într-o bucătărie vegană, a învăţat să gătească în ateliere de gătit vegane, dar şi ca autodidact, după reţete de pe net.

„Bucătăria vegană este un hobby pentru mine. Să fie clar, mă descurcam bine să fac două ochiuri, dar să stau în bucătărie, nici vorbă. Sunt de fapt medic şi lucrez la spital cu persoane cu handicap. Sunt şi nutriţionist şi probabil, curând, voi avea şi un cabinet de nutriţie. Am mâncat într-o zi din bucătăria vegană, mi-a plăcut, am simţit că e bine şi am vrut să ştiu mai mult, să fac mai mult” a mărturisit Alin despre cum a ajuns şi în postura de „chef” la „Lovegan”.

Alin are un ajutor la bucătărie, dar el este de fapt „tăticul” mai tuturor preparatele din meniul vegan al bistroului, unul care se completează de la o zi la alta.

„Nu suntem nişte habotnici”

În cele aproape două săptămâni de când au deschis „Lovegan”, Oana şi Alin au deja clienţi care le deschid uşa zilnic. În special tineri. S-au anunţat din gură în gură, au aflat de pe Facebook că acolo, în gang, cafeaua are un anume gust, se mănâncă altfel, miroase altfel, este o atmosferă altfel.

Au gustat din ce le-a trezit curiozitatea şi au revenit, pentru un ceai, o felie de tort, un prânz vegan, un sfat legat de nutriţie, dar şi pentru a-şi lua acasă sticlele de suc de fructe, stors la rece, pentru dieta de trei zile pentru detoxifiere.

„Există înlocuitori pentru carne, pentru lapte, pentru ouă, dar noi nu suntem habotnici şi nu recomandăm trecerea exclusivă la alimentaţia vegană. Noi încercăm să arătăm doar beneficiile ei. Cred că trebuie să existe un echilibru în ceea ce mâncăm. Dacă o persoană care mănâncă multă carne reuşeşte să reducă consumul acestui aliment este un câştig pentru sănătatea sa. Starea de bine este cel mai bun educator pentru fiecare” a este părerea Oanei Chiriac.

În ideea că voi scrie doar în cunoştinţă de cauză despre „Lovegan” şi oamenii curajoşi care l-au deschis, m-am răsfăţat cu câteva din mâncărurile lor: salata boef, brânză de caju, humus, pifteluţe de legume în sos de roşii, pâine cu maia, biscuiţi cu banane. Am băut şi un suc dintr-un amestec demenţial de bun, de fructe. Pot să spun că a fost o zi bună, bună de tot.

„Ne-am apucat de treaba asta cu relaxare şi sunt semnale bune în cele câteva zile de când funcţionăm. Avem clienţi, unii veniţi din curiozitate, alţii perfect conştienţi că ceea ce le oferim, îi ajută. Mi-aş dori poate ca produsele şi ingredientele de pe piaţă să fie mai de încredere, pentru că nu toate le găsim bio, dar lucrăm la asta, căutăm furnizori. Repet, însă, nu suntem nişte extremişti care vor numaidecât să impună clienţilor dieta vegană.

Am creat doar un loc în care oamenii să se simtă bine împreună şi să încerce şi experienţa unor obiceiuri sănătoase” a fost concluzia lui Alin Opincaru.