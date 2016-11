CSM Suceava s-a impus clar pe terenul grupării CSUAV Arad

> Într-un meci restanţă din etapa a IV-a, CSUAV Arad – CSM Suceava 15-50 (10-24)

În ultimul meci oficial al anului 2016, meci restanţă din etapa a IV-a a Diviziei Naţionale de rugbi, CSM Suceava a evoluat în deplasare pe terenul grupării CSUAV Arad. La capătul unui joc dominat cu autoritate, sucevenii s-au impus cu 50-15.

Pentru echipa pregătită de antrenorul Constantin Vlad au marcat: Custrin şi Preutescu, câte două eseuri, Andrei Manole, Strugariu şi Ştefăroi, câte unul, Octavian Scolobiuc reuşind şase transformări şi o lovitură de pedeapsă.

„Mă bucur că am încheiat acest an cu o victorie. Felicit jucătorii pentru efortul depus şi sper ca şi în anul care vine să avem o comportare la fel de bună.

Nu am avut probleme în acest meci, jucătorii cu experienţă au colaborat bine cu cei mai tineri şi am câştigat clar. Un cuvânt în plus pentru Dragoş Manole, un rugbist care ne-a ajutat mult în această primă parte a sezonului competiţional” a declarat antrenorul Constantin Vlad.